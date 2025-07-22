IBM Z OMEGAMON AI for JVM

الحصول على رؤى حول استخدام موارد Java Virtual Machine وإحصاءات طلبات واجهة برمجة التطبيقات IBM z/OS Connect عبر نطاقات z/OS متعددة.

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رسم توضيحي بأسلوب مسطّح للوحة معلومات IBM Z OMEGAMON AI for JVM يُظهر مؤشرات أداء JVM.

لمحة عامة

يكتشف IBM Z® OMEGAMON® AI for JVM جميع تطبيقات ™Java التي تعمل على أنظمة تشغيل ®z/OS تلقائيًا، ويراقب استهلاك الموارد، ويُصدر تنبيهات عند تجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية للحدود المحددة مسبقًا.

يمكنك مراقبة أداء Java Virtual Machines (اختصارًا JVMs) في بيئات z/OS المختلفة، بما في ذلك الأنظمة الفرعية لكلٍّ من ®CICS وIMS و®Db2، بالإضافة إلى خوادم التطبيقات المبنية بالكامل على Java مثل WebSphere® Application Server أو WebSphere Liberty Profile. ويُتيح لك تحليل طلبات واجهات برمجة التطبيقات IBM z/OS Connect أثناء التنفيذ أو بعد الاكتمال أو في حال حدوث خطأ، وجمع تفريغات تصحيح الأخطاء تلقائيًا لتسريع عملية التشخيص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمجه مع منتجات أخرى من مجموعة OMEGAMON لتوفير قدرات إدارة متكاملة لنظام z/OS.
الفوائد
تحسين مراقبة الأداء

تصوُّر جميع أعباء عمل JVM وإدارتها، وتحليل جمع القمامة واستخدام الكومة لاكتشاف تسريبات الذاكرة، وتجنُّب نقاط العمى من خلال عرض JVMs جنبًا إلى جنب، وتلقّي التنبيهات، وعزل الأسباب الأساسية لمشكلات الأداء بسرعة.
الكشف الاستباقي عن المشكلات

التعرُّف تلقائيًا على JVMs المتصلة حاليًا، والحصول على رؤى استباقية حول المشكلات التشغيلية الشائعة، وتعيين عتبات تنبيه لمعالجة المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في سير العمليات.
تحسين استخدام الموارد

فهم استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) على مستوى خيوط Java، وتحسين كفاءة التفريغ إلى معالجات zIIP، ومراقبة طلبات واجهات برمجة التطبيقات (API) الحرجة في z/OS Connect لدعم التحول الرقمي.

الميزات

أيقونة عدسة مكبِّرة ترمز إلى البحث والاكتشاف
اكتشاف ومراقبة JVM بشكل شامل

يكتشف تلقائيًا جميع مثيلات JVM المتصلة ويوفر مراقبة أداء في الوقت الفعلي وتاريخية عبر بيئات z/OS المختلفة، بما في ذلك CICS، وIMS، وDb2، وخوادم تطبيقات Java مثل WebSphere Application Server وWebSphere Liberty Profile. تُتيح لك طريقة عرض الشاشة الواحدة فهم حجم عبء العمل الحالي في Java والموقع الذي يتم تشغيله فيه.

 سمات JVM Auto Discovery تكوين تطبيقات Java للمراقبة
رسم بياني للأداء بخط تصاعدي
تحليلات أداء JVM المتقدمة

يستفيد من التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتشخيص مشكلات الخيوط والإقفال، وجمع البيانات غير الفعّال، والخيوط العالقة في حلقات، وتحديات أداء المعالج، بما في ذلك موارد z/OS مثل تفريغ المهام إلى zIIP وتخصيص الذاكرة الأصلية. تساعد هذه الرؤى على تحسين كفاءة النظام ومنع عوائق الأداء.

 تكوين معارف OMEGAMON AI
رسم توضيحي للاتصال والتحليل
تحليل متعمق لطلبات z/OS Connect

يوفر إحصاءات أداء تفصيلية لمعاملات واجهات برمجة التطبيقات عبر IBM z/OS Connect، سواء في تدفقات الطلب أو التقديم. ويشمل ذلك مراقبة جميع المعاملات المكتملة والجارية ضمن أداة واحدة، ما يُتيح التعرُّف السريع على المشكلات وحلها.

 تكوين z/OS Connect لمراقبة الطلبات الموسَّعة
رسم توضيحي متساوي الأبعاد يصوِّر أشخاصًا يتفاعلون مع الكمبيوتر
تحليل استخدام الذاكرة الأصلية ووحدة المعالجة المركزية

يوفر رؤى متعمقة حول تخصيصات مساحة عناوين الذاكرة الأصلية، ويُظهر كيفية تخصيص الذاكرة واستهلاكها عبر الخيوط ومكتبات الفئات والكومة. ويوفر أيضًا مراقبة استباقية لاستخدام المعالج، بما في ذلك تفريغ المهام إلى zIIP والأعمال المؤهلة لـ zIIP التي لم يتم تفريغها، ما يساعد على إدارة تكاليف MLC وتحسين موارد الكمبيوتر المركزي.

مساحة عمل إحصائيات وحدة المعالجة المركزية مساحة عمل الذاكرة الأصلية
رسم بياني يوضِّح مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية
اكتشاف المشكلات بشكل استباقي وتنبيهات مؤشرات الأداء الرئيسية

يستخدِم التعلم الآلي وتنبيهات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المحددة مسبقًا لمراقبة أداء المعالج، وجمع القمامة، وصحة JVM، وأعباء عمل واجهات z/OS Connect بشكل مستمر. ويساعد ذلك على الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة، ما يُتيح اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الأداء المثالي للنظام.

 مساحة عمل ملخص السلامة ملخص جميع الطلبات لمزوّد واجهات برمجة تطبيقات z/OS Connect
فقاعات محادثة مع مخططات ورسوم بيانية
التكامل السلس والرؤى التشغيلية

يتكامل بسلاسة مع حزمة مراقبة OMEGAMON، لتقديم رؤية موحَّدة للكمبيوتر المركزي والأنظمة الفرعية. كما يُدمِج IBM Z OMEGAMON AI Insights لتوفير قدرات متقدمة في التشخيص والتنبؤ، وIBM Z OMEGAMON Data Provider للكشف السريع عن المشكلات والاستجابة التلقائية، ما يضمن إدارة شاملة لنظام z/OS وكفاءة تشغيلية محسَّنة.

تكوين معارف OMEGAMON AI تكوين مزود بيانات OMEGAMON
أيقونة عدسة مكبِّرة ترمز إلى البحث والاكتشاف
اكتشاف ومراقبة JVM بشكل شامل

يكتشف تلقائيًا جميع مثيلات JVM المتصلة ويوفر مراقبة أداء في الوقت الفعلي وتاريخية عبر بيئات z/OS المختلفة، بما في ذلك CICS، وIMS، وDb2، وخوادم تطبيقات Java مثل WebSphere Application Server وWebSphere Liberty Profile. تُتيح لك طريقة عرض الشاشة الواحدة فهم حجم عبء العمل الحالي في Java والموقع الذي يتم تشغيله فيه.

 سمات JVM Auto Discovery تكوين تطبيقات Java للمراقبة
رسم بياني للأداء بخط تصاعدي
تحليلات أداء JVM المتقدمة

يستفيد من التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتشخيص مشكلات الخيوط والإقفال، وجمع البيانات غير الفعّال، والخيوط العالقة في حلقات، وتحديات أداء المعالج، بما في ذلك موارد z/OS مثل تفريغ المهام إلى zIIP وتخصيص الذاكرة الأصلية. تساعد هذه الرؤى على تحسين كفاءة النظام ومنع عوائق الأداء.

 تكوين معارف OMEGAMON AI
رسم توضيحي للاتصال والتحليل
تحليل متعمق لطلبات z/OS Connect

يوفر إحصاءات أداء تفصيلية لمعاملات واجهات برمجة التطبيقات عبر IBM z/OS Connect، سواء في تدفقات الطلب أو التقديم. ويشمل ذلك مراقبة جميع المعاملات المكتملة والجارية ضمن أداة واحدة، ما يُتيح التعرُّف السريع على المشكلات وحلها.

 تكوين z/OS Connect لمراقبة الطلبات الموسَّعة
رسم توضيحي متساوي الأبعاد يصوِّر أشخاصًا يتفاعلون مع الكمبيوتر
تحليل استخدام الذاكرة الأصلية ووحدة المعالجة المركزية

يوفر رؤى متعمقة حول تخصيصات مساحة عناوين الذاكرة الأصلية، ويُظهر كيفية تخصيص الذاكرة واستهلاكها عبر الخيوط ومكتبات الفئات والكومة. ويوفر أيضًا مراقبة استباقية لاستخدام المعالج، بما في ذلك تفريغ المهام إلى zIIP والأعمال المؤهلة لـ zIIP التي لم يتم تفريغها، ما يساعد على إدارة تكاليف MLC وتحسين موارد الكمبيوتر المركزي.

مساحة عمل إحصائيات وحدة المعالجة المركزية مساحة عمل الذاكرة الأصلية
رسم بياني يوضِّح مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية
اكتشاف المشكلات بشكل استباقي وتنبيهات مؤشرات الأداء الرئيسية

يستخدِم التعلم الآلي وتنبيهات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المحددة مسبقًا لمراقبة أداء المعالج، وجمع القمامة، وصحة JVM، وأعباء عمل واجهات z/OS Connect بشكل مستمر. ويساعد ذلك على الكشف المبكر عن المشكلات المحتملة، ما يُتيح اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الأداء المثالي للنظام.

 مساحة عمل ملخص السلامة ملخص جميع الطلبات لمزوّد واجهات برمجة تطبيقات z/OS Connect
فقاعات محادثة مع مخططات ورسوم بيانية
التكامل السلس والرؤى التشغيلية

يتكامل بسلاسة مع حزمة مراقبة OMEGAMON، لتقديم رؤية موحَّدة للكمبيوتر المركزي والأنظمة الفرعية. كما يُدمِج IBM Z OMEGAMON AI Insights لتوفير قدرات متقدمة في التشخيص والتنبؤ، وIBM Z OMEGAMON Data Provider للكشف السريع عن المشكلات والاستجابة التلقائية، ما يضمن إدارة شاملة لنظام z/OS وكفاءة تشغيلية محسَّنة.

تكوين معارف OMEGAMON AI تكوين مزود بيانات OMEGAMON
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