IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

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Automatic Binary Optimizer
يعمل IBM Automatic Binary Optimizer (ABO) for z/OS على تحسين أداء برنامج COBOL دون إعادة تحويل مصدر الرمز. يعمل على تحسين التعليمات البرمجية الثنائية، مع الحفاظ على منطق البرنامج وتوافقه.
يقلل ABO وقت المعالجة واستخدام وحدة المعالجة المركزية وتكاليف التشغيل لتطبيقات COBOL الحساسة على منصة IBM Z. ويُعد مكملاً لبرنامج التحويل البرمجي IBM Enterprise COBOL، مما يتيح لك تحسين كل من الوحدات التي تتم صيانتها بنشاط والوحدات القديمة لتحقيق أقصى عائد استثمار.
يقوم ABO بتحسين وحدات COBOL مباشرةً دون الحاجة إلى إعادة تحويل المصدر. تتميز الوحدات المحسّنة بأداء مشابه مثل الوحدات التي تم إعادة تحويلها باستخدام Enterprise COBOL 6.
تحافظ الوحدات المحسنة باستخدام ABO على التوافق الوظيفي الصارم، بالإضافة إلى تقليل وقت الدورة وجهود الاختبار. استخدم ABO Assistant لتسريع التقييم والنشر.
يمكنك تحديث التطبيقات الحساسة للأعمال باستخدام ABO لتحسين أدائها على IBM Z. يساعد ABO على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة عائد الاستثمار في الأجهزة مع جهد اختبار أقل بكثير.
تعمل الوحدات المحسّنة على z/OS 2.3 وأنظمة التشغيل الأحدث.
يتم تشغيل الوحدات المحسنة على جميع طرازات خوادم IBM z14 وIBM z15 وIBM z16.
راجع إصدارات z/OS المدعومة لاستخدام RTI المتوفرة في شكل مجمّع أو في CICS.
راجع أحدث إصدار من وثائق Automatic Binary Optimizer for z/OS 2.2
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بادر إرسال الأفكار، وعرضها، والتصويت عليها، والتعليق عليها لتحسين ABO. سجّل الدخول باستخدام IBMid الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد.
تعرف على ABO Assistant، الذي تم تصميمه لتبسيط تقييم ABO وتسريع نشر الوحدات المحسّنة باستخدام ABO.
تعرّف على كيفية استخدام ABO Assistant مع JCL لتشغيل تطبيقات COBOL.