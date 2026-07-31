IBM Communications Server for Data Center Deployment

توسيع الاتصال لأنظمة AIX وLinux وLinux على IBM Z

نسخة تجريبية مجانية لمدة 90 يومًا اقرأ الإعلان
خلفية باللونين الأسود والأزرق.

قدرات Communications Server for Data Center Deployment

يعمل IBM® Communications Server for Data Center Deployment على تجميع وتوسيع قدرات Communications Server لأنظمة AIX وLinux وLinux على IBM Z. فهو يربط المستخدمين بتطبيقات وبيانات المضيف المؤسسية عبر شبكات متنوعة – سواء أكانت SNA أم TCP/IP أم شبكة داخلية أم شبكة خارجية أم الإنترنت. يُتيح لك الحصول على خدمات اتصالات متكاملة بين محطات العمل وأنظمة المضيف.

يُتيح لك Communications Server for Data Center Deployment اختيار التطبيق بناءً على احتياجات عملك، وليس على بروتوكولات الشبكة. إنه أساس جيد لكلٍّ من الأنظمة الصغيرة أحادية المعالج والبيئات المتطورة متعددة المعالجات.
إدارة أسهل

يدعم AIX وLinux وLinux على IBM Z مع إدارة مبسَّطة عبر الإنترانت أو الإنترنت.
برمجة قوية

واجهة برمجة متطورة تدعم مجموعة كبيرة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
بروتوكولات متعددة الشبكات

تمكين التطبيقات من العمل عبر بروتوكولات شبكة متعددة من خلال العمل كبوابة متعددة البروتوكولات.
أمن إضافي

يوفر بيئات شبكات Telnet وRemote API آمنة وقوية.
مزيد من الدعم

يشمل الدعم لمتطلبات الاتصال المتنقل والديناميكي لتطبيقات SNA.
زيادة المرونة

يعزز مرونة الأعمال من خلال توسيع نطاق التطبيقات المضيفة الحالية إلى الإنترنت. 

العروض

الميزات المشتركة
  • دعم بنية العميل/الخادم لأنظمة Microsoft Windows وAIX وLinux
  • يُتيح تكوين وإدارة بنية IBM Systems Network Architecture (SNA) من موقع أكثر مركزية.
  • تقليل التكاليف الإدارية
  • تركيز موارد SNA
  • توفير بيئة تنفيذ تشبه السحابة
  • الجمع بين وظائف متعددة في عرض منتج واحد
Communications Server for Data Center Deployment on AIX
  • ربط التطبيقات عبر شبكات SNA وTCP/IP
  • تحويل محطة عمل تعمل بنظام AIX إلى عقدة SNA من خلال تزويدها بموارد وبروتوكولات SNA.
  • تمكين محطة العمل التي تعمل بنظام AIX من التواصل مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة SNA، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المضيفة.
  • توفير وظائف TCP/IP لتمكين استخدامه ضمن شبكة TCP/IP الخاصة بك أو عند الحدود بين شبكات TCP/IP وSNA.
Communications Server for Data Center Deployment on Linux
  • ربط التطبيقات عبر شبكات SNA وTCP/IP
  • تحويل كمبيوتر Linux إلى عقدة SNA من خلال تزويده بموارد وبروتوكولات SNA.
  • تمكين كمبيوتر Linux من الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة SNA، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المضيفة.
  • توفير وظائف TCP/IP لتمكين استخدامه ضمن شبكة TCP/IP الخاصة بك أو عند الحدود بين شبكات TCP/IP وSNA.
 اقرأ Redbook
Communications Server for Data Center Deployment on IBM Z

ميزات Communications Server for Data Center Deployment نفسها على Linux مع إضافة أن هذه النسخة تدعم اتصالات Hyper-Sockets.
الميزات المشتركة
  • دعم بنية العميل/الخادم لأنظمة Microsoft Windows وAIX وLinux
  • يُتيح تكوين وإدارة بنية IBM Systems Network Architecture (SNA) من موقع أكثر مركزية.
  • تقليل التكاليف الإدارية
  • تركيز موارد SNA
  • توفير بيئة تنفيذ تشبه السحابة
  • الجمع بين وظائف متعددة في عرض منتج واحد
Communications Server for Data Center Deployment on AIX
  • ربط التطبيقات عبر شبكات SNA وTCP/IP
  • تحويل محطة عمل تعمل بنظام AIX إلى عقدة SNA من خلال تزويدها بموارد وبروتوكولات SNA.
  • تمكين محطة العمل التي تعمل بنظام AIX من التواصل مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة SNA، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المضيفة.
  • توفير وظائف TCP/IP لتمكين استخدامه ضمن شبكة TCP/IP الخاصة بك أو عند الحدود بين شبكات TCP/IP وSNA.
Communications Server for Data Center Deployment on Linux
  • ربط التطبيقات عبر شبكات SNA وTCP/IP
  • تحويل كمبيوتر Linux إلى عقدة SNA من خلال تزويده بموارد وبروتوكولات SNA.
  • تمكين كمبيوتر Linux من الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة SNA، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المضيفة.
  • توفير وظائف TCP/IP لتمكين استخدامه ضمن شبكة TCP/IP الخاصة بك أو عند الحدود بين شبكات TCP/IP وSNA.
 اقرأ Redbook
Communications Server for Data Center Deployment on IBM Z

ميزات Communications Server for Data Center Deployment نفسها على Linux مع إضافة أن هذه النسخة تدعم اتصالات Hyper-Sockets.

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