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التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات
Workload Automation
تُعَد IBM Workload Automation منصة أتمتة تُدمج عمليات سير العمل في تكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والأعمال لتحسين التنسيق لتنفيذ العمليات غير المراقبة والمعتمدة على الأحداث، والمبنية للعمل في البيئات الهجينة. توفِّر IBM Workload Automation نقطة تحكم واحدة لأنشطتك المؤتمتة مع واجهة مستخدم بديهية تمكِّن المستخدمين من نمذجة وإدارة ومراقبة أعباء العمل الخاصة بهم، مدعومة بعروض رسومية، وتحليلات مدمجة، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص.
تحسين عملية اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف من خلال توحيد الإدارة وإلغاء الأنشطة اليدوية، حيث يمكن جدولة أي عملية غير مراقبة عند الطلب أو عبر الأحداث.
مراقبة جميع عمليات المؤسسة من نقطة تحكم واحدة لتوحيد إجراءات فريق العمليات، والتكامل مع أدوات المراقبة والتنبيه.
تحسين قابلية الملاحظة من خلال حلول المراقبة الحديثة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي باستخدام معايير مفتوحة لتمكين جمع البيانات من خلال أدوات مثل Instana للتحكم بشكل أفضل في تكنولوجيا المعلومات لديك.
يساعد تنسيق أعباء العمل في تكنولوجيا المعلومات والأعمال على تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحقيق مركزية إدارة الموارد وتحسين أعباء العمل في وضع النشر الهجين.
تمكَّن من دمج عمليات نقل البيانات في سير العمل باستخدام واجهة حديثة تدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. يُعَد التخصيص سهلًا مع الأدوات المدمجة، بما في ذلك المراقبة ودعم البيانات من أي واجهة برمجة تطبيقات REST.
استفِد من تحليل البيانات التاريخية المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الخلل في عبء العمل الكلي أو الوظائف المحددة.
توفِّر IBM Workload Scheduler نقطة تحكم واحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات SAP وغير SAP، بما في ذلك حوكمة بيئات SAP، وتكامل البيانات، والمزيد.
تتكامل Workload Automation مع Salesforce لتوفير تحكم أكبر في وظائف Batch APEX الخاصة بـ Salesforce. تمكَّن من إدارة وتنسيق معالجة Salesforce المؤتمتة مع تطبيقات إدارة موارد المؤسسة.
تستفيد منظومة ERP بأكملها من قدرة Workload Automation على الحفاظ على سير عمل سلس ومتسق من وظيفة إلى أخرى، ما يساهم في توحيد العمليات وتقليل التكاليف الزائدة.