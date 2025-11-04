ترى العديد من المؤسسات أن مدى تطور التطبيقات قد تجاوز إمكانات فرق الهندسة وتقنية المعلومات الماهرة. وبإشراك العديد من الأطراف المعنية، أصبح تدخل الخبير المناسب بسرعة أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة الخدمات. عندما يكون لديك شاشة واحدة تعرض أداء التطبيقات كاملة، يتمكن الجميع من الوصول إلى معلومات مفصلة لتشخيص المشكلات الحرجة ومعالجتها في دقائق، وليس في ساعات أو أيام.