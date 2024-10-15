الصفحة الرئيسية Z software Z management OMEGAMON AI for Networks IBM Z OMEGAMON AI for Networks
راقب عمليات شبكة الكمبيوتر المركزي باستخدام معارف المشكلات وتحليل الأسباب الأساسية
رسم توضيحي بنمط مسطح للوحة معلومات IBM Z OMEGAMON AI للشبكات تُظهر حالات أعطال في الشبكة تؤثر على الأداء

يجمع IBM Z® OMEGAMON® AI للشبكات بيانات إدارة أداء الشبكة عبر IBM Z systems. ويمكنه مراقبة أداء الشبكة لموارد IBM Z systems وتطبيقات المهام الحساسة وإدارتها بشكل استباقي. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON .

يستشعر IBM Z OMEGAMON AI للشبكات اتصالات الشبكة الضعيفة أو غير المستقرة التي تعوق أداء التطبيقات. كما أنه يحدد حركة البيانات المحمية بشفرات باستخدام تقنية جاهزية التشفير z/OS® (zERT) ويساعدك على تحديد الأسباب الاساسية بسرعة للحفاظ على توافر الخدمة العالية الجودة وتحسين إنتاجية المستخدم. ويتيح إدارة العديد من IBM Z systems ومجموعات الشبكات من واجهة واحدة لتحسين إنتاجية المستخدم وقابلية التوسع التشغيلي.

تكامل مع المنتجات الأخرى ضمن عائلة OMEGAMON لتقديم قدرات إدارة z/OS سلسة.
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ما الجديد

ملخص الميزات والتحديثات الخاصة بـ Z OMEGAMON AI للشبكات

اكتشف الإصدار 6.1، وهو منتج جديد مستقل يقدم تعلمًا آليًا جديدًا
المزايا دفع التوحيد القياسي المتقدم

وحد الأحداث والحوادث والمشكلات وإدارة التوافر عبر المجالات والمنصات.

 استخدام تكامل قوي

استخدم التكامل الواسع النطاق مع ®NetView لـ z/OS و Tivoli® Enterprise Portal ومجموعات OMEGAMON و IBM Cloud Pak® for AIOps وأتمتة النظام والمنصات المفتوحة لتحقيق التميز التشغيلي.

 احصل على تقارير ومراقبة في زمن شبه حقيقي

استفد من دعم المراقبة الإضافي لتوصيلات موسع المؤسسة (EE) والموجه عالي الأداء (HPR)، واتصالات الذاكرة المشتركة، و10 GbE RoCE Express، والذاكرة المشتركة الداخلية.

 كشف الاختراقات

راقب أمان IP لاكتشاف الاختراقات وتحديد الجناة. واحم حركة البيانات باستخدام مراقبة تقنية جاهزية التشفير z/OS.

 استخدام إشعارات التنبيه والتصحيح التلقائي

تتبع حالة مهمة بروتوكول نقل الملفات وراقب إنتاجية الأداء من خلال إشعارات التنبيه والإجراءات التلقائية لتصحيح المشكلات.

 الحصول على معارف تشغيلية بشكل استباقي

مكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد عتبات التنبيهات باستخدام OMEGAMON AI Insights.
المزايا
حل المشكلات المحسّن

احصل على تحليل أفضل للمشكلات وزيادة وظائف حل المشكلات من خلال دعم العرض القديم المحسّن لواجهة المستخدم 3270 قصير المدى. صُمم لإجراء تحليل المشكلات في الوقت الفعلي والمشكلات القديمة على موارد الشبكة في مؤسستك في واجهة واحدة.

 جمع البيانات القديمة وإعداد التقارير
وظائف محسّنة للشبكة

اعثر على موارد الشبكة بسرعة باستخدام الأمر FIND لتسهيل الاستخدام. ويمكنك تصحيح مشكلات الشبكة بشكل أسرع باستخدام أوامر PING و NSLOOKUP و TRACERTE.

 اعثر على موارد الشبكة بسرعة باستخدام الأمر FIND
تصحيح مشكلات الشبكة بشكل أسرع

تتبع بشكل سريع عزل المشكلات باستخدام أوامر التنقل السريع للمنتج مثل NETWORK (أو NETMENU) و VTAM (أو VTAMMENU) و TCPIP (أو TCPIPMENU) و OSA.
سهولة التعرف على مشكلات محول OSA

احصل على معلومات مفصلة عن أداء OSA-Express لمؤسستك. وتحقق ما إذا كانت المنافذ المرتبطة بمحول OSA معين بها أخطاء أو كُونت بشكل صحيح. ومكّن التنبيه الاستباقي حتى تتمكن فرق الدعم من الاستجابة لمشكلات حركة المرور أو قيود مساحة المخزن المؤقت وتجنبها.

 الواجهات وحالات استخدام OSA التحقيق في الواجهات ومشكلات OSA باستخدام أمر OSA
تأمين حركة بيانات الشبكة

اعرض إحصائيات التوفر والأداء لأنفاق تبادل مفاتيح الإنترنت (IKE) المعروفة لدى عمليات تبادل مفاتيح الإنترنت الخلفية لمجموعة معينة. واعرض معلومات تكوين أمان مجموعة IP وإحصائيات أمان مجموعة IP وراقب كل جلسات عمل أمان ZERT TLS (أمان طبقة النقل) و Secure Shell (SSH).

 سمات أنفاق تبادل مفاتيح الإنترنت (IKE)
معارف تشغيلية مع IBM OMEGAMON

استخدم معارف IBM Z OMEGAMON AI كنموذج للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لمعالجة قائمة منسقة من مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد حالات الأعطال التي تدل على ضعف الأداء والاتجاهات السائدة.

استخدم مزود بيانات IBM Z OMEGAMON للمساعدة على اكتشاف المشكلات بسرعة وتحديد الاستجابة وأتمتة الإجراءات لمعالجتها ومنع حدوثها في المستقبل.

 تكوين معارف OMEGAMON AI تكوين مزود بيانات IBM Z OMEGAMON
مساحات عمل واجهة المستخدم 3270 المحسّنة

استخدم قائمة موسعة من مساحات عمل واجهة المستخدم 3270، بما في ذلك سلامة شبكات الكمبيوتر المركزي للمؤسسة، ونظرة عامة على TCPIP و VTAM للمؤسسة، وتفاصيل مساحة عنوان TCPIP، وتفاصيل مساحة عنوان VTAM، وتفاصيل تجمعات ذاكرة VTAM وتجمع ذاكرة VTAM، واتصالات الذاكرة المشتركة عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) أو اتصالات الذاكرة المشتركة عبر RDMA (SMC-R) وعناوين IP الافتراضية الديناميكية (DVIPA) المستخدمة حاليًا.

 استخدام واجهة مستخدم OMEGAMON المحسّنة 3270
التفاصيل الفنية
المتطلبات الأساسية للبرامج والأجهزة

يجب أن يكون Tivoli® Management Services مثبتًا بالفعل. تتوفر إصدارات كل المنتجات المطلوبة لـ IBM Z OMEGAMON AI للشبكات في حزمة المنتج.

ومع ذلك، إذا كنت قد ثبت بالفعل الإصدار V5.1.0 من وكيل مراقبة IBM Z OMEGAMON آخر على z/OS في مؤسستك، يمكنك استخدام عناصر Tivoli Management Service المثبتة حاليًا. 
اطّلع على المتطلبات الأساسية
البرامج المطلوبة

استكشف المستويات المطلوبة من البرامج لعناصر Tivoli Management Services و z/OS و Tivoli NetView لـ z/OS والبرامج الأخرى.

 الأجهزة المدعومة

أجر النشر على أي معالج IBM Z قادر على تشغيل z/OS V2.3.0 أو أحدث.
منتجات ذات صلة IBM Z Service Management Suite

استخدم مجموعة إدارة شاملة لمراقبة الشبكة وأحمال التشغيل في بيئة z/OS والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها.

IBM Z Monitoring Suite

راقب بيئة z/OS في مؤسستك وأدرها مع معارف المشكلات وتكامل المنصة المفتوحة.

 IBM zSystems Integration for Observability

بث بيانات OMEGAMON لتعزيز قابلية الملاحظة على z/OS.

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الخطوات التالية

استكشف IBM Z OMEGAMON AI للشبكات. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
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