استفد من بروتوكولات الوصول الخارجية، مثل ECI و EPI، التي مُكّنت من خلال IBM CICS® Transaction Gateway (CICS TG). يتكامل TXSeries for Multiplatforms عبر العملاء ومناطق CICS الأخرى باستخدام بروتوكول TCP/IP ويوفر الدعم لكل من IPv4 وIPv6، ما يسمح لـ TXSeries بالتفاعل البيني مع العملاء وأنظمة CICS الأخرى عبر الشبكات التي تدعم IPv4 و IPv6.