استخدم قائمة موسعة من مساحات عمل واجهة المستخدم 3270، بما في ذلك سلامة شبكات الكمبيوتر المركزي للمؤسسة، ونظرة عامة على TCPIP و VTAM للمؤسسة، وتفاصيل مساحة عنوان TCPIP، وتفاصيل مساحة عنوان VTAM، وتفاصيل تجمعات ذاكرة VTAM وتجمع ذاكرة VTAM، واتصالات الذاكرة المشتركة عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) أو اتصالات الذاكرة المشتركة عبر RDMA (SMC-R) وعناوين IP الافتراضية الديناميكية (DVIPA) المستخدمة حاليًا.