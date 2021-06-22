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التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات

Workload Automation

 IBM Workload Automation
تحسين وأتمتة أعباء العمل المعقدة لتحقيق كفاءة أكبر في تكنولوجيا المعلومات
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رجل يعمل على كمبيوتر

منصة الأتمتة التي تُدمج عمليات سير العمل في تكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والأعمال.

تُعَد IBM Workload Automation منصة أتمتة تُدمج عمليات سير العمل في تكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والأعمال لتحسين التنسيق لتنفيذ العمليات غير المراقبة والمعتمدة على الأحداث، والمبنية للعمل في البيئات الهجينة. توفِّر IBM Workload Automation نقطة تحكم واحدة لأنشطتك المؤتمتة مع واجهة مستخدم بديهية تمكِّن المستخدمين من نمذجة وإدارة ومراقبة أعباء العمل الخاصة بهم، مدعومة بعروض رسومية، وتحليلات مدمجة، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص.

 اقرأ ملخص الحل
تحسين إدارة أعباء العمل

تحسين عملية اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف من خلال توحيد الإدارة وإلغاء الأنشطة اليدوية، حيث يمكن جدولة أي عملية غير مراقبة عند الطلب أو عبر الأحداث.

 
نقطة تحكم واحدة

مراقبة جميع عمليات المؤسسة من نقطة تحكم واحدة لتوحيد إجراءات فريق العمليات، والتكامل مع أدوات المراقبة والتنبيه.

 
قابلية الملاحظة في المؤسسات

تحسين قابلية الملاحظة من خلال حلول المراقبة الحديثة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي باستخدام معايير مفتوحة لتمكين جمع البيانات من خلال أدوات مثل Instana للتحكم بشكل أفضل في تكنولوجيا المعلومات لديك.

إدارة الموارد وتحسينها

يساعد تنسيق أعباء العمل في تكنولوجيا المعلومات والأعمال على تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تحقيق مركزية إدارة الموارد وتحسين أعباء العمل في وضع النشر الهجين.

 

 

حالات الاستخدام

Anomaly Analysis

تمكين الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة في المهام المجدولة وسير العمل، وتوفير تنبيهات للكشف عن حالات الخلل وواجهة المستخدم لتحليل البيانات التاريخية للمهام ومحطات العمل.
AI Data Advisor

يساعد الكشف عن حالات الخلل في أعباء العمل باستخدام البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توفير تجربة محسَّنة.
Workload Designer

تقدم واجهة المستخدم الجديدة للتصميم في وحدة Dynamic Workload Console نقطة وصول موحدة لتصميم كل عنصر من عناصر الجدولة.

تعريف الوظائف

واجهة نظيفة لتحديد مهام المكون الإضافي للتكامل المتوفرة في مركز الأتمتة.
تحليل ماذا إذا

فهم الآثار المترتبة على القرار بأكملها.

Anomaly Analysis

تمكين الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة في المهام المجدولة وسير العمل، وتوفير تنبيهات للكشف عن حالات الخلل وواجهة المستخدم لتحليل البيانات التاريخية للمهام ومحطات العمل.
AI Data Advisor

يساعد الكشف عن حالات الخلل في أعباء العمل باستخدام البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توفير تجربة محسَّنة.
Workload Designer

تقدم واجهة المستخدم الجديدة للتصميم في وحدة Dynamic Workload Console نقطة وصول موحدة لتصميم كل عنصر من عناصر الجدولة.

تعريف الوظائف

واجهة نظيفة لتحديد مهام المكون الإضافي للتكامل المتوفرة في مركز الأتمتة.
تحليل ماذا إذا

فهم الآثار المترتبة على القرار بأكملها.

الميزات المحدَّثة

لوحة معلومات قوية وسهلة الاستخدام

تمكَّن من دمج عمليات نقل البيانات في سير العمل باستخدام واجهة حديثة تدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. يُعَد التخصيص سهلًا مع الأدوات المدمجة، بما في ذلك المراقبة ودعم البيانات من أي واجهة برمجة تطبيقات REST.

 
أتمتة الخدمة الذاتية
استخدِم الكتالوجات والخدمات لتقديم المهام الروتينية في الأعمال، وتشغيل العمليات ومراقبتها عند الطلب من جهاز محمول.
كشف حالات الخلل في أعباء العمل

استفِد من تحليل البيانات التاريخية المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الخلل في عبء العمل الكلي أو الوظائف المحددة.

 
تحديد مهام سير العمل بسهولة
يوفِّر Workload Designer واجهة مستخدم للنمذجة توفِّر نقطة وصول موحدة لتصميم كل عنصر جدولة مع مساعدة سياقية محسَّنة وعروض رسومية.
كيفية الاستخدام أتمتة أعباء عمل SAP

توفِّر IBM Workload Scheduler نقطة تحكم واحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات SAP وغير SAP، بما في ذلك حوكمة بيئات SAP، وتكامل البيانات، والمزيد.

 التحكم في وظائف الدفعات في Salesforce

تتكامل Workload Automation مع Salesforce لتوفير تحكم أكبر في وظائف Batch APEX الخاصة بـ Salesforce. تمكَّن من إدارة وتنسيق معالجة Salesforce المؤتمتة مع تطبيقات إدارة موارد المؤسسة.

 أتمتة أعباء عمل Oracle PeopleSoft

تستفيد منظومة ERP بأكملها من قدرة Workload Automation على الحفاظ على سير عمل سلس ومتسق من وظيفة إلى أخرى، ما يساهم في توحيد العمليات وتقليل التكاليف الزائدة.
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