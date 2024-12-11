يوفر IBM Z® Software Asset Management إمكانية اكتشاف الأصول ومراقبتها وإعداد التقارير حولها، ما يساعدك على تتبع استخدام IBM Z والمنتجات الخارجية. وهو يُمكّنك من إدارة دورة حياة أصول الأجهزة والبرمجيات بشكل كامل، بما في ذلك التراخيص والعقود.

يساعدك الحل على تجنب التعرض لعقوبات عدم الامتثال للتراخيص بفضل مسار التدقيق الشامل المخصص لإدارة التراخيص بفعالية. كما يوفر واجهة برمجة تطبيقات لدمج بيانات البرمجيات في الأدوات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة دعم لنموذج تسعير SCRT المخصص مع التقارير الجديدة.

