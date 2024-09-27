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IBM Z Anomaly Analytics

تحديد المشكلات التشغيلية بشكل استباقي وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف حالات الخلل في كل من بيانات السجل والمقاييس

يوفر برنامج IBM Z Anomaly Analytics ميزة الكشف الذكي عن الحالات غير المألوفة وتجميعها لتحديد المشكلات التشغيلية في بيئة مؤسستك بشكل استباقي.

يستخدم IBM Z Anomaly Analytics سجل IBM Z المحفوظ وبيانات المقاييس لبناء نموذج للسلوك التشغيلي العادي. ثم يتم بعد ذلك تقييم البيانات في الوقت الفعلي باستخدام النموذج لاكتشاف السلوك غير الطبيعي. ثم تقوم خوارزمية الارتباط بتجميع الأحداث غير المألوفة وتحليلها لتنبيه فِرَق العمليات بشكل استباقي بالمشكلات الناشئة. 

يجب أن تكون خدماتك وتطبيقاتك الأساسية متاحة دائمًا في البيئة الرقمية المعاصرة. بالنسبة إلى المؤسسات التي لديها تطبيقات هجينة، بما في ذلك IBM Z، أصبح اكتشاف وتحديد السبب الأساسي لمشكلات التطبيقات الهجينة أكثر تعقيدًا خاصةً في ظل ارتفاع التكاليف ونقص المهارات وتغير أنماط المستخدمين.
ما الجديد؟

ملخص التغييرات والميزات في Z Anomaly Analytics
المزايا بناء النموذج

يمكنك بناء نموذج للتشغيل المنتظم لبيئتك على العديد من أنظمة IBM Z الفرعية بما في ذلك بيانات سجلات Db2، وCICS، وMQ، وIMS، وz/OS، وIBM Z.

 تحليل البيانات في الوقت الفعلي

يمكنك تحليل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي مقارنةً بنموذج العمليات العادية لاكتشاف أي سلوك غير طبيعي وتصفية البيانات غير المهمة للتقدم أو الرجوع أو التكبير في فترات زمنية محددة.

 الإشعارات بشأن الحوادث

لتحديد الحوادث التي قد تؤدي إلى تعطيل الأعمال بشكل استباقي، تتلقى فِرَق عمليات تقنية المعلومات إشعارات حول السلوكيات الشاذة التي تم ربطها معًا أو تجميعها.

 إنشاء عرض مصور

احصل على ملخص لتفاصيل الحالات غير الطبيعية في سياق طوبولوجي لعزل النشاط غير الطبيعي بسرعة وتفسير تأثيره. انتقل إلى السياق لتشخيص النشاط غير الطبيعي.

 ربط الأحداث

يتم ربط أحداث الخلل غير الطبيعي في المقاييس والسجلات وتجميعها وتسجيلها لتحديد المشكلات الناشئة والتنبيه بشأنها بشكل استباقي وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.

 تحليل الأثر

يمكنك تقييم تأثير النشاط غير الطبيعي في الأنظمة الفرعية برسم خرائط هيكلية لتبعيات تكوين النشر.
المزايا
نظام التعلم الآلي القائم على المقاييس

يمكن اكتشاف الخلل في بيانات المقاييس من أنواع سجلات مرافق إدارة نظام z/OS  (SMF)وفي بيانات السجل من أنواع سجلات IBM IMS.

 نظرة عامة على التعلم الآلي القائم على المقاييس
الكشف المتكامل لحالات الخلل في السجل

عندما تنحرف السجلات عن أنماط تكرار الرسائل المعتادة أو حدوثها أو تسلسلها، فإنها حينئذ تعرض حالات خلل. يقوم خادم رؤى المشكلات المضمَّن بتقديم تمثيل رسومي لحالات الخلل استنادًا إلى الرسائل الظاهرة، هذا علاوة على حالات الخلل المستندة إلى المقاييس. يمكن للمستخدمين فحص تفاصيل الخلل الناتج بسرعة لتحديد تأثيراته المحتملة.

 نظرة عامة على التعلم الآلي القائم على السجل
خدمة الطوبولوجيا والارتباط الهجين

تساعد خدمة الطوبولوجيا المكتشَفة المستخدمين على تصور النشاط المختل عبر الأنظمة الفرعية والتطبيقات الخاصة بهم في نظام z/OS وربطه بسرعة. عند استخدام أحداث IBM Z والهيكل الخاص بـ Watson AIOps، يقوم IBM Cloud Pak بربطها بأحداث من بقية المؤسسة. يتيح ذلك للمستخدمين إمكانية تحديد تأثير الحوادث والسبب الأساسي للمشكلات التشغيلية عبر تطبيقاتهم الهجينة بسرعة.

 تكامل طوبولوجيا Z
العناصر الرئيسية

استكشف تدفق البيانات بين عناصر IBM Z Anomaly Analytics. 

 Z Common Data Provider

يوفر البنية التحتية للوصول إلى البيانات التشغيلية لتقنية المعلومات من أنظمة z/OS.

 التعلم الآلي القائم على السجل

يكتشف حالات الخلل في بيانات سجل نظام z/OS.

 التعلم الآلي القائم على المقاييس

يكتشف حالات الخلل في بيانات المقاييس المأخوذة من أنواع السجلات.

 رؤى حول المشكلات

يوفر رؤى لمجموعة محددة من المشكلات المحتملة في بيئة تقنية المعلومات لديك.

 شاهد تمثيلًا رسوميًّا لتدفق البيانات بين العناصر
التفاصيل الفنية
التخطيط للنشر

تأكد من أن بيئتك تلبي متطلبات النظام لنشر حاويات البرامج الخاصة ببرنامج IBM Z Anomaly Analytics على نظام Linux أو z/OS.

 التخطيط للنشر على نظام Linux التخطيط للنشر على نظام z/OS
منتجات ذات صلة التعلّم الآلي في نظام التشغيل IBM z/OS

تمكّن من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في نظام التشغيل z/OS للحصول على رؤى حول الأعمال في الوقت الفعلي على نطاق واسع.

 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

احصل على تحليل بيانات عالي السرعة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي تحت سيطرة وأمان IBM Z.

IBM Z Operational Log and Data Analytics

يمكنك تسريع عملية تحديد الحوادث في البيئات الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.
الخطوات التالية

استكشف IBM Z Anomaly Analytics. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
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