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Automatic Binary Optimizer

 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS
يمكنك تحسين أداء COBOL دون إعادة التحويل البرمجي أو ترحيل مصدر الرمز أو ضبط الأداء
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تمثيل لدفتر ملاحظات يعمل بنظام Cobol

تحسين وحدات برنامج COBOL

يعمل IBM Automatic Binary Optimizer (ABO) for z/OS على تحسين أداء برنامج COBOL دون إعادة تحويل مصدر الرمز. يعمل على تحسين التعليمات البرمجية الثنائية، مع الحفاظ على منطق البرنامج وتوافقه.

يقلل ABO وقت المعالجة واستخدام وحدة المعالجة المركزية وتكاليف التشغيل لتطبيقات COBOL الحساسة على منصة IBM Z. ويُعد مكملاً لبرنامج التحويل البرمجي IBM Enterprise COBOL، مما يتيح لك تحسين كل من الوحدات التي تتم صيانتها بنشاط والوحدات القديمة لتحقيق أقصى عائد استثمار.

 التحديثات ومعلومات الإصدار لبرنامج ABO
تحسين الأداء دون إعادة التحويل البرمجي

يقوم ABO بتحسين وحدات COBOL مباشرةً دون الحاجة إلى إعادة تحويل المصدر. تتميز الوحدات المحسّنة بأداء مشابه مثل الوحدات التي تم إعادة تحويلها باستخدام Enterprise COBOL 6.
سرعة الوقت المناسب للقيمة

تحافظ الوحدات المحسنة باستخدام ABO على التوافق الوظيفي الصارم، بالإضافة إلى تقليل وقت الدورة وجهود الاختبار. استخدم ABO Assistant لتسريع التقييم والنشر.
تسريع تحديث التطبيقات

يمكنك تحديث التطبيقات الحساسة للأعمال باستخدام ABO لتحسين أدائها على IBM Z. يساعد ABO على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة عائد الاستثمار في الأجهزة مع جهد اختبار أقل بكثير.

المزايا

التحسين المتقدم يحسِّن برامج COBOL حتى يمكن تشغيلها على أحدث خوادم IBM Z دون إعادة تحويل مصدر الرمز. ستعمل الوحدات المحسنة التي ينتجها ABO بشكل أسرع ولكن سيكون لها نفس سلوك وحدات COBOL الأصلية. استخدم الخيار ABO SCAN=Y للحصول على معلومات عن كل وحدة. اختبار الوحدات المحسّنة استخدام خيار SCAN
نطاق موسع من أهلية التحسين يمكنه تحسين CSECTs داخل وحدات البرنامج التي تم إنشاؤها بواسطة محولات COBOL. محولات برامج COBOL المؤهلة استخدام ABO وEnterprise COBOL معًا
النشر السريع ومراقبة وحدة المعالجة المركزية إن ABO Assistant عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تُستخدم لأتمتة الأجزاء الرئيسية لإيجاد تطبيقات COBOL الأكثر استهلاكًا لوحدة المعالجة المركزية وتحسينها. يقوم بتحليل البيانات لإعداد الوحدات المحسّنة للنشر. استخدام ABO Assistant
تحليل الأداء يقوم ملف IBM Run Time Instrumentation (RTI) Profiler بجمع خصائص أداء وحدة المعالجة المركزية لوقت التنفيذ لتطبيقات z/OS وCICS وإعداد التقارير بشأنها.  نظرة عامة على IBM Run Time Instrumentation Profiler
دعم أدوات عمليات التطوير من IBM يتم دعم الوحدات المحسّنة من قبل IBM Debug for z/OS وFault Analyzer for z/OS وApplication Performance Analyzer for z/OS المضمنة في Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz). أدوات تحديد المشكلة في ADFz
التحسين المتقدم يحسِّن برامج COBOL حتى يمكن تشغيلها على أحدث خوادم IBM Z دون إعادة تحويل مصدر الرمز. ستعمل الوحدات المحسنة التي ينتجها ABO بشكل أسرع ولكن سيكون لها نفس سلوك وحدات COBOL الأصلية. استخدم الخيار ABO SCAN=Y للحصول على معلومات عن كل وحدة. اختبار الوحدات المحسّنة استخدام خيار SCAN
نطاق موسع من أهلية التحسين يمكنه تحسين CSECTs داخل وحدات البرنامج التي تم إنشاؤها بواسطة محولات COBOL. محولات برامج COBOL المؤهلة استخدام ABO وEnterprise COBOL معًا
النشر السريع ومراقبة وحدة المعالجة المركزية إن ABO Assistant عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تُستخدم لأتمتة الأجزاء الرئيسية لإيجاد تطبيقات COBOL الأكثر استهلاكًا لوحدة المعالجة المركزية وتحسينها. يقوم بتحليل البيانات لإعداد الوحدات المحسّنة للنشر. استخدام ABO Assistant
تحليل الأداء يقوم ملف IBM Run Time Instrumentation (RTI) Profiler بجمع خصائص أداء وحدة المعالجة المركزية لوقت التنفيذ لتطبيقات z/OS وCICS وإعداد التقارير بشأنها.  نظرة عامة على IBM Run Time Instrumentation Profiler
دعم أدوات عمليات التطوير من IBM يتم دعم الوحدات المحسّنة من قبل IBM Debug for z/OS وFault Analyzer for z/OS وApplication Performance Analyzer for z/OS المضمنة في Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz). أدوات تحديد المشكلة في ADFz

التفاصيل الفنية

أنظمة التشغيل

تعمل الوحدات المحسّنة على z/OS 2.3 وأنظمة التشغيل الأحدث.

 متطلبات الأجهزة

يتم تشغيل الوحدات المحسنة على جميع طرازات خوادم IBM z14 وIBM z15 وIBM z16.

 متطلبات النظام لـ RTI Profiler

راجع إصدارات z/OS المدعومة لاستخدام RTI المتوفرة في شكل مجمّع أو في CICS.

التغييرات الفنية على وثائق ABO

راجع أحدث إصدار من وثائق Automatic Binary Optimizer for z/OS 2.2

دراسات حالة

تحسين التطبيق لتحسين الأداء

اكتشف كيف تمكن ABO شركة BBVA Francés من تعزيز قوة معالجة خادم IBM Z الخاص بها، مما يعزز من الأداء.

 تحقيق أقصى قيمة من منصة IBM Z.

اكتشف كيف تستخدم UnipolSai Assicurazioni ABO للحصول على أقصى قيمة من منصة IBM Z الخاصة بها وكيف تسمح لتطبيقاتها القديمة بتسخير أحدث مرافق الأجهزة.

 تقليل وقت الاستجابة للعملاء

اكتشف كيف ساعدت ABO شركة Taiyo Life في الحصول على تقليل وقت وحدة المعالجة المركزية بنسبة 20% على خادم IBM Z الخاص بها، مما أدى إلى تحسين وقت الاستجابة للعملاء بشكل كبير وتجاوز التوقعات.

 تحسين أداء البرامج

اكتشف كيف ساعد ABO بنكًا آسيويًا كبيرًا في تحسين الوحدات، مما حافظ على سلوك البرنامج الأصلي مع تحسين الأداء.

الموارد

شارة ABO Essentials

استكشف قيمة الأعمال والميزات والتنفيذ العملي وأفضل ممارسات ABO.
الإصلاحات وأحدث الميزات

اطلع على قائمة كاملة بأحدث الإصدارات والتحديثات وحزم الإصلاح والإصلاحات المؤقتة التي تم فرزها حسب الإصدار.
بوابة الأفكار

بادر إرسال الأفكار، وعرضها، والتصويت عليها، والتعليق عليها لتحسين ABO. سجّل الدخول باستخدام IBMid الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد.

تعرف على ABO Assistant، الذي تم تصميمه لتبسيط تقييم ABO وتسريع نشر الوحدات المحسّنة باستخدام ABO.

تعرّف على كيفية استخدام ABO Assistant مع JCL لتشغيل تطبيقات COBOL.
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