IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS

مراقبة وإدارة أعباء العمل القائمة على z/OS لكلٍّ من IBM MQ وIBM Integration Bus بكفاءة.

عرض رقمي لـ "IBM Host Access Client Package".

لمحة عامة

يُعَد®IBM OMEGAMON® for Messaging on z/OS وكيل مراقبة يركِّز على بيانات الأداء الحيوية ويوفر معلومات فورية عن توافر وأداء IBM MQ وIBM Integration Bus. وهو جزء من عائلة منتجات برمجيات OMEGAMON. وهي حزمة منتجات تتكون من عدة عناصر. يمكن تكوين عناصر الوكلاء التالية وتشغيلها على الكمبيوتر المركزي:

  • يساعد IBM MQ Monitoring Agent على التحقق من MQ، وتحليلها وضبط أدائها لضمان الموثوقية، من خلال اكتشاف المشكلات قبل أن تؤثِّر في التوافر ومستويات الخدمة. ويقلل الوقت المستغرق لحل المشكلات من خلال العديد من مساحات العمل المفيدة التي تُتيح عرض البيانات الحالية وتتبُّع التوجهات في البيانات الحديثة والتاريخية. 
  • يساعد IBM Integration Bus Monitoring Agent على التحقق من وسطاء الرسائل وتحليلهم وضبطهم لضمان الموثوقية والأداء، وذلك من خلال اكتشاف مشكلات الوسطاء وتدفق الرسائل قبل أن تؤثِّر في التوافر ومستوى الخدمة. ويقلل الوقت المستغرق لنشر تطبيقات الوسطاء من خلال مساعدتك على تصحيح تدفقات الرسائل وتقديم إحصاءات يمكن استخدامها لضبط بيئتك.
 الترقية إلى الإصدار الجديد ما الجديد؟
تحسين الإنتاجية

تقليل التكاليف الإدارية باستخدام القدرات الجاهزة للاستخدام مثل الاكتشاف التلقائي ومراقبة بيئات الرسائل المعقدة في IBM.
المراقبة المركزية

جمع وتحليل البيانات لجميع مديري قوائم الانتظار البعيدة والمحلية من نقطة مراقبة واحدة.
إجراء تحليل الرسائل

استعراض محتوى الرسائل أو حذف الرسائل أو إعادة توجيهها من قائمة انتظار إلى أخرى.
تنبيهات الأداء

الحصول سريعًا على رؤى حول الأداء الحالي من خلال المواقف المقدمة من المنتج التي تتتبَّع مقاييس WebSphere MQ الرئيسية.

الميزات

يُعَد OMEGAMON for Messaging on z/OS حزمة منتجات تتكون من عدة عناصر. يمكن تكوين عناصر الوكيل التالية وتشغيلها على الكمبيوتر الرئيسي.
كائنات IBM MQ for z/OS
باستخدام IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS، يمكن للخبراء اكتشاف عناصر IBM MQ تلقائيًا عند إنشائها على z/OS، بما في ذلك مجموعات مشاركة قوائم الانتظار وقوائم انتظار النقل. تحديد إذا ما كانت الكائنات المخصصة معرَّفة بشكل صحيح قبل إتاحتها للتطبيقات أو الأنظمة الفرعية.
تقارير الأداء التاريخية
يوفر IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS للمستخدمين بيانات قائمة الانتظار في الوقت الفعلي، والتي تتضمن معلومات تفصيلية حول قوائم الانتظار وأعماقها مثل اسم العملية أو فئة التخزين أو اسم Tpipe. عزل الكائن المسبب للمشكلة بسرعة واتخاذ إجراءات الإصلاح باستخدام الأداة لإعادة الخدمة إلى التشغيل الطبيعي.
رؤى الأداء على z/OS
استخدام IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS لتصحيح أخطاء التطبيق لفهم المعاملات والبرامج التي تستخدم حاليًا مدير قائمة الانتظار. مع IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS، سيحصل الخبراء على رؤى أعمق حول ميزات الأجهزة الرئيسية، بما في ذلك تفاصيل Tran/Pgm، ووظائف CICS، ووظائف IMS، ومجمّعات الذاكرة المؤقتة، ومبادرات القنوات، وSMDS، ومجموعات الصفحات، وحالة مجموعات بيانات السجلات.
تبسيط عملية النشر
تسريع نشر وإدارة OMEGAMON عبر تقليل مساحات العنوان المطلوبة، وخطوات التكوين والمَعلمات، مع اكتشاف مؤتمت لخصائص النظام أثناء عملية النشر.
التعامل مع رسائل MQ المدرجة في قائمة الانتظار
يتيح للمطورين والخبراء الوصول إلى محتوى رسائل IBM MQ المدرجة في قائمة الانتظار، مع إمكانية حذفها أو إعادة توجيهها.
التكامل السلس كجزء من عائلة مراقبة OMEGAMON
تبسيط المراقبة والإدارة من خلال عرض واحد للكمبيوتر المركزي والأنظمة الفرعية.

التفاصيل الفنية

للحصول على معلومات تفصيلية حول متطلبات النظام، بما في ذلك أنظمة التشغيل والبرمجيات المدعومة، شغِّل تقرير توافق منتجات البرمجيات واختَر IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS.

 تقرير متطلبات النظام
البرامج المطلوبة

الإصدار 6.3 من Tivoli® Management Services on z/OS مع حزمة التصحيح 2 أو الأحدث

 أنظمة التشغيل المدعومة

يجب أن تعمل الأقسام المنطقية (LPARs) بإصدار z/OS V1.12 أو أحدث.

 الأجهزة المدعومة

أي بيئة أجهزة تدعم z/OS V1.12 أو أعلى

منتجات ذات صلة

IBM Z Service Management Suite

إدارة شاملة لمؤسسة z/OS الخاصة بك، بما في ذلك المراقبة والتحكم والأتمتة.

 IBM Z Monitoring Suite

تجمع مجموعة IBM Z Monitoring Suite بين عدة أدوات مراقبة لنظام IBM Z في حل متكامل واحد.

 IBM Tivoli OMEGAMON XE

تحليل وتحسين أداء Db2 on z/OS.

 عائلة منتجات OMEGAMON

تمتع بالعمل بكفاءة مع واجهات سهلة التعلم وقابلة للتخصيص. يُمكن تقليل التكاليف باستخدام أدوات الإدارة عبر الأنظمة والترخيص الموحد.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم الدعم والخدمات التمويل العالمي مجتمع المطورين الموارد خدمات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي