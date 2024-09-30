منتجات OMEGAMON هي مجموعة من المنتجات التي تُستخدم لمراقبة تطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي المتطور وإدارتها. وتتشارك منتجات OMEGAMON في تقنية شائعة، وهي Tivoli® Management Services on z/OS.