الإصدارات التجريبية لبرامج IBM Z

استمتع مجانًا بتجربة برامج IBM Z حسب الطلب، من خلال أنظمة z/OS الافتراضية
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تتضمن الإصدارات التجريبية لبرامج IBM Z بيئات مكوّنة سابقًا وسيناريوهات موجهة توضح قيمتها الحقيقية واستخدام تطبيقات ®z/OS.

أدخلنا أكثر من 20 منتجًا مختلفًا من منتجات IBM Z، وصممنا السيناريوهات لإشراك المستخدمين من ذوي الخبرة على جميع المستويات.

 الإصدارات التجريبية المضافة والمحدثة مؤخرًا IBM Information Management System IBM Z Development and Test Environment IBM Application Discovery and Delivery Intelligence IBM Application Delivery Foundation for z/OS IBM CICS TX
تصفّح الإصدارات التجريبية المجانية

جرِّب برامج IBM Z مجانًا ومن دون تثبيت. يتوفر الإصدار التجريبي العملي خلال ساعتين لمدة 3 أيام (تشمل عطلات نهاية الأسبوع).
تصفّح الإصدارات التجريبية المجانية لمدة 3 أيام
إصدارات تجريبية أخرى مجانية تصفّح الإصدارات التجريبية التي تمتد إلى ما بعد مدة 3 أيام للفترة التجريبية التعلّم الآلي لنظام IBM z/OS

جرِّب هذه النسخة التجريبية خفيفة الوزن من Online Scoring Community Edition لتجربة IBM Machine Learning for z/OS، ما يتيح تسجيل المعاملات لنماذج التعلّم العميق.

 جرِّب مجانًا استكشف المنتج IBM COBOL for Linux on x86

جرِّب COBOL for Linux on x86 على أنه إصدار تجريبي مستقل، أو جزء من الإصدار التجريبي من CICS TX لمدة 3 أيام لتشغيل تطبيقات CICS COBOL في بيئات Red Hat OpenShift.

 جرِّب مجانًا استكشف المنتج IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

استكشف الإصدار التجريبي ومدته 30 يومًا واستمتع بتجربة تحسين أداء COBOL دون إعادة التجميع أو ترحيل مصدر رمز التعليمات البرمجية أو ضبط فعالية الأداء وتسريع تحديث التطبيق.

 جرِّب مجانًا استكشف المنتج IBM Rational Business Developer

استكشف الإصدار التجريبي من IBM Rational Business Developer V9.7 Multilingual Multiplatform لتجربة بيئة تطوير متكاملة (IDE) تعتمد على نظام Eclipse وتبسِّط عملية تطوير Web 2.0 والمحمول والبنية الخدمية (SOA) والتطبيقات التقليدية باستخدام EGL.

 جرِّب مجانًا استكشف المنتج CICS Transaction Gateway

استكشف ثلاثة سيناريوهات للبدء السريع لتجربة اتصال عالية الأداء وآمنة جدًا وقابلة للتوسع. كما أنها  توفر حاويات CICS TG قابلة للنشر بسهولة استنادًا إلى Red Hat Universal Base Image، التي يُمكن نشرها عبر المنصات السحابية.

 جرِّب مجانًا استكشف المنتج IBM Communications Server for Data Center Deployment

استمتع بتجربة هذه النسخة التجريبية التي تبلغ مدتها 90 يومًا وتقدم خدمات هندسة بناء شبكة الأنظمة (SNA) وواجهات لتطبيقات المعاملات عبر منصات Windows وAIX وLinux، ما يوفر ترخيص التقييم لأغراض إثبات المفهوم باستثناء استخدام الإنتاج.

 جرِّب مجانًا استكشف المنتج TXSeries for Multiplatforms

جرّب TXSeries في منصات متعددة لمدة 90 يومًا؛ ما يتيح معالجة المعاملات الموزَّعة عبر لغات متعددة في مراكز البيانات، ويسهِّل النشر القابل للتوسع للتطبيقات الحساسة في بيئات السحابة الهجينة بوظائف غير مقيدة.

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الموارد برامج IBM Redbooks for IBM Z
استكشف المنشورات التي تشرح تكوين منتجات برامج IBM Z وتنفيذها واستخدامها.
مجتمع برامج IBM Z
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مجتمع مطوري IBM
استخدم النصائح وأنماط التعليمات البرمجية والعروض التوضيحية والبرامج التعليمية لمساعدتك على التطور باستخدام IBM Z.
الخطوات التالية

احصل على تجربة عملية تتحقق فيها قدرات وفوائد برنامج IBM Z المجانية. وحدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع ممثل IBM Z وLinuxONE.

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