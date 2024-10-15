الوصول الآمن إلى CICS من تطبيقات Java، و Java EE، و NET Framework.، و C، و++C
يُعد IBM® CICS® Transaction Gateway (CICS TG) موصلاً عالي الأداء وآمنًا وقابلاً للتوسع يمكّن تطبيقات العملاء المختلفة من الوصول إلى خوادم CICS. وهو يوفر طريقة سلسة لدمج تطبيقات CICS الجديدة والحالية عبر منصات وبنى مختلفة.
يتيح IBM CICS Transaction Gateway العديد من المنصات المختلفة بما في ذلك تطبيقات ®Java و Microsoft™ .NET و C و COBOL للتكامل مع CICS. ويوفر واجهات برمجة التطبيقات والإدارة المتقدمة مع خوادم تطبيقات JEE.
يتضمن IBM CICS TG هذه العروض الثلاثة:
يمكنك ترقية بيئتك وتطبيقاتك للعمل في أحدث إصدار من CICS Transaction Gateway
تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة للإصدار 10.1
يسهل التكامل السلس لتطبيقات CICS مع بيئات ومنصات عملاء متنوعة، بما في ذلك Java و Microsoft .NET و C/C++ و C# و Visual Basic و COBOL.
يوفر اتصالاً موثوقًا وعالي التوفر لتطبيقات CICS مع دعم IPIC لمجموعات CICS TS، ما يقلل من فترة التعطل ويعزز المرونة.
يوفر بنية مُحسنة قادرة على معالجة ملايين المعاملات مع تقليل زمن الانتقال والاستخدام الأمثل للموارد من أجل معالجة قوية للمعاملات المؤسسية والتوافق مع اتفاقية مستوى الخدمة.
يتيح تطوير تطبيق سحابة أصلية قوي باستخدام Spring Boot 3.0 ومحول موارد Jakarta EE، ما يمدد عمر التطبيق مع Java 17 وإطار عمل .Net في خوادم حزمة تطوير البرمجيات و CICS TS.
يمكنك نشر مثيلات CICS TG وإدارتها في السحابة باستخدام سلسلة أدوات نشر متسقة وتحسين كفاءة عمليات التطوير ومرونتها.
يمكنك تبسيط العمليات للموظفين الجدد وذوي الخبرة مع إمكانية الوصول الفوري إلى مجموعة واسعة من الأدوات الأخرى من خلال التكامل مع CICS Explorer. كما يمكنك توفير طريقة بديهية لإدارة العمليات الخلفية للبوابة مع وظائف اختبار البوابة المدمجة ووظائف اختبار CICS.
عزز الأمان باستخدام بروتوكولات رائدة في المجال، بما في ذلك رموز ويب JSON (JWT) المميزة، و SSL/TLS (مع دعم TLS 1.3) ونشر الهوية. واستفد من الميزات المتقدمة للتحقق والترخيص والمصادقة، مثل تصفية SSL والتصفية من جانب العميل ودعم صفحات الرموز EBCDIC، وكلها تُدار من خلال ملف Java.security القياسي لحماية البيانات المتبادلة بين التطبيقات و CICS.
حقق أفضل قابلية ملاحظة في فئتها مع دعم CICS TG لـ ®Instana و IBM Z APM Connect (لعملاء .NET و .NET core)، ما يتيح مراقبة ورؤية أفضل لأداء البوابة وسلوكها وتفاعلاتها مع تطبيقات CICS. يتكامل تتبع المعاملات في الوقت الحقيقي والمعارف بسلاسة عبر z/OS والأنظمة الموزعة. وهو يوفر تسجيلاً مبسطًا مع سجلات JSON منظمة وإحصائيات على مستوى العميل، ما يحسن الرؤية واستخدام الموارد ويقلل من متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة.
اختبر حاوية CICS TG القابلة للنشر بسهولة استنادًا إلى Red Hat® Universal Base Image الذي يمكن نشره عبر المنصات السحابية. ويتيح ذلك إمكانية تبسيط مسارات عمليات التطوير وسهولة الصيانة من خلال التحديثات المتجددة التي تضمن عدم حدوث أي فترات تعطل.
تولَّ أحمال تشغيل أكبر واستخدم المزيد من مديري الاتصالات ومسارات العمال من دون استنفاد موارد مساحة العناوين. وعزز الأداء من خلال استيعاب ذاكرة أكبر وتحسين الكفاءة في معالجة المعاملات ذات الحجم الكبير.