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مراقبة تطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي المتطور وإدارتها
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منتجات OMEGAMON هي مجموعة من المنتجات التي تُستخدم لمراقبة تطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي المتطور وإدارتها. وتتشارك منتجات OMEGAMON في تقنية شائعة، وهي Tivoli® Management Services on z/OS. 

تعمل مجموعات منتجات IBM OMEGAMON وبرمجياتها على تمكين فرق العمليات وخبراء النظام من تجنب الانقطاعات من خلال تسهيل طريقة التعرف على المشكلات وإصلاحها بشكل أسرع.

  • يُمكنك الاستجابة بسرعة بفضل عمليات التنبيه الذكية.
  • تمتع بالعمل بكفاءة مع واجهات سهلة التعلم وقابلة للتخصيص.
  • يُمكن تقليل التكاليف باستخدام أدوات الإدارة عبر الأنظمة والترخيص الموحد.
  • يُمكن التحديث للتعامل مع أعباء العمل الجديدة المعقدة بثقة.
ما الجديد؟

ملخص ميزات OMEGAMON وتحديثاتها
مجموعات المنتجات IBM Z Service Management Suite

ادمج ميزة مراقبة OMEGAMON مع أتمتة نظام IBM وNetview وإدارة الأصول لمؤسستك التي تستخدم z/OS.

 IBM Z Monitoring Suite

راقب البيئات المستندة إلى z/OS، مثل نظام التشغيل والشبكات وبيئات التخزين وJava وCICS وIMS وDb2 وWebSphere وMQ.

 IBM zSystems Integration for Observability

تتيح دمج البيانات الجديدة وواجهات المستخدم للعملاء الذين لديهم وكلاء OMEGAMON مستقلين.
إدارة أنظمة z/OS الفرعية بالنسبة إلى CICS

يُمكن تحسين الأداء وتقليل انقطاعات خادم CICS Transaction Server on z/OS وCICS Transaction Gateway on z/OS.

 استكشاف OMEGAMON for CICS on z/OS بالنسبة إلى IMS

يُمكن تحسين الأداء وتوافر أنظمة IMS الحيوية وتمكين المشغلين من إدارة IMS من وحدة تحكم واحدة.

 استكشاف OMEGAMON for IMS on z/OS بالنسبة إلى MQ

يُمكن مراقبة التوزيعات الرئيسية لـ IBM MQ  وIBM Integration Bus للتأكد من أن عمليات النظام تتجنب أوجه القصور ومشكلات الأداء.

 استكشاف OMEGAMON for Messaging for z/OS بالنسبة إلى Db2

استخدم أداة واحدة لمراقبة، وتحليل، وضبط أداء تطبيقَي IBM Db2 for z/OS وDb2.

 استكشاف OMEGAMON XE لخبير أداء Db2 فيما يخص WebSphere

راقب WebSphere Application Servers on z/OS مع معلومات تشخيصية مفصّلة عن أداء التطبيق.

 استكشاف مدير التطبيقات المركبة على z/OS
مراقبة البنية التحتية وإدارتها فيما يخص z/OS

تعرّف جيدًا على عملية مراقبة موارد z/OS وتفاصيل أداء نظام التشغيل والنظام الفرعي.

 استكشاف OMEGAMON for z/OS بالنسبة إلى الشبكات

يُمكن مراقبة عمليات شبكة الكمبيوتر المركزي، مثل IBM Communications Server for z/OS.

 استكشاف OMEGAMON for Networks on z/OS فيما يخص التخزين

يُمكن إدارة التخزين وتنفيذ إجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلات الانقطاع والأداء المتعلق بالتخزين.

 استكشاف OMEGAMON for Storage on z/OS بالنسبة إلى لوحة معلومات z/OS

ادمج البيانات من عدة وكلاء مراقبة وتنبيهات OMEGAMON في مساحة عمل رسومية واحدة.

 استكشاف إصدار لوحة معلومات OMEGAMON بالنسبة إلى Java

قدِّم رؤى عن استخدام موارد Java Virtual Machine وإحصائيات طلب واجهة برمجة تطبيقات z/OS Connect EE عبر مجالات z/OS المتعددة.

 استكشاف OMEGAMON for JVM on z/OS التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي بالنسبة إلى z/VM وLinux

اعرض بيانات z/VM من مجموعة أدوات الأداء لنظام التشغيل z/VM المقترن بـ Linux وذلك فيما يخص بيانات أداء IBM Z لحل المشكلات بسرعة.

 استكشاف OMEGAMON XE في z/VM وLinux
الخطوات التالية

استكشف منتجات OMEGAMON. حدِّد مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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