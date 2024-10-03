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IBM Information Management System

قاعدة بيانات عالمية المستوى مزودة بأداة مدير معاملات قوية تعمل على نظام IBM z/OS

جرّب بدون أي تكلفة تصفح أحداث IMS

يُعدّ IBM Information Management System (IMS™) نظام إدارة قواعد بيانات هرمية وإدارة معاملات متاحًا على z/OS. 

يعمل IMS كمنصة تطبيقات، حيث يتضمن نظام إدارة قواعد بيانات آمنًا ومدير معاملات قابلًا للتوسع ومصممًا لأداء المعاملات عبر الإنترنت ومعالجة البيانات بكفاءة عالية.

من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات والاتصال الموزع، يمكن لنظام IMS الاندماج مع الأدوات الحديثة والتقنيات الناشئة، ما يتيح له استضافة وظائف تطبيقات الأعمال الحساسة لديك وتوسيعها.

يحتوي IMS على عنصرين رئيسيين يمكن استخدامهما معًا أو استخدام كل واحد على حدة:

  • IMS Transaction Manager (IMS TM): استضافة التطبيقات ذات المهام الحساسة لدعم مليارات المعاملات يوميًا1.
  • IMS Database Manager (IMS DB):تخزين البيانات الحساسة وإدارتها ومعالجتها بأمان وثقة.
ما الجديد؟

استكشف الوظائف الجديدة ضمن نظام IMS التي تُقدَّم كجزء من عملية التسليم المستمر.

استكشف إدارة IMS لمفاتيح ACB

المزايا

الحفاظ على نزاهة الرسائل

معالجة مليارات المعاملات يوميًا، مع ضمان عدم فقدان أي بيانات بفضل ميزات إعادة التشغيل والاسترداد، وضمان حساب كل سجل.

 مقدمة إلى عمليات IMS والاسترداد الأمن المحسّن

يساعد IMS، إلى جانب تقنيات البيانات والأمان من IBM Z، على حماية مؤسستك من خلال أدوات مصممة لتمكينك من بناء تطبيقاتك وتشغيلها وإدارتها بأمان. 

 تأمين التفاعلات مع IMS Transaction Manager دعم تشفير مجموعات البيانات لنظام IMS زيادة المرونة

يمكنك تحديث سحابتك باستخدام لغات مثل Java والاستفادة من منهجيات التقنية السحابية الهجينة اليوم مع IBM z/OS Connect لجعل بيانات نظام IMS ومعاملاته سهلة الوصول. 

 نظرة عامة على حلول IMS لتطوير Java حل للهواتف المحمولة وواجهة برمجة تطبيقات REST باستخدام IBM z/OS Connect استعد للتقنية السحابية الهجينة

تمكّن من أتمتة IMS باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وAnsible لعمليات نشر أسرع وأبسط. يمكنك تبسيط مسارات عمليات التطوير لديك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات جاهزة للتقنية السحابية وسهلة التكامل لدفع المرونة والكفاءة.

 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z
تحديث التطبيقات باستخدام Java وواجهة برمجة التطبيقات

يمكنك تحسين أداء تطبيقات IMS من خلال الاستفادة من التوافق بين Java وCOBOL أو PL/I. يتيح هذا التوافق الوصول إلى التطبيقات أو قواعد البيانات عبر البيئات الموزعة وبيئات z/OS باستخدام محول موارد IMS TM ومكون تشغيل عالمي وواجهات برمجة تطبيقات، ما يسرع من عملية تحديث التطبيقات.

 تطوير تطبيقات Java لنظام IMS أتمتة مسارات عمليات التطوير

يمكنك نشر التطبيقات بسرعة أكبر باستخدام Ansible لتعزيز المرونة والكفاءة داخل مؤسستك، وتحقيق تماسك أفضل بين فِرق التطوير والتشغيل. 

 مجموعات Ansible IMS Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z توسيع وتحديد أولويات أعباء العمل

تمكّن من توسيع تطبيقاتك بفضل الأداء العالي لنظام IMS TM، والذي يتيح الوصول إلى المعاملات ومعالجتها بكفاءة من أي تطبيق سحابي دون الحاجة إلى رمز إضافي، بغض النظر عن موقع بياناتك.

 حل واجهات برمجة التطبيقات REST مع IBM z/OS Connect
نزاهة البيانات الكاملة

تضمن إدارة القفل القوية والتسجيل الشامل في IMS نزاهة البيانات بالكامل، مع التأكيد على احتساب كل سجل وضمان عدم فقدان أو حذف أي بيانات عن غير قصد.

 Internal Resource Lock Manager الوصول المفتوح إلى بيانات IMS

يمكنك بسهولة الوصول إلى قاعدة بيانات IMS من أي تطبيق موزع أو سحابي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات أو SQL.

 IMS SQL الوصول إلى بيانات IMS عبر واجهة برمجة التطبيقات أداء وموثوقية محسّنة

استفد من قواعد البيانات الهرمية لتقليل عبء المعالجة، وتبسيط معالجة الاستعلامات، وتحقيق توفر عالٍ، وتوفير حلول تخزين وسرعة منخفضة التكلفة. 

 موثوقية قاعدة بيانات IMS تعزيز الأمان وإدارة الامتثال

قم بتمكين التشفير الشامل من IBM Z المدمج وتشفير مجموعات بيانات z/OS، مع الحد الأدنى من عبء وحدة المعالجة المركزية وبدون الحاجة إلى تعديل التطبيقات، لحماية بياناتك أينما كانت.

 أمن نظام IMS مرونة إدارة البيانات

مع إزالة مهام IMS الخاصة، يمكنك الوصول إلى بيانات IMS باستخدام لغة تعريف البيانات القياسية في الصناعة، ما يعزز مرونة إدارة البيانات بشكل أكبر.

 لغة تعريف البيانات (DDL) لنظام IMS طريقة أسهل لتقديم IMS DDL تقليل فجوات المهارات

يمكنك دمج الأدوات والتقنيات السحابية مع أنظمة IMS الفرعية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومهام إدارة قواعد البيانات، لتقليص فجوات المهارات وتمكين الوصول إلى المزيد من المستخدمين.
مقارنة المنتج

استكشف مختلف المنتجات التي توفر لك المرونة في اختيار ما يناسب مؤسستك بشكل أفضل.

مواصفات المنتج

إصدار تجريبي مجاني لمدة 3 أيام من IMS

يمكنك الوصول إلى البيانات وكتالوج IMS باستخدام SQL عبر IMS Explorer وأتمتة المهام الإدارية في IMS باستخدام محتوى Red Hat Ansible المعتمد لنظام IBM Z.

جرِّب مجانًا

IMS (TM وDB)

اختبر التوافق التقليدي بين IMS Database Manager وIMS Transaction Manager، المتاح كنظام مرخص شهريًا.

IMS Transaction Manager Value Unit Edition (VUE)

استضف التطبيقات ذات المهام الحساسة التي تدعم مليارات المعاملات يوميًا2 بطريقة فعّالة من حيث التكلفة.

IMS Database VUE

تمكّن من إدارة النمو بفاعلية باستخدام حل خادم بيانات IMS المصمم وفقًا لحجم احتياجاتك، والمتاح بسعر يُدفع لمرّة واحدة.

خطط التسعير

لا ينطبق

نسخة مرخصة شهريًا

تسعير مبني على وحدة القيمة بتكلفة لمرّة واحدة

تسعير مبني على وحدة القيمة بتكلفة لمرّة واحدة

التسعير المرن

لا ينطبق

 تسعير مناسب حسب الطلب

أعباء عمل مؤهلة

أعباء عمل مؤهلة

وصول مستمر إلى أحدث الميزات

لا ينطبق

إمكانية الوصول إلى مواد تعليمية

لا ينطبق

دعم مخصص من الفئة العالمية

لا ينطبق

يتم بيعها بشكل منفصل

دعم وصف البرنامج

يتم بيعها بشكل منفصل

دعم وصف البرنامج

دراسة حالة

لقطة مقربة لامرأة آسيوية شابة تستخدم طريقة الدفع من دون تلامس عبر الهاتف الذكي لدفع ثمن مشترياتها في أحد أكشاك الدفع الذاتي داخل متجر
معالجة 80 مليار معاملة مصرفية أساسية سنويًا

تدعم IMS شركة Atruvia في معالجة 80 مليار معاملة مصرفية أساسية سنويًا، مع ذروات تصل إلى 12,000 معاملة في الثانية. كما قامت Atruvia AG بدمج لغة Java ضمن بيئة IMS/COBOL الحالية، ما يوفر طريقة فعّالة وقليلة المخاطر لتحديث تطبيقاتهم المؤسسية.

التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج

يتطلب IMS 15 الحد الأدنى من إصدارات أو تعديلات النسخ التالية (بشرط أن تظل هذه النسخ متاحة ومدعومة من قِبل IBM):

  • معالج أنظمة IBM z/OS وIBM Z
  • Java
  • IRLM
  • IBM Db2، وIBM CICS، وIBM WebSphere MQ، وIBMWebSphere Application Server
  • COBOL
 جميع متطلبات البرنامج
متطلبات الأجهزة


يعمل IMS 15 فقط في وضع z/Architecture على معالج IBM System z10 أو الإصدارات الأعلى منه.

 جميع متطلبات الأجهزة

الأسئلة الشائعة

تطبق رسوم الترخيص الشهري (MLC) على العديد من منتجات البرمجيات من IBM Z البرمجية، بما في ذلك IMS. تُحدد أسعار وشروط وأحكام منتجات MLC وفقًا لمقياس التسعير الذي تختاره. ويمكن تقسيم مقاييس أسعار MLC إلى فئتين رئيسيتين: مقاييس التسعير بناءً على السعة الكاملة ومقاييس التسعير القادرة على السعة الفرعية .

لا، يجب أن يستخدم كلٌ من عنصري IMS مقياس التسعير نفسه. سواء كان مقياس التسعير الشهري (MLC) أو مقياس التسعير لمرّة واحدة (OTC).

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم كلًا من IMS Database Manager وIMS Transaction Manager، فلا يمكنك الجمع بين مقياس التسعير لمرّة واحدة (OTC) لأحدهما ومقياس التسعير الشهري (MLC) للآخر.
إصدار تجريبي

اكتشف كيفية الوصول إلى كتالوج IMS والبيانات باستخدام SQL عبر IMS Explorer، وتعرف على كيفية أتمتة المهام الإدارية في نظام IMS باستخدام Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z.

تعرف على كيفية:

  • تمكّن من الوصول إلى كتالوج وقاعدة بيانات IMS باستخدام SQL عبر IMS Explorer
  • استكشف مجموعة IBM z/OS IMS Ansible
  • أتمتة الكتالوج ومجموعات التحكم في التطبيقات (ACBs) المُدارة بواسطة IMS باستخدام Ansible
جرِّب مجانًا
التنزيلات تتوفر هذه التنزيلات لعملاء IMS بدون أي تكلفة إضافية. محول موارد IMS TM

يمكنك تنزيل محول موارد IMS TM. يُستخدم بواسطة تطبيقات Java أو خدمات الويب للوصول إلى معاملات IMS التي تعمل على أنظمة IMS المستضافة.

 استكشف الوثائق نزّله الآن IMS Enterprise Suite

يمكنك تنزيل IMS Enterprise Suite. فهي توفر واجهات قياسية سهلة الاستخدام، وتتيح تبسيط توليد البيانات الوصفية في IMS، وتسهّل تطوير التطبيقات، وتُعزز من إمكانيات الوصول إلى IMS.

 استكشف الوثائق نزّله الآن IMS Universal Drivers

يمكنك تنزيل IMS Universal Drivers. تتيح مكوناته البرمجية لتطبيقات Java الاتصال والوصول إلى قواعد بيانات IMS من بيئات z/OS والبيئات الموزعة عبر بروتوكول TCP/IP.

 استكشف الوثائق نزّله الآن
التعليم سلسلة فيديوهات تعريفية عن IMS

هل بدأت للتو في استخدام IMS؟ شاهد هذه الفيديوهات القصيرة التعريفية حول IMS TM وIMS DB وتطوير التطبيقات.

 دورات IMS على منصة IMS Central

استكشف الدورات ذاتية التوجيه واحصل على شارة رقمية.

الموارد تقييم أداء IBM z/OS Connect وIMS

اطلع على التقييم الكامل لأداء IBM z/OS Connect وIMS. (1.5 ميجابايت)

 تقييم أداء IMS على IBM z16

تعمق أكثر في تحليل أداء البيانات وأعباء العمل. (4.7 ميغابايت)

 تحديث التطبيقات باستخدام Java

استكشف كيفية دعم IMS لتطوير التطبيقات باستخدام لغة البرمجة Java.

 IMS GitHub

استكشف أمثلة الرموز والدروس التعليمية لنظام IMS لتلبية متطلباتك في تطوير التطبيقات ونشرها.

 Java in IMS

شاهد عرضًا توضيحيًا حول كيفية إنشاء تطبيق JDBC متكامل.

 مركز داعمي IMS

تمكّن من الوصول إلى داعمي IMS وموارد دعوية قيّمة على منصتنا، ما يوفر لهم رؤى وأدوات وإلهامًا لدعم جهودهم بفاعلية.
منتجات ذات صلة أدوات IMS

حسّن أداء IMS باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.

 IMS Enterprise Suite

تدعم تقنيات التكامل المفتوحة لتمكين تطوير التطبيقات الجديدة وتعزيز الوصول إلى معاملات وبيانات IMS.

 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z

يمكنك ربط IMS باستراتيجيتك الشاملة لأتمتة المؤسسات.

 IBM z/OS Connect

تمكّن من تصميم وتشغيل واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات وبيانات z/OS.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيف يمكن لنظام IMS أن يحول مؤسستك ويدعم استراتيجيتك في نشر السحابة الهجينة.

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الحواشي

1، 2 دراسة حالة Atruvia AGhttps://www.ibm.com/sa-ar/case-studies/atruvia-ag 

إخلاء المسؤولية: تُعرض بيانات الأداء وأمثلة العملاء المذكورة لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف نتائج الأداء الفعلي وفقًا للتكوينات وظروف التشغيل المحددة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّمُ "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.