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البرامج الوسيطة لمعالجة المعاملات الموزعة التي تدعم تطبيقات C و C++ و COBOL و Java و PL/I في مراكز البيانات
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رسم توضيحي هندسي تجريدي يصور تدرج شيفرون لدى IBM

IBM® TXSeries® for Multiplatforms هو برنامج وسيط لمعالجة المعاملات الموزعة يدعم تطبيقات C/C++و COBOLو ®Java و PL/I في مراكز البيانات. وهو مصمم لتوفير منصة قابلة للتوسع ومتوفرة بشكل كبير لتطوير التطبيقات ذات المهام الحساسة ونشرها واستضافتها، ويمكنه الاندماج في حل سحابة هجينة متعدد اللغات.

يقدم IBM TXSeries for Multiplatforms مزايا للشركات التي تبحث عن معالجة معاملات موثوقة وقابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة:

  • قابلية التوسع: يمكنه التوسع بسهولة للتعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة، ما يجعله مناسبًا للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
  • التوافر والموثوقية العالية: يضمن معالجة موثوقة للمعاملات بأقل فترة تعطل ممكنة، ما يحافظ على العمليات التجارية المهمة.
  • الأمان: يوفر ميزات أمان قوية، بما في ذلك المصادقة والتفويض والتشفير، لحماية بيانات المعاملات الحساسة.
  • التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع IBM CICS Transaction Server for z/OS، ما يسمح للشركات بتوسيع التطبيقات إلى منصات مفتوحة مع الاستفادة من استثمارات الكمبيوتر المركزي الحالية.
ما الجديد؟

تحديثات على الوظائف الجديدة والمتغيرة
المزايا
قدرات إدارة المعاملات الموزعة

أنشئ التطبيقات واعمل على صيانتها على منصة قوية وقابلة للتوسع وآمنة لتطبيقات الأعمال مع دعم الالتزام على مرحلتين لقواعد البيانات المتوافقة مع XA ومديري الموارد عبر أنظمة ®TXSeries. دعم ®Linux على بنية x86 و®AIX مدمج في المنصة.

 دعم Linux على بنية x86
قدرة على العمل في بيئة 64 بت

يُمكّن مطوري تطبيقات ®CICS من استخدام واجهات برمجة تطبيقات ®CICS وكل قدرات المحول البرمجي في بيئة 64 بت لنشر تطبيقات الأعمال المطلوبة.

 تطوير تطبيقات CICS
تحسين الإنتاجية

استفد من ميزات إدارة أحمال التشغيل والتوافر والأداء التي تزيد من الكفاءة وتدعم نمو الأعمال. يوفر TXSeries for Multiplatforms إمكانية التوسع الأفقي والرأسي والمرونة عند اتخاذ قرارات التوجيه. ويوفر تهيئة مبسطة وإحصائيات ومراقبة محسنة للسلامة. يشتمل TXSeries for Multiplatforms على ملف تعريف IBM WebSphere® Liberty كأساس للبنية التحتية المستندة إلى الويب لتحسين قابلية التوسع.

 العمل مع إدارة أحمال تشغيل CICS
الإدارة والمراقبة لتبسيط الإجراءات الإدارية

استفد من إمكانية المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام البنية التحتية للمراقبة من IBM Tivoli® Monitoring لمراقبة عمليات نشر TXSeries بأكملها من بوابة Tivoli Enterprise Portal واحدة. يعمل ذلك على تبسيط الإدارة على منصات ®UNIX من خلال السماح للمستخدمين غير الجذر بأداء مهام TXSeries الإدارية. وتعتمد وحدة التحكم الإدارية على الويب لسهولة الإدارة والتكوين والمراقبة.

 مراقبة TXSeries باستخدام IBM Tivoli Monitoring
إمكانية التشغيل البيني مع أنظمة CICS وغير CICS

استفد من بروتوكولات الوصول الخارجية، مثل ECI و EPI، التي مُكّنت من خلال IBM CICS® Transaction Gateway (CICS TG). يتكامل TXSeries for Multiplatforms عبر العملاء ومناطق CICS الأخرى باستخدام بروتوكول TCP/IP ويوفر الدعم لكل من IPv4 وIPv6، ما يسمح لـ TXSeries بالتفاعل البيني مع العملاء وأنظمة CICS الأخرى عبر الشبكات التي تدعم IPv4 و IPv6.

 أمان الربط البيني لبروتوكول الإنترنت
دعم تشخيصي واسع النطاق

يمكنك اكتشاف حالات التوقف المشتبه فيها وجمع المستندات تلقائيًا مع قدرات الخدمة المدمجة لتحديد المشكلات ومعالجتها. راقب مستندات CICS IPC و SARPCD واجمعها لمراقبة استخدام الذاكرة وتخطيط موارد النظام. يساعدك دعم معاملات CACQ وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة على الحصول على حالة اتصالات IPIC والتحقق منها وتحريرها. ويمتد مرفق خدمات جمع المعلومات التشخيصية إلى كل منصات TXSeries المدعومة.
الموارد TXSeries for Multiplatforms على Linux

تعرّف على المزيد حول واجهة برمجة تطبيقات RESTful والتكامل المؤسسي المحسّن مع TXSeries for Multiplatforms على Linux.

 إعداد أنظمة TXSeries للتوافر العالي على AIX

يستكشف هذا المستند IBM PowerHA ومدير أحمال تشغيل TXSeries for Multiplatforms كحل عالي التوفر قابل للتطبيق على TXSerieson AIX.

 TXSeries for Multiplatforms V9.1 على AIX

تعرّف على المزيد حول واجهة برمجة تطبيقات RESTful والتكامل المؤسسي المحسّن مع TXSeries for Multiplatforms على AIX.
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 IBM CICS Transaction Server for z/OS

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