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التعلّم الآلي في نظام التشغيل IBM z/OS

تسريع رؤى أعمالك على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي في المعاملات على IBM z/OS

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تُعدّ منصة IBM MLz بيئة متكاملة للتعلّم الآلي في نظام IBM z/OS وتعمل أصلًا في نظام IBM z/OS، إذ تُوفر واجهة مستخدم ويب (UI) وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) متنوعة ولوحة معلومات لإدارة الويب، مع مجموعة قوية من الأدوات سهلة الاستخدام لتطوير النماذج ونشرها وإدارة المستخدم وإدارة النظام.

استورد، انشر، وراقب النماذج بسهولة لتحقيق القيمة من كل معاملة ودفع نتائج جديدة لمؤسستك مع الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية (SLAs).

للمزيد من المرونة، يتضمن Machine Learning for z/OS إصدارين: 

  • IBM Machine Learning for IBM z/OS Enterprise Edition—يُعدّ هذا الإصدار منصة ذكاء اصطناعي شاملة لدورة حياة كاملة تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مثل واجهات تقييم CICS وIMS الأصلية، وخدمات التقييم باستخدام Python وSpark، ودعم ONNX وDeep Learning Compiler، وميزات الذكاء الاصطناعي الموثوقة مثل إمكانية التفسير.
  • IBM Machine Learning for IBM z/OS Core Edition—يُعدّ هذا الإصدار نسخة خفيفة من  MLz توفر الخدمات الأساسية القائمة على واجهات REST-API لعمليات التعلّم الآلي مثل قدرات التقييم عبر الإنترنت على IBM Z.

جميع إصدارات IBM Machine Learning الخاصة بـ IBM z/OS يمكن أن تعمل على أنها حل مستقل أو يمكن دمجها في قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات كمنصة قابلة للتوسع.

 الإصدار 3.2: التعلّم الآلي في نظام التشغيل IBM z/OS
طريقة البدء ابدأ مع التعلّم الآلي لنظام التشغيل IBM z/OS الاستدلال المحسّن والتكامل مع الذكاء الاصطناعي في أنظمة IBM Z تحويل البيانات إلى رؤى مع Machine Learning for IBM z/OS
أطلِق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي الموثوق باستخدام الإصدار MLz v3.2

انضم إلينا لاكتشاف الميزات المتقدمة والتطبيقات العملية في جلستنا الحصرية على الويب.
ما الجديد؟

تتوفر تفسيرات مرئية لاستنتاجات الذكاء الاصطناعي بشكل أصلي في MLz

حلول MLz الأساسية

حلول المؤسسات في التعلّم الآلي لنظام z (MLz)
المزايا الذكاء الاصطناعي مع السرعة

استخدم القوة غير المسبوقة لـ IBM z16 ووحدة Telum AIU مع حل البرمجيات Machine Learning for z/OS لتقديم قدرات الذكاء الاصطناعي في المعاملات. عالج ما يصل إلى 228 ألف معاملة بطاقات ائتمان في نظام z/OS CICS في الثانية بوقت استجابة يبلغ 6 ملّي ثانية، وكل منها يحتوي على عملية استدلال للكشف عن الغش والاحتيال داخل المعاملة باستخدام نموذج التعلّم العميق.1

 الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

يُمكنك تجميع التطبيقات مع طلبات الاستدلال لتقليل التأخير الناجم عن زمن انتقال الشبكة. وهذا يُوفر ما يصل إلى 20 مرة زمن استجابة أقل وما يصل إلى 19 مرة إنتاجية أعلى مقارنةً بإرسال طلبات الاستدلال نفسها إلى خادم سحابي x86 بمتوسط زمن انتقال شبكة يبلغ 60 ملّي ثانية.2

 الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة 

استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، مثل قابلية التفسير ومراقبة نماذجك في الوقت الفعلي للكشف عن الانحراف لتطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي في المعاملات على نظام z/OS للمعاملات وأعباء العمل المهمة بثقة.
قارن الإصدارات
الإصدارات إصدار المؤسسة

إنه إصدار محسّن يُقدم أداءً محسّنًا في التقييم، وإصدارًا جديدًا من أوقات تشغيل التعلّم الآلي باستخدام Spark وPython، ويشمل أداة تكوين موجهة بواجهة المستخدم وأكثر.

 الإصدار الأساسي

هو إصدار خفيف من WMLz ويُوفر الخدمات الأساسية القائمة على واجهة برمجية التطبيقات REST API لعمليات التعلّم الآلي، مثل قدرات التقييم عبر الإنترنت على IBM Z.

تجربة التكوين

واجهة مستخدم (UI) موجهة

النصوص، سير العمل في ميزة z/OSMF

قاعدة بيانات المستودع

قاعدة بيانات Db2 لـ IBM z/OS، مدمجة (Derby لـ z/OS)

قاعدة بيانات Db2 لـ IBM z/OS، مدمجة (Derby لـ z/OS)

محرك تسجيل النقاط/التقييم

Spark وPython وPMML وIBM Snap ML وWatson Core Time Series

Spark وPMML وIBM Snap ML وWatson Core Time Series

واجهة الاستدلال

تسجيل النقاط/التقييم في أثناء المعاملة باستخدام الواجهات الأصلية لـ CICS وIMS، واجهة RESTful

واجهة RESTful

إدارة دورة حياة النموذج

واجهة مستخدم (UI) موجهة، خدمات RESTful

خدمات RESTful

تنسيقات نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة

Spark وPython وPMML وONNX

Spark وPMML

تسريع الذكاء الاصطناعي المدمج في الشريحة في نظام z16

نماذج التعلّم الآلي الخاصة بـ ONNX وIBM Snap

نماذج التعلّم الآلي الخاصة بـ IBM Snap

أداة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي

خادم JupyterHUB متكامل

الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

قابلية التفسير والكشف عن الانحراف
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التعلّم الآلي لإصدار IBM z/OS Online Scoring Community

جرّب هذا الخيار الخفيف والمجاني لتجربة IBM Machine Learning for z/OS، ما يتيح تسجيل المعاملات لنماذج التعلّم العميق، إذ يُمكن لهذه القدرة أن تحقق قيمة كبيرة للذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال الحساسة مثل الكشف عن الغش وتقليل تناقص العملاء والموافقة على القروض وتحسين الأداء وعمليات التشغيل. ادمج نماذج التعلّم العميق في تطبيقات المعاملات على IBM Z، خصوصًا عندما تكون سرعة الاستجابة بالملّي ثانية ضرورية.
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التفاصيل الفنية

يستخدم Machine Learning for z/OS تقنيات مملوكة لـ IBM وتقنيات مفتوحة المصدر، ويتطلب وجود أجهزة وبرمجيات متطلبات مسبقة. 
  • أنظمة z16 أو z15 أو z14 أو z13 أو zEnterprise EC12
  • نظام التشغيل z/OS إصدار 3.1 أو 2.5 أو 2.4
  • مجموعة أدوات تطوير البرمجيات IBM 64-bit SDK لنظام z/OS، إصدار Java Technology Edition 8 SR7 أو 11.0.17 أو أحدث
  • خادم IBM WebSphere Application Server for z/OS Liberty، إصدار 22.0.0.9 أو أحدث
  • يُمكنك استخدام Db2 12 for z/OS أو أحدث إذا اخترت قاعدة البيانات Db2 for z/OS كقاعدة للبيانات الوصفية للمستودع
متطلبات الإصدار المؤسسي متطلبات الإصدار الأساسي
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 IBM z/OS

يستخدم IBM z/OS نظام تشغيل غنيًا بالأمان وقابلًا للتوسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة للمؤسسة.

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 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

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الخطوات التالية

استكشف Machine Learning for IBM z/OS. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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الحواشي

إخلاء المسؤولية: لقد استُخلصت نتائج الأداء من اختبارات داخلية لشركة IBM، حيث أجرت الاختبارات أعباء عمل لمعاملات بطاقة ائتمان CICS باستخدام عمليات استدلال على IBM z16، فقد تم تكوين الأقسام المنطقية (LPAR) للإصدار V2R4 من نظام z/OS باستخدام 6 معالجات مركزية وذاكرة سعتها 256 جيجابايت، حيث تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 على خادم WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج اصطناعي للكشف عن الغش والاحتيال في بطاقات الائتمان (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-detection) وIntegrated Accelerator لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد تم تفعيل التجميع على مستوى الخادم في Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلال، وتم تشغيل معيار الأداء باستخدام 48 سلسلة تُنفذ عمليات الاستدلال. والنتائج تُمثل إعدادًا كاملًا لـ IBM z16 مع 200 معالج مركزي ومساحة تخزين سعتها 40 تيرابايت. قد تختلف النتائج.

إخلاء المسؤولية: تستند نتائج الأداء إلى أعباء عمل بطاقة ائتمان CICS OLTP داخلية لشركة IBM مع الكشف عن الغش والاحتيال في أثناء المعاملة على IBM z16، فقد تم إجراء القياسات مع ودون استخدام Integrated Accelerator لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد تم تكوين الأقسام المنطقية (LPAR) للإصدار V2R4 من نظام z/OS باستخدام 12 معالجًا مركزيًا و24 معالج zIIP وذاكرة سعتها 256 جيجابايت، حيث تم إجراء الاستدلال باستخدام Machine Learning for z/OS 2.4 على خادم WebSphere Application Server Liberty 21.0.0.12، باستخدام نموذج اصطناعي للكشف عن الغش والاحتيال في بطاقات الائتمان (https://github.com/IBM/ai-on-z-fraud-detection). فقد تم تفعيل التجميع على مستوى الخادم في Machine Learning for z/OS بحجم 8 عمليات استدلال، قد تختلف النتائج.