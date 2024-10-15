استورد، انشر، وراقب النماذج بسهولة لتحقيق القيمة من كل معاملة ودفع نتائج جديدة لمؤسستك مع الحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية (SLAs).

للمزيد من المرونة، يتضمن Machine Learning for z/OS إصدارين:

IBM Machine Learning for IBM z/OS Enterprise Edition —يُعدّ هذا الإصدار منصة ذكاء اصطناعي شاملة لدورة حياة كاملة تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مثل واجهات تقييم CICS وIMS الأصلية، وخدمات التقييم باستخدام Python وSpark، ودعم ONNX وDeep Learning Compiler، وميزات الذكاء الاصطناعي الموثوقة مثل إمكانية التفسير.

—يُعدّ هذا الإصدار منصة ذكاء اصطناعي شاملة لدورة حياة كاملة تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مثل واجهات تقييم CICS وIMS الأصلية، وخدمات التقييم باستخدام Python وSpark، ودعم ONNX وDeep Learning Compiler، وميزات الذكاء الاصطناعي الموثوقة مثل إمكانية التفسير. IBM Machine Learning for IBM z/OS Core Edition—يُعدّ هذا الإصدار نسخة خفيفة من MLz توفر الخدمات الأساسية القائمة على واجهات REST-API لعمليات التعلّم الآلي مثل قدرات التقييم عبر الإنترنت على IBM Z.

جميع إصدارات IBM Machine Learning الخاصة بـ IBM z/OS يمكن أن تعمل على أنها حل مستقل أو يمكن دمجها في قدرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات كمنصة قابلة للتوسع.