مراقبة وإدارة أنظمة IBM z Systems المبنية على z/OS بشكل أكثر كفاءة مع الرؤى المتعلقة بالمشكلات والتحليل العميق للأسباب الأساسية.
يُتيح برنامج ®IBM® Z OMEGAMON® AI for z/OS مراقبة وإدارة أداء أعباء العمل وإدارة استهلاك الموارد لبيئات Sysplex بأكملها، بالإضافة إلى أنظمة z/OS الفردية المشاركة فيها. وهو جزء من مجموعة منتجات برمجيات OMEGAMON.
يقدِّم IBM Z OMEGAMON AI for z/OS قدرات مفصّلة لمراقبة الأنظمة وإدارة المشكلات في أنظمة IBM Z. مراقبة وإدارة العناصر مثل مدير أعباء العمل (Workload Manager)، ومرفق الربط (Coupling Facility)، ومرفق الربط عبر الأنظمة (XCF)، ونظام Global Enqueue، وأعباء عمل DASD وUSS (Unix System Services) المشتركة. تم تصميمه لتحسين الرؤية وسهولة الاستخدام والأداء، لمساعدة إدارة هذه البيئات والعناصر بكفاءة وفاعلية أكبر.
تكامل مع المنتجات الأخرى ضمن عائلة OMEGAMON لتقديم قدرات إدارة z/OS سلسة.
اكتشِف الأسباب الأساسية لتأثيرات الأداء الأساسية في الوقت شبه الفعلي للحفاظ على توفُّر النظام. استخدِم تحليل التأثير لعرض استخدام وحدة المعالجة المركزية بالتفصيل حتى مستوى CSECT (Executable Control Section).
استعرض بيئة IBM Z على مستوى المؤسسة بالكامل من خلال واجهة المستخدم OMEGAMON Enhanced 3270. إرسال التنبيهات إلى System Automation، أو تسجيلها لدى المشغِّل، أو إلى مديري الأحداث الخارجيين.
استخدِم عملية دفعية بسيطة للتركيب والتكوين والصيانة والنشر لتنفيذ وكلاء OMEGAMON على الأقسام المنطقية. استخدِم عملية الاكتشاف لتحديد الأنظمة الفرعية ومَعلمات تكوين نظام التشغيل والشبكة؛ بهدف تقليل الأخطاء.
استفِد من بنية IBM OMEGAMON لدعم السحابة عبر البيئات الهجينة لتقليل تكاليف البرمجيات والحاجة إلى موارد الكمبيوتر المركزي.
تمكَّن من تحديد أولويات المشكلات وعزلها، واستخدِم الأدوات المؤتمتة لحلها. ساعِد على منع الانقطاعات ومشكلات الأداء من خلال التنبيهات الذكية، والتقارير المستهدفة، والربط بالأدوات ذات الصلة.
مكِّن فِرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد عتبات التنبيهات باستخدام OMEGAMON AI Insights.
يوفر معلومات المعالج للنظام الخاضع للمراقبة ومساحات العناوين. يدير المهام ذات الاستهلاك العالي لتجنُّب القيود. يحسِّن الكفاءة من خلال تشخيص أوقات تنفيذ التعليمات البرمجية للبرنامج حسب مساحة العنوان. يعزز الإنتاجية من خلال التنبيهات قبل حدوث ظروف استهلاك السعة أو المهام المتكررة.
يقدِّم رؤًى حول مؤشرات سعة أعباء العمل، مع تصوُّر مرئي، للتحقق من تحقيق أهداف الأداء. استخدِم وجهات النظر المقدَّمة من المنتج لفهم الموارد المستخدمة وكيفية تأثيرها في الأداء. زيادة توافر النظام من خلال البحث عن المشكلات قبل انقطاع النظام.
يفهم تأثير قوائم الانتظار العالمية عبر بيئة sysplex وفي الأنظمة الفردية. يتم إعلامك عند بدء تأثير قائمة الانتظار في الخدمة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية مؤتمتة لإعادة الخدمة إلى المستويات المتوقعة.
يتجنَّب انقطاع النظام من خلال مراقبة مساحة العناوين النشطة واستخدام Common Storage Area، مع إصدار تنبيهات عند تحديد أي قيد.
يقدِّم لمبرمجي الأنظمة لمحة عامة عن جميع أعباء عمل مساحة العناوين بالإضافة إلى حالات التنفيذ. استخدِم مساحات العمل الخاصة بزمن انتظار مساحة العناوين وتحليل التأثير (Address Space Bottleneck وImpact Analysis) لتحديد حالات التنفيذ، مثل انتظار الموارد أو وحدة المعالجة المركزية، التي تؤثِّر في تحقيق أهداف أداء النظام.
يوفر ميزات إعداد وتكوين مبسَّطة لبرنامج IBM OMEGAMON، لمساعدتك على تقليل عدد المَعلمات والوظائف المطلوبة للصيانة، وخفض الأخطاء وتسريع أوقات الصيانة.
يقدِّم دعمًا لامتدادات الحاويات في z/OS (zCX) مع معلومات حول استخدام المعالج وأداء الشبكة لكل مساحات العناوين في فئة zCX للنظام المُدار المحدد. كما يعرض استخدام CPU لمساحات العناوين وحالات zCX.
يتكامل IBM Z OMEGAMON AI for z/OS مع IBM Z OMEGAMON AI Insights، وهي أداة تشخيصية تساعد على تحديد وتوقع أداء موارد وتطبيقات أنظمة z/OS. استخدِمه كنموذج ذكاء اصطناعي/تعلُّم آلي لمعالجة قائمة منسَّقة من مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد الحالات الشاذة التي تُشير إلى ضعف الأداء والتوجهات. استخدِم IBM Z OMEGAMON Data Provider للمساعدة على اكتشاف المشكلات بسرعة، وتحديد الاستجابة المناسبة، وأتمتة الإجراءات لمعالجتها ومنع تكرارها في المستقبل.
يمكنك النشر على أي معالج IBM Z قادر على تشغيل z/OS V2.3.0 أو الإصدارات الأحدث.
للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات البرنامج، شغِّل تقرير توافق المنتجات البرمجية (Software Product Compatibility Report) لبرنامج IBM Z OMEGAMON AI for z/OS.
