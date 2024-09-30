منتجات OMEGAMON هي مجموعة من المنتجات التي تُستخدم لمراقبة تطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي المتطور وإدارتها. وتتشارك منتجات OMEGAMON في تقنية شائعة، وهي Tivoli® Management Services on z/OS.
تعمل مجموعات منتجات IBM OMEGAMON وبرمجياتها على تمكين فرق العمليات وخبراء النظام من تجنب الانقطاعات من خلال تسهيل طريقة التعرف على المشكلات وإصلاحها بشكل أسرع.
ملخص ميزات OMEGAMON وتحديثاتها
ادمج ميزة مراقبة OMEGAMON مع أتمتة نظام IBM وNetview وإدارة الأصول لمؤسستك التي تستخدم z/OS.
راقب البيئات المستندة إلى z/OS، مثل نظام التشغيل والشبكات وبيئات التخزين وJava وCICS وIMS وDb2 وWebSphere وMQ.
تتيح دمج البيانات الجديدة وواجهات المستخدم للعملاء الذين لديهم وكلاء OMEGAMON مستقلين.
يُمكن تحسين الأداء وتقليل انقطاعات خادم CICS Transaction Server on z/OS وCICS Transaction Gateway on z/OS.
يُمكن تحسين الأداء وتوافر أنظمة IMS الحيوية وتمكين المشغلين من إدارة IMS من وحدة تحكم واحدة.
يُمكن مراقبة التوزيعات الرئيسية لـ IBM MQ وIBM Integration Bus للتأكد من أن عمليات النظام تتجنب أوجه القصور ومشكلات الأداء.
استخدم أداة واحدة لمراقبة، وتحليل، وضبط أداء تطبيقَي IBM Db2 for z/OS وDb2.
راقب WebSphere Application Servers on z/OS مع معلومات تشخيصية مفصّلة عن أداء التطبيق.
تعرّف جيدًا على عملية مراقبة موارد z/OS وتفاصيل أداء نظام التشغيل والنظام الفرعي.
يُمكن مراقبة عمليات شبكة الكمبيوتر المركزي، مثل IBM Communications Server for z/OS.
يُمكن إدارة التخزين وتنفيذ إجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلات الانقطاع والأداء المتعلق بالتخزين.
ادمج البيانات من عدة وكلاء مراقبة وتنبيهات OMEGAMON في مساحة عمل رسومية واحدة.
قدِّم رؤى عن استخدام موارد Java Virtual Machine وإحصائيات طلب واجهة برمجة تطبيقات z/OS Connect EE عبر مجالات z/OS المتعددة.
اعرض بيانات z/VM من مجموعة أدوات الأداء لنظام التشغيل z/VM المقترن بـ Linux وذلك فيما يخص بيانات أداء IBM Z لحل المشكلات بسرعة.