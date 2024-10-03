قاعدة بيانات عالمية المستوى مزودة بأداة مدير معاملات قوية تعمل على نظام IBM z/OS
يُعدّ IBM Information Management System (IMS™) نظام إدارة قواعد بيانات هرمية وإدارة معاملات متاحًا على z/OS.
يعمل IMS كمنصة تطبيقات، حيث يتضمن نظام إدارة قواعد بيانات آمنًا ومدير معاملات قابلًا للتوسع ومصممًا لأداء المعاملات عبر الإنترنت ومعالجة البيانات بكفاءة عالية.
من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات والاتصال الموزع، يمكن لنظام IMS الاندماج مع الأدوات الحديثة والتقنيات الناشئة، ما يتيح له استضافة وظائف تطبيقات الأعمال الحساسة لديك وتوسيعها.
يحتوي IMS على عنصرين رئيسيين يمكن استخدامهما معًا أو استخدام كل واحد على حدة:
استكشف الوظائف الجديدة ضمن نظام IMS التي تُقدَّم كجزء من عملية التسليم المستمر.
استكشف إدارة IMS لمفاتيح ACB
معالجة مليارات المعاملات يوميًا، مع ضمان عدم فقدان أي بيانات بفضل ميزات إعادة التشغيل والاسترداد، وضمان حساب كل سجل.
يساعد IMS، إلى جانب تقنيات البيانات والأمان من IBM Z، على حماية مؤسستك من خلال أدوات مصممة لتمكينك من بناء تطبيقاتك وتشغيلها وإدارتها بأمان.
يمكنك تحديث سحابتك باستخدام لغات مثل Java والاستفادة من منهجيات التقنية السحابية الهجينة اليوم مع IBM z/OS Connect لجعل بيانات نظام IMS ومعاملاته سهلة الوصول.
تمكّن من أتمتة IMS باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وAnsible لعمليات نشر أسرع وأبسط. يمكنك تبسيط مسارات عمليات التطوير لديك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات جاهزة للتقنية السحابية وسهلة التكامل لدفع المرونة والكفاءة.
يمكنك تحسين أداء تطبيقات IMS من خلال الاستفادة من التوافق بين Java وCOBOL أو PL/I. يتيح هذا التوافق الوصول إلى التطبيقات أو قواعد البيانات عبر البيئات الموزعة وبيئات z/OS باستخدام محول موارد IMS TM ومكون تشغيل عالمي وواجهات برمجة تطبيقات، ما يسرع من عملية تحديث التطبيقات.
يمكنك نشر التطبيقات بسرعة أكبر باستخدام Ansible لتعزيز المرونة والكفاءة داخل مؤسستك، وتحقيق تماسك أفضل بين فِرق التطوير والتشغيل.
تمكّن من توسيع تطبيقاتك بفضل الأداء العالي لنظام IMS TM، والذي يتيح الوصول إلى المعاملات ومعالجتها بكفاءة من أي تطبيق سحابي دون الحاجة إلى رمز إضافي، بغض النظر عن موقع بياناتك.
تضمن إدارة القفل القوية والتسجيل الشامل في IMS نزاهة البيانات بالكامل، مع التأكيد على احتساب كل سجل وضمان عدم فقدان أو حذف أي بيانات عن غير قصد.
يمكنك بسهولة الوصول إلى قاعدة بيانات IMS من أي تطبيق موزع أو سحابي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات أو SQL.
استفد من قواعد البيانات الهرمية لتقليل عبء المعالجة، وتبسيط معالجة الاستعلامات، وتحقيق توفر عالٍ، وتوفير حلول تخزين وسرعة منخفضة التكلفة.
قم بتمكين التشفير الشامل من IBM Z المدمج وتشفير مجموعات بيانات z/OS، مع الحد الأدنى من عبء وحدة المعالجة المركزية وبدون الحاجة إلى تعديل التطبيقات، لحماية بياناتك أينما كانت.
مع إزالة مهام IMS الخاصة، يمكنك الوصول إلى بيانات IMS باستخدام لغة تعريف البيانات القياسية في الصناعة، ما يعزز مرونة إدارة البيانات بشكل أكبر.
يمكنك دمج الأدوات والتقنيات السحابية مع أنظمة IMS الفرعية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومهام إدارة قواعد البيانات، لتقليص فجوات المهارات وتمكين الوصول إلى المزيد من المستخدمين.
استكشف مختلف المنتجات التي توفر لك المرونة في اختيار ما يناسب مؤسستك بشكل أفضل.
مواصفات المنتج
إصدار تجريبي مجاني لمدة 3 أيام من IMS
يمكنك الوصول إلى البيانات وكتالوج IMS باستخدام SQL عبر IMS Explorer وأتمتة المهام الإدارية في IMS باستخدام محتوى Red Hat Ansible المعتمد لنظام IBM Z.
IMS (TM وDB)
اختبر التوافق التقليدي بين IMS Database Manager وIMS Transaction Manager، المتاح كنظام مرخص شهريًا.
IMS Transaction Manager Value Unit Edition (VUE)
استضف التطبيقات ذات المهام الحساسة التي تدعم مليارات المعاملات يوميًا2 بطريقة فعّالة من حيث التكلفة.
IMS Database VUE
تمكّن من إدارة النمو بفاعلية باستخدام حل خادم بيانات IMS المصمم وفقًا لحجم احتياجاتك، والمتاح بسعر يُدفع لمرّة واحدة.
خطط التسعير
لا ينطبق
نسخة مرخصة شهريًا
تسعير مبني على وحدة القيمة بتكلفة لمرّة واحدة
تسعير مبني على وحدة القيمة بتكلفة لمرّة واحدة
التسعير المرن
لا ينطبق
أعباء عمل مؤهلة
أعباء عمل مؤهلة
وصول مستمر إلى أحدث الميزات
لا ينطبق
إمكانية الوصول إلى مواد تعليمية
لا ينطبق
دعم مخصص من الفئة العالمية
لا ينطبق
يتم بيعها بشكل منفصل
يتم بيعها بشكل منفصل
يتطلب IMS 15 الحد الأدنى من إصدارات أو تعديلات النسخ التالية (بشرط أن تظل هذه النسخ متاحة ومدعومة من قِبل IBM):
يعمل IMS 15 فقط في وضع z/Architecture على معالج IBM System z10 أو الإصدارات الأعلى منه.
تطبق رسوم الترخيص الشهري (MLC) على العديد من منتجات البرمجيات من IBM Z البرمجية، بما في ذلك IMS. تُحدد أسعار وشروط وأحكام منتجات MLC وفقًا لمقياس التسعير الذي تختاره. ويمكن تقسيم مقاييس أسعار MLC إلى فئتين رئيسيتين: مقاييس التسعير بناءً على السعة الكاملة ومقاييس التسعير القادرة على السعة الفرعية .
لا، يجب أن يستخدم كلٌ من عنصري IMS مقياس التسعير نفسه. سواء كان مقياس التسعير الشهري (MLC) أو مقياس التسعير لمرّة واحدة (OTC).
على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم كلًا من IMS Database Manager وIMS Transaction Manager، فلا يمكنك الجمع بين مقياس التسعير لمرّة واحدة (OTC) لأحدهما ومقياس التسعير الشهري (MLC) للآخر.
اكتشف كيفية الوصول إلى كتالوج IMS والبيانات باستخدام SQL عبر IMS Explorer، وتعرف على كيفية أتمتة المهام الإدارية في نظام IMS باستخدام Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z.
تعرف على كيفية:
يمكنك تنزيل محول موارد IMS TM. يُستخدم بواسطة تطبيقات Java أو خدمات الويب للوصول إلى معاملات IMS التي تعمل على أنظمة IMS المستضافة.
يمكنك تنزيل IMS Enterprise Suite. فهي توفر واجهات قياسية سهلة الاستخدام، وتتيح تبسيط توليد البيانات الوصفية في IMS، وتسهّل تطوير التطبيقات، وتُعزز من إمكانيات الوصول إلى IMS.
يمكنك تنزيل IMS Universal Drivers. تتيح مكوناته البرمجية لتطبيقات Java الاتصال والوصول إلى قواعد بيانات IMS من بيئات z/OS والبيئات الموزعة عبر بروتوكول TCP/IP.
هل بدأت للتو في استخدام IMS؟ شاهد هذه الفيديوهات القصيرة التعريفية حول IMS TM وIMS DB وتطوير التطبيقات.
استكشف الدورات ذاتية التوجيه واحصل على شارة رقمية.
اطلع على التقييم الكامل لأداء IBM z/OS Connect وIMS. (1.5 ميجابايت)
تعمق أكثر في تحليل أداء البيانات وأعباء العمل. (4.7 ميغابايت)
استكشف كيفية دعم IMS لتطوير التطبيقات باستخدام لغة البرمجة Java.
استكشف أمثلة الرموز والدروس التعليمية لنظام IMS لتلبية متطلباتك في تطوير التطبيقات ونشرها.
شاهد عرضًا توضيحيًا حول كيفية إنشاء تطبيق JDBC متكامل.
تمكّن من الوصول إلى داعمي IMS وموارد دعوية قيّمة على منصتنا، ما يوفر لهم رؤى وأدوات وإلهامًا لدعم جهودهم بفاعلية.
حسّن أداء IMS باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.
تدعم تقنيات التكامل المفتوحة لتمكين تطوير التطبيقات الجديدة وتعزيز الوصول إلى معاملات وبيانات IMS.
يمكنك ربط IMS باستراتيجيتك الشاملة لأتمتة المؤسسات.
تمكّن من تصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.
استكشف كيف يمكن لنظام IMS أن يحول مؤسستك ويدعم استراتيجيتك في نشر السحابة الهجينة.
1، 2 دراسة حالة Atruvia AGhttps://www.ibm.com/sa-ar/case-studies/atruvia-ag
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