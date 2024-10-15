CICS Transaction Gateway

عزز الأمان باستخدام بروتوكولات رائدة في المجال، بما في ذلك رموز ويب JSON (JWT) المميزة، و SSL/TLS (مع دعم TLS 1.3) ونشر الهوية. واستفد من الميزات المتقدمة للتحقق والترخيص والمصادقة، مثل تصفية SSL والتصفية من جانب العميل ودعم صفحات الرموز EBCDIC، وكلها تُدار من خلال ملف Java.security القياسي لحماية البيانات المتبادلة بين التطبيقات و CICS.