IBM PL/I Compiler Family

محوّلات برمجية متقدمة لدمج تطبيقات PL/I مع تقنيات الويب الحديثة
توفر محوّلات IBM PL/I حلولًا مفتوحة تساعدك على الاستفادة من البرمجيات الوسيطة للشبكات أثناء تطوير التطبيقات المستندة إلى الويب والقابلة للتوسع وإدارتها. تدعم هذه المحولات البرمجية متعددة المنصات IBM AIX® و IBM z/OS®.
تتيح محوّلات IBM PL/I استخدام تعليمات PL/I الحالية لترقية تطبيقاتك بتقنيات حديثة.
بيئة تطوير قوية لبناء تطبيقات PL/I. وهي مُحسَّنة للتكامل مع البرمجيات الوسيطة، مثل IBM TXSeries® وIBM Db2®، على أنظمة تشغيل IBM AIX.
بيئة تطوير برمجيات لبناء وصيانة تطبيقات PL/I على أنظمة تشغيل IBM z/OS.
محوّلات برمجية متقدمة وعالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.
برامج معقدة بلغتَي C وC++ باستخدام هذه المجمعات عالية الأداء.
قلّل التكاليف عبر توفير تقنية تحسين تستفيد من IBM Z