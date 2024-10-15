يجمع IBM Z® OMEGAMON® AI للشبكات بيانات إدارة أداء الشبكة عبر IBM Z systems. ويمكنه مراقبة أداء الشبكة لموارد IBM Z systems وتطبيقات المهام الحساسة وإدارتها بشكل استباقي. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON .
يستشعر IBM Z OMEGAMON AI للشبكات اتصالات الشبكة الضعيفة أو غير المستقرة التي تعوق أداء التطبيقات. كما أنه يحدد حركة البيانات المحمية بشفرات باستخدام تقنية جاهزية التشفير z/OS® (zERT) ويساعدك على تحديد الأسباب الاساسية بسرعة للحفاظ على توافر الخدمة العالية الجودة وتحسين إنتاجية المستخدم. ويتيح إدارة العديد من IBM Z systems ومجموعات الشبكات من واجهة واحدة لتحسين إنتاجية المستخدم وقابلية التوسع التشغيلي.
تكامل مع المنتجات الأخرى ضمن عائلة OMEGAMON لتقديم قدرات إدارة z/OS سلسة.
ملخص الميزات والتحديثات الخاصة بـ Z OMEGAMON AI للشبكات
اكتشف الإصدار 6.1، وهو منتج جديد مستقل يقدم تعلمًا آليًا جديدًا
وحد الأحداث والحوادث والمشكلات وإدارة التوافر عبر المجالات والمنصات.
استخدم التكامل الواسع النطاق مع ®NetView لـ z/OS و Tivoli® Enterprise Portal ومجموعات OMEGAMON و IBM Cloud Pak® for AIOps وأتمتة النظام والمنصات المفتوحة لتحقيق التميز التشغيلي.
استفد من دعم المراقبة الإضافي لتوصيلات موسع المؤسسة (EE) والموجه عالي الأداء (HPR)، واتصالات الذاكرة المشتركة، و10 GbE RoCE Express، والذاكرة المشتركة الداخلية.
راقب أمان IP لاكتشاف الاختراقات وتحديد الجناة. واحم حركة البيانات باستخدام مراقبة تقنية جاهزية التشفير z/OS.
تتبع حالة مهمة بروتوكول نقل الملفات وراقب إنتاجية الأداء من خلال إشعارات التنبيه والإجراءات التلقائية لتصحيح المشكلات.
مكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد المشكلات التشغيلية الشائعة بشكل استباقي وتحديد عتبات التنبيهات باستخدام OMEGAMON AI Insights.
احصل على تحليل أفضل للمشكلات وزيادة وظائف حل المشكلات من خلال دعم العرض القديم المحسّن لواجهة المستخدم 3270 قصير المدى. صُمم لإجراء تحليل المشكلات في الوقت الفعلي والمشكلات القديمة على موارد الشبكة في مؤسستك في واجهة واحدة.
اعثر على موارد الشبكة بسرعة باستخدام الأمر FIND لتسهيل الاستخدام. ويمكنك تصحيح مشكلات الشبكة بشكل أسرع باستخدام أوامر PING و NSLOOKUP و TRACERTE.
تتبع بشكل سريع عزل المشكلات باستخدام أوامر التنقل السريع للمنتج مثل NETWORK (أو NETMENU) و VTAM (أو VTAMMENU) و TCPIP (أو TCPIPMENU) و OSA.
احصل على معلومات مفصلة عن أداء OSA-Express لمؤسستك. وتحقق ما إذا كانت المنافذ المرتبطة بمحول OSA معين بها أخطاء أو كُونت بشكل صحيح. ومكّن التنبيه الاستباقي حتى تتمكن فرق الدعم من الاستجابة لمشكلات حركة المرور أو قيود مساحة المخزن المؤقت وتجنبها.
اعرض إحصائيات التوفر والأداء لأنفاق تبادل مفاتيح الإنترنت (IKE) المعروفة لدى عمليات تبادل مفاتيح الإنترنت الخلفية لمجموعة معينة. واعرض معلومات تكوين أمان مجموعة IP وإحصائيات أمان مجموعة IP وراقب كل جلسات عمل أمان ZERT TLS (أمان طبقة النقل) و Secure Shell (SSH).
استخدم معارف IBM Z OMEGAMON AI كنموذج للذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لمعالجة قائمة منسقة من مؤشرات الأداء الرئيسية لتحديد حالات الأعطال التي تدل على ضعف الأداء والاتجاهات السائدة.
استخدم مزود بيانات IBM Z OMEGAMON للمساعدة على اكتشاف المشكلات بسرعة وتحديد الاستجابة وأتمتة الإجراءات لمعالجتها ومنع حدوثها في المستقبل.
استخدم قائمة موسعة من مساحات عمل واجهة المستخدم 3270، بما في ذلك سلامة شبكات الكمبيوتر المركزي للمؤسسة، ونظرة عامة على TCPIP و VTAM للمؤسسة، وتفاصيل مساحة عنوان TCPIP، وتفاصيل مساحة عنوان VTAM، وتفاصيل تجمعات ذاكرة VTAM وتجمع ذاكرة VTAM، واتصالات الذاكرة المشتركة عبر الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA) أو اتصالات الذاكرة المشتركة عبر RDMA (SMC-R) وعناوين IP الافتراضية الديناميكية (DVIPA) المستخدمة حاليًا.
يجب أن يكون Tivoli® Management Services مثبتًا بالفعل. تتوفر إصدارات كل المنتجات المطلوبة لـ IBM Z OMEGAMON AI للشبكات في حزمة المنتج.
ومع ذلك، إذا كنت قد ثبت بالفعل الإصدار V5.1.0 من وكيل مراقبة IBM Z OMEGAMON آخر على z/OS في مؤسستك، يمكنك استخدام عناصر Tivoli Management Service المثبتة حاليًا.
استكشف المستويات المطلوبة من البرامج لعناصر Tivoli Management Services و z/OS و Tivoli NetView لـ z/OS والبرامج الأخرى.
أجر النشر على أي معالج IBM Z قادر على تشغيل z/OS V2.3.0 أو أحدث.
استخدم مجموعة إدارة شاملة لمراقبة الشبكة وأحمال التشغيل في بيئة z/OS والتعاون فيها وأتمتتها وإدارتها.
راقب بيئة z/OS في مؤسستك وأدرها مع معارف المشكلات وتكامل المنصة المفتوحة.
بث بيانات OMEGAMON لتعزيز قابلية الملاحظة على z/OS.