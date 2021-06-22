تُعَد IBM Workload Automation منصة أتمتة تُدمج عمليات سير العمل في تكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والأعمال لتحسين التنسيق لتنفيذ العمليات غير المراقبة والمعتمدة على الأحداث، والمبنية للعمل في البيئات الهجينة. توفِّر IBM Workload Automation نقطة تحكم واحدة لأنشطتك المؤتمتة مع واجهة مستخدم بديهية تمكِّن المستخدمين من نمذجة وإدارة ومراقبة أعباء العمل الخاصة بهم، مدعومة بعروض رسومية، وتحليلات مدمجة، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص.