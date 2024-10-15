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CICS Transaction Gateway

الوصول الآمن إلى CICS من تطبيقات Java، و Java EE، و NET Framework.، و C، و++C

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يُعد IBM® CICS® Transaction Gateway (CICS TG) موصلاً عالي الأداء وآمنًا وقابلاً للتوسع يمكّن تطبيقات العملاء المختلفة من الوصول إلى خوادم CICS. وهو يوفر طريقة سلسة لدمج تطبيقات CICS الجديدة والحالية عبر منصات وبنى مختلفة.

يتيح IBM CICS Transaction Gateway العديد من المنصات المختلفة بما في ذلك تطبيقات ®Java و Microsoft™ .NET و C و COBOL للتكامل مع CICS. ويوفر واجهات برمجة التطبيقات والإدارة المتقدمة مع خوادم تطبيقات JEE.

يتضمن IBM CICS TG هذه العروض الثلاثة:

  • CICS TG لـ ®z/OS:  يربط عدة مستخدمين بـ CICS Transaction Server for z/OS، باستخدام التوافر العالي وإدارة أحمال التشغيل على منصة z/OS. 
  • CICS TG للمنصات المتعددة: يوفر وصولاً متعدد المستخدمين إلى CICS على z/OS و TXSeries مع حاويات قابلة للنشر استنادًا إلى Red Hat Universal Base Image للمنصات السحابية. 
  • إصدار CICS TG لسطح المكتب: يوفر وصولاً منخفض التكلفة لمستخدم واحد إلى IBM CICS.

يمكنك ترقية بيئتك وتطبيقاتك للعمل في أحدث إصدار من CICS Transaction Gateway

ما الجديد؟

تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة للإصدار 10.1
المزايا التكامل السلس

يسهل التكامل السلس لتطبيقات CICS مع بيئات ومنصات عملاء متنوعة، بما في ذلك Java و Microsoft .NET و C/C++ و C# و Visual Basic و COBOL.

 استكشاف تكامل الأدوات التوفر العالي

يوفر اتصالاً موثوقًا وعالي التوفر لتطبيقات CICS مع دعم IPIC لمجموعات CICS TS، ما يقلل من فترة التعطل ويعزز المرونة.

 استكشف التوفر العالي الأداء العالي

يوفر بنية مُحسنة قادرة على معالجة ملايين المعاملات مع تقليل زمن الانتقال والاستخدام الأمثل للموارد من أجل معالجة قوية للمعاملات المؤسسية والتوافق مع اتفاقية مستوى الخدمة. 

 استكشف مزايا الأداء تحديث المنصة

يتيح تطوير تطبيق سحابة أصلية قوي باستخدام Spring Boot 3.0 ومحول موارد Jakarta EE، ما يمدد عمر التطبيق مع Java 17 وإطار عمل .Net في خوادم حزمة تطوير البرمجيات و CICS TS. 

 النشر السحابي

يمكنك نشر مثيلات CICS TG وإدارتها في السحابة باستخدام سلسلة أدوات نشر متسقة وتحسين كفاءة عمليات التطوير ومرونتها.
المزايا
مدمج مع ®IBM CICS Explorer 

يمكنك تبسيط العمليات للموظفين الجدد وذوي الخبرة مع إمكانية الوصول الفوري إلى مجموعة واسعة من الأدوات الأخرى من خلال التكامل مع CICS Explorer. كما يمكنك توفير طريقة بديهية لإدارة العمليات الخلفية للبوابة مع وظائف اختبار البوابة المدمجة ووظائف اختبار CICS.

 استكشف CICS Explorer
أمان محسّن ومبسط

عزز الأمان باستخدام بروتوكولات رائدة في المجال، بما في ذلك رموز ويب JSON (JWT) المميزة، و SSL/TLS (مع دعم TLS 1.3) ونشر الهوية. واستفد من الميزات المتقدمة للتحقق والترخيص والمصادقة، مثل تصفية SSL والتصفية من جانب العميل ودعم صفحات الرموز EBCDIC، وكلها تُدار من خلال ملف Java.security القياسي لحماية البيانات المتبادلة بين التطبيقات و CICS.

 استكشف ميزات الأمان
تحسين المراقبة وقابلية الملاحظة

حقق أفضل قابلية ملاحظة في فئتها مع دعم CICS TG لـ ®Instana و IBM Z APM Connect  (لعملاء .NET و .NET core)، ما يتيح مراقبة ورؤية أفضل لأداء البوابة وسلوكها وتفاعلاتها مع تطبيقات CICS. يتكامل تتبع المعاملات في الوقت الحقيقي والمعارف بسلاسة عبر z/OS والأنظمة الموزعة. وهو يوفر تسجيلاً مبسطًا مع سجلات JSON منظمة وإحصائيات على مستوى العميل، ما يحسن الرؤية واستخدام الموارد ويقلل من متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة.

 استكشف المراقبة والإحصائيات
مثيل معبأ في حاوية

اختبر حاوية CICS TG القابلة للنشر بسهولة استنادًا إلى Red Hat® Universal Base Image الذي يمكن نشره عبر المنصات السحابية. ويتيح ذلك إمكانية تبسيط مسارات عمليات التطوير وسهولة الصيانة من خلال التحديثات المتجددة التي تضمن عدم حدوث أي فترات تعطل.

 استكشف حاوية CICS Transaction Gateway
دعم 64 بت

تولَّ أحمال تشغيل أكبر واستخدم المزيد من مديري الاتصالات ومسارات العمال من دون استنفاد موارد مساحة العناوين. وعزز الأداء من خلال استيعاب ذاكرة أكبر وتحسين الكفاءة في معالجة المعاملات ذات الحجم الكبير.
التفاصيل الفنية

تصفح متطلبات النظام لـ CICS Transaction Gateway.

 استكشف البرامج المدعومة التخطيط لـ CICS Transaction Gateway
الخطوات التالية

أمن وصولك إلى CICS من تطبيقات Java، و Java EE، و NET Framework.، و C، و++C مع IBM CICS Transaction Gateway. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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