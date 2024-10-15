يقدم IBM TXSeries for Multiplatforms مزايا للشركات التي تبحث عن معالجة معاملات موثوقة وقابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة:
تحديثات على الوظائف الجديدة والمتغيرة
أنشئ التطبيقات واعمل على صيانتها على منصة قوية وقابلة للتوسع وآمنة لتطبيقات الأعمال مع دعم الالتزام على مرحلتين لقواعد البيانات المتوافقة مع XA ومديري الموارد عبر أنظمة ®TXSeries. دعم ®Linux على بنية x86 و®AIX مدمج في المنصة.
يُمكّن مطوري تطبيقات ®CICS من استخدام واجهات برمجة تطبيقات ®CICS وكل قدرات المحول البرمجي في بيئة 64 بت لنشر تطبيقات الأعمال المطلوبة.
استفد من ميزات إدارة أحمال التشغيل والتوافر والأداء التي تزيد من الكفاءة وتدعم نمو الأعمال. يوفر TXSeries for Multiplatforms إمكانية التوسع الأفقي والرأسي والمرونة عند اتخاذ قرارات التوجيه. ويوفر تهيئة مبسطة وإحصائيات ومراقبة محسنة للسلامة. يشتمل TXSeries for Multiplatforms على ملف تعريف IBM WebSphere® Liberty كأساس للبنية التحتية المستندة إلى الويب لتحسين قابلية التوسع.
استفد من إمكانية المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام البنية التحتية للمراقبة من IBM Tivoli® Monitoring لمراقبة عمليات نشر TXSeries بأكملها من بوابة Tivoli Enterprise Portal واحدة. يعمل ذلك على تبسيط الإدارة على منصات ®UNIX من خلال السماح للمستخدمين غير الجذر بأداء مهام TXSeries الإدارية. وتعتمد وحدة التحكم الإدارية على الويب لسهولة الإدارة والتكوين والمراقبة.
استفد من بروتوكولات الوصول الخارجية، مثل ECI و EPI، التي مُكّنت من خلال IBM CICS® Transaction Gateway (CICS TG). يتكامل TXSeries for Multiplatforms عبر العملاء ومناطق CICS الأخرى باستخدام بروتوكول TCP/IP ويوفر الدعم لكل من IPv4 وIPv6، ما يسمح لـ TXSeries بالتفاعل البيني مع العملاء وأنظمة CICS الأخرى عبر الشبكات التي تدعم IPv4 و IPv6.
يمكنك اكتشاف حالات التوقف المشتبه فيها وجمع المستندات تلقائيًا مع قدرات الخدمة المدمجة لتحديد المشكلات ومعالجتها. راقب مستندات CICS IPC و SARPCD واجمعها لمراقبة استخدام الذاكرة وتخطيط موارد النظام. يساعدك دعم معاملات CACQ وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة على الحصول على حالة اتصالات IPIC والتحقق منها وتحريرها. ويمتد مرفق خدمات جمع المعلومات التشخيصية إلى كل منصات TXSeries المدعومة.
تعرّف على المزيد حول واجهة برمجة تطبيقات RESTful والتكامل المؤسسي المحسّن مع TXSeries for Multiplatforms على Linux.
يستكشف هذا المستند IBM PowerHA ومدير أحمال تشغيل TXSeries for Multiplatforms كحل عالي التوفر قابل للتطبيق على TXSerieson AIX.
تعرّف على المزيد حول واجهة برمجة تطبيقات RESTful والتكامل المؤسسي المحسّن مع TXSeries for Multiplatforms على AIX.