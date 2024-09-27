يستخدم IBM Z Anomaly Analytics سجل IBM Z المحفوظ وبيانات المقاييس لبناء نموذج للسلوك التشغيلي العادي. ثم يتم بعد ذلك تقييم البيانات في الوقت الفعلي باستخدام النموذج لاكتشاف السلوك غير الطبيعي. ثم تقوم خوارزمية الارتباط بتجميع الأحداث غير المألوفة وتحليلها لتنبيه فِرَق العمليات بشكل استباقي بالمشكلات الناشئة.



يجب أن تكون خدماتك وتطبيقاتك الأساسية متاحة دائمًا في البيئة الرقمية المعاصرة. بالنسبة إلى المؤسسات التي لديها تطبيقات هجينة، بما في ذلك IBM Z، أصبح اكتشاف وتحديد السبب الأساسي لمشكلات التطبيقات الهجينة أكثر تعقيدًا خاصةً في ظل ارتفاع التكاليف ونقص المهارات وتغير أنماط المستخدمين.