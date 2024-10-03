يعمل IMS كمنصة تطبيقات، حيث يتضمن نظام إدارة قواعد بيانات آمنًا ومدير معاملات قابلًا للتوسع ومصممًا لأداء المعاملات عبر الإنترنت ومعالجة البيانات بكفاءة عالية.

من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات والاتصال الموزع، يمكن لنظام IMS الاندماج مع الأدوات الحديثة والتقنيات الناشئة، ما يتيح له استضافة وظائف تطبيقات الأعمال الحساسة لديك وتوسيعها.

يحتوي IMS على عنصرين رئيسيين يمكن استخدامهما معًا أو استخدام كل واحد على حدة: