حل تطوير منتج ومرن وفعال من حيث التكلفة لبناء وتحديث تطبيقات COBOL لنظام Linux on x86
يعد IBM COBOL for Linux® on x86 بيئة تطوير منتجة وقوية لبناء وتحديث التطبيقات. وهو يتضمن محول برمجي COBOL محسن، ومكتبة وقت تشغيل COBOL، ومصحح أخطاء يتيح لك تصحيح أخطاء البرامج بصريًا من محطة العمل الخاصة بك.
COBOL for Linux on x86 تم تصميمه لدعم رحلتك إلى بيئة Linux on x86 أو بيئة سحابية هجينة. نشر التطبيقات المهمة للأعمال المكتوبة بلغة COBOL بشكل استراتيجي في بيئة سحابية هجينة أو منصات مناسبة بشكل أفضل تشمل IBM Z® (IBM z/OS®)، وأنظمة IBM Power® (AIX®)، ومنصات x86 (Linux).
يسمح لتطبيقات COBOL/CICS بمشاركة البيانات الحرجة والمنطق بسلاسة عبر أنظمة z/OS وAIX وLinux وCloud.
يتفاعل مع IBM TXSeries® for Multiplatforms وIBM CICS TX وIBM Db2® Advanced Enterprise Server Edition لأنظمة Linux و®UNIX و™Windows لبيئة Linux on x86.
يتضمن IBM Debug for Linux on x86 لدعم تصحيح أخطاء تطبيقات COBOL و CICS. وهذا يجعل أعمال التطوير الخاصة بك أكثر كفاءة.
يمكن الآن تشغيل COBOL لنظام Linux على توزيعات Linux 64 بت. يوفر ذلك الوصول إلى مساحة عنوان أكبر للرمز البرمجي وبيانات التطبيق، واستخداماً أكثر كفاءة لتصميم الذاكرة، والأداء المحسن.
ويتوفر دعم الإصدار التزايدي من خلال خيار المحوّل البرمجي -M. فهو يحسن إنتاجية المطورين من خلال السماح لك بإجراء عمليات بناء متكررة وتدريجية، مع ضمان إنشاء البرامج بأحدث إصدار من أي دفاتر ملاحظات تستخدمها.
باعتبارها قاعدة بيانات مستندات تستخدم لبناء تطبيقات الإنترنت القابلة للتوسع، تسهل MongoDB عليك تخزين البيانات المنظمة أو غير المنظمة. يتم دعم MongoDB كمخزن بيانات VSAM من خلال تحديد نوع نظام ملفات من MONGO في تطبيقات COBOL.
يتفاعل مع IBM TXSeries for Multiplatforms وIBM CICS TX وIBM Db2 لأنظمة Linux وUNIX وWindows لدعم تطوير برامج COBOL لتعمل في بيئة CICS أو Db2.
يدعم تطوير برامج COBOL التي تعمل مع مختلف اللغات الوطنية ومعالجة بيانات Unicode مباشرةً.
أداة تحويل المصدر (scu) هي برنامج مستقل لـ Linux تساعد في ترحيل التطبيقات المطورة باستخدام مجمعات COBOL غير التابعة لـ IBM إلى COBOL for Linux on x86.
يوفر خيارات المحول البرمجي وميزات لغة COBOL المتوافقة مع Enterprise COBOL for z/OS وAIX للسماح بنشر التطبيقات الحساسة للأعمال المكتوبة بلغة COBOL على أفضل المنصات المناسبة أو بيئة سحابة هجينة.
يوفر دعمًا شاملاً لنظام الملفات للعمل مع الملفات الموجهة نحو السجلات التي لها تنظيم تسلسلي أو نسبي أو مفهرس أو تسلسلي للسطر.
مجموعة بيانات التوليد (GDG) هي مجموعة مرتبة زمنيًا من الملفات ذات الصلة. تحاكي الميزة مجموعات بيانات التوليد (GDGs) لتبسيط معالجة عدة إصدارات من البيانات ذات الصلة وتوفير توافق أفضل مع Enterprise COBOL for z/OS.
يدعم التواصل بين اللغات بين COBOL و C/C++. يمكنك استدعاء دوال مكتوبة بلغة C/C+++C من برامج COBOL ويمكنك استدعاء برامج COBOL من دوال C/C++C.
قارن بين ميزات عروض IBM COBOL for Linux on x86.
نسخة تجريبية مجانية للاستخدام غير الإنتاجي لمدة 60 يومًا.
لعمليات النشر المحلية لتطبيقات COBOL.
الغرض
التقييم
التطوير والنشر
معيار الرسوم
بدون رسوم
VPC مع ترخيص دائم
المنصة المستهدفة لنشر التطبيقات
البيئات المحلية
البيئات المحلية
المعاملات عبر الإنترنت
يتضمن المحول البرمجي COBOL
استخدم أيا من أنظمة التشغيل التالية على خوادم x86-64 المتوافقة لتشغيل COBOL for Linux on x86 1.2 وبرامج الكائنات المولدة منه:
COBOL for Linux on x86 1.2 وبرامج الكائنات المولدة تعمل على أي معالج x86-64 مدعوم من قبل توزيع نظام التشغيل الخاص بك. هناك متطلبات أخرى نوصيك باتباعها.
بالنسبة إلى البرامج المطلوبة، حدِّد حزمة GNU المطلوبة لتشغيل المحوّل البرمجي على نظام التشغيل الخاص بك. لاستخدام COBOL for Linux on x86 مع برامج اختيارية مثل ®Db2 و®CICS وMongoDB، هناك حاجة إلى منتجات إضافية.
استكشف IBM COBOL for Linux on x86. قم بالتنزيل من خلال Passport Advantage أو حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.