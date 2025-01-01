على مستوى مركز البيانات، تُعَد عمليات الأعمال الفعالة والمتواصلة العامل الأهم للنجاح. ولسوء الحظ، تفتقر العديد من حلول المراقبة الرائدة اليوم إلى الأدوات اللازمة لتتبع الحاسوب المركزي أو توفر تغطية محدودة لتشغيلها الوظيفي.

يوفر دعم IBM® Instana® Observability لنظام IBM z/OS® رؤية في الوقت الفعلي لأداء التطبيقات الهجينة التي تتضمن الحاسوب المركزي، حتى تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من تحديد حوادث الأداء وحلها بسرعة قبل أن تؤثر في المستخدمين. بفضل الميزات المتنوعة لدعم Instana مثل كشفه عن الحالات غير المألوفة وتحليل السبب الجذري آليًا وتتبع التطبيقات، فإن دعم Instana لأنظمة IBM zSystems™ يضمن مراقبة الأداء من البداية إلى النهاية في مركز البيانات.