الحصول على رؤى حول استخدام موارد Java Virtual Machine وإحصاءات طلبات واجهة برمجة التطبيقات IBM z/OS Connect عبر نطاقات z/OS متعددة.
تصوُّر جميع أعباء عمل JVM وإدارتها، وتحليل جمع القمامة واستخدام الكومة لاكتشاف تسريبات الذاكرة، وتجنُّب نقاط العمى من خلال عرض JVMs جنبًا إلى جنب، وتلقّي التنبيهات، وعزل الأسباب الأساسية لمشكلات الأداء بسرعة.
التعرُّف تلقائيًا على JVMs المتصلة حاليًا، والحصول على رؤى استباقية حول المشكلات التشغيلية الشائعة، وتعيين عتبات تنبيه لمعالجة المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في سير العمليات.
فهم استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) على مستوى خيوط Java، وتحسين كفاءة التفريغ إلى معالجات zIIP، ومراقبة طلبات واجهات برمجة التطبيقات (API) الحرجة في z/OS Connect لدعم التحول الرقمي.
اكتشِف IBM Z OMEGAMON AI for JVM. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.