تسريع رؤى أعمالك على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي في المعاملات على IBM z/OS
تُعدّ منصة IBM MLz بيئة متكاملة للتعلّم الآلي في نظام IBM z/OS وتعمل أصلًا في نظام IBM z/OS، إذ تُوفر واجهة مستخدم ويب (UI) وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) متنوعة ولوحة معلومات لإدارة الويب، مع مجموعة قوية من الأدوات سهلة الاستخدام لتطوير النماذج ونشرها وإدارة المستخدم وإدارة النظام.
استورد، انشر، وراقب النماذج بسهولة لتحقيق القيمة من كل معاملة ودفع نتائج جديدة لمؤسستك مع الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية (SLAs).
للمزيد من المرونة، يتضمن Machine Learning for z/OS إصدارين:
جميع إصدارات IBM Machine Learning الخاصة بـ IBM z/OS يمكن أن تعمل على أنها حل مستقل أو يمكن دمجها في قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات كمنصة قابلة للتوسع.
انضم إلينا لاكتشاف الميزات المتقدمة والتطبيقات العملية في جلستنا الحصرية على الويب.
تتوفر تفسيرات مرئية لاستنتاجات الذكاء الاصطناعي بشكل أصلي في MLz
حلول MLz الأساسية
حلول المؤسسات في التعلّم الآلي لنظام z (MLz)
استخدم القوة غير المسبوقة لـ IBM z16 ووحدة Telum AIU مع حل البرمجيات Machine Learning for z/OS لتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي في المعاملات. عالج ما يصل إلى 228 ألف معاملة بطاقات ائتمان في نظام z/OS CICS في الثانية بوقت استجابة يبلغ 6 ملّي ثانية، وكل منها يحتوي على عملية استدلال للكشف عن الغش والاحتيال داخل المعاملة باستخدام نموذج التعلّم العميق.1
يُمكنك تجميع التطبيقات مع طلبات الاستدلال لتقليل التأخير الناجم عن زمن انتقال الشبكة. وهذا يُوفر ما يصل إلى 20 مرة زمن استجابة أقل وما يصل إلى 19 مرة إنتاجية أعلى مقارنةً بإرسال طلبات الاستدلال نفسها إلى خادم سحابي x86 بمتوسط زمن انتقال شبكة يبلغ 60 ملّي ثانية.2
استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، مثل قابلية التفسير ومراقبة نماذجك في الوقت الفعلي للكشف عن الانحراف لتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي في المعاملات على نظام z/OS للمعاملات وأعباء العمل المهمة بثقة.
إنه إصدار محسّن يُقدم أداءً محسّنًا في التقييم، وإصدارًا جديدًا من أوقات تشغيل التعلّم الآلي باستخدام Spark وPython، ويشمل أداة تكوين موجهة بواجهة المستخدم وأكثر.
هو إصدار خفيف من WMLz ويُوفر الخدمات الأساسية القائمة على واجهة برمجية التطبيقات REST API لعمليات التعلّم الآلي، مثل قدرات التقييم عبر الإنترنت على IBM Z.
تجربة التكوين
واجهة مستخدم (UI) موجهة
النصوص، سير العمل في ميزة z/OSMF
قاعدة بيانات المستودع
قاعدة بيانات Db2 لـ IBM z/OS، مدمجة (Derby لـ z/OS)
قاعدة بيانات Db2 لـ IBM z/OS، مدمجة (Derby لـ z/OS)
محرك تسجيل النقاط/التقييم
Spark وPython وPMML وIBM Snap ML وWatson Core Time Series
Spark وPMML وIBM Snap ML وWatson Core Time Series
واجهة الاستدلال
تسجيل النقاط/التقييم في أثناء المعاملة باستخدام الواجهات الأصلية لـ CICS وIMS، واجهة RESTful
واجهة RESTful
إدارة دورة حياة النموذج
واجهة مستخدم (UI) موجهة، خدمات RESTful
خدمات RESTful
تنسيقات نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة
Spark وPython وPMML وONNX
Spark وPMML
تسريع الذكاء الاصطناعي المدمج في الشريحة في نظام z16
نماذج التعلّم الآلي الخاصة بـ ONNX وIBM Snap
نماذج التعلّم الآلي الخاصة بـ IBM Snap
أداة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي
خادم JupyterHUB متكامل
الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة
قابلية التفسير والكشف عن الانحراف
جرّب هذا الخيار الخفيف والمجاني لتجربة IBM Machine Learning for z/OS، ما يتيح تسجيل المعاملات لنماذج التعلّم العميق، إذ يُمكن لهذه القدرة أن تحقق قيمة كبيرة للذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال الحساسة مثل الكشف عن الغش وتقليل تناقص العملاء والموافقة على القروض وتحسين الأداء وعمليات التشغيل. ادمج نماذج التعلّم العميق في تطبيقات المعاملات على IBM Z، خصوصًا عندما تكون سرعة الاستجابة بالملّي ثانية ضرورية.
يستخدم Machine Learning for z/OS تقنيات مملوكة لـ IBM وتقنيات مفتوحة المصدر، ويتطلب وجود أجهزة وبرمجيات متطلبات مسبقة.
تُحدِّد التحليلات المشكلات التشغيلية وتتجنب الحوادث المكلفة من خلال الكشف عن أنماط الخلل في بيانات السجلات والمقاييس.
تُساعد مجموعة الأدوات في الوصول إلى مكتبة من البرامج مفتوحة المصدر لدعم أعباء العمل الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي (ML).
يستخدم IBM z/OS نظام تشغيل غنيًا بالأمان وقابلًا للتوسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة للمؤسسة.
تُعزز التوافر والأمان والمرونة مع تحسين الأداء ونتائج الأعمال.
احصل على تحليل بيانات عالي السرعة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تحت سيطرة وأمان IBM Z.
تعرّف على كيفية تحسين الذكاء الاصطناعي لقابلية الاستخدام وتحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على سلامة أنظمة IBM Db2.
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1 إخلاء المسؤولية: لقد استُخلصت نتائج الأداء من اختبارات داخلية لشركة IBM، حيث أجرت الاختبارات أعباء عمل لمعاملات بطاقة ائتمان CICS باستخدام عمليات استدلال على IBM z16، فقد تم تكوين الأقسام المنطقية (LPAR) للإصدار V2R4 من نظام z/OS باستخدام 6 معالجات مركزية وذاكرة سعتها 256 جيجابايت، حيث تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 على خادم WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج اصطناعي للكشف عن الغش والاحتيال في بطاقات الائتمان (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-detection) وIntegrated Accelerator لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد تم تفعيل التجميع على مستوى الخادم في Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلال، وتم تشغيل معيار الأداء باستخدام 48 سلسلة تُنفذ عمليات الاستدلال. والنتائج تُمثل إعدادًا كاملًا لـ IBM z16 مع 200 معالج مركزي ومساحة تخزين سعتها 40 تيرابايت. قد تختلف النتائج.
2 إخلاء المسؤولية: تستند نتائج الأداء إلى أعباء عمل بطاقة ائتمان CICS OLTP داخلية لشركة IBM مع الكشف عن الغش والاحتيال في أثناء المعاملة على IBM z16، فقد تم إجراء القياسات مع ودون استخدام Integrated Accelerator لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد تم تكوين الأقسام المنطقية (LPAR) للإصدار V2R4 من نظام z/OS باستخدام 12 معالجًا مركزيًا و24 معالج zIIP وذاكرة سعتها 256 جيجابايت، حيث تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 على خادم WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج اصطناعي للكشف عن الغش والاحتيال في بطاقات الائتمان (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-detection). فقد تم تفعيل التجميع على مستوى الخادم في Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلال، قد تختلف النتائج.