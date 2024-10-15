أساس عالي الأداء لبناء تطبيقات الشبكات ونشرها على ®z/OS
يعد IBM® z/OS® Communications Server حلاً شاملاً للشبكات يوفر اتصالاً آمنًا وقابلاً للتوسع وعالي الأداء لبيئات أجهزة الكمبيوتر المركزية. وهو يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الاتصالات التي تساعد على ضمان الاتصال الموثوق بين التطبيقات والأنظمة والشبكات.
يوفر IBM z/OS Communications Server، وهو خادم معاملات وبيانات مؤسسية عالي التوفر، تطبيقات شائعة، مثل بروتوكول نقل الملفات (FTP) و Telnet وتنفيذ التطبيقات عن بُعد. كونه مصممًا لتحقيق الإنتاجية المثلى، فهو يوفر منصة آمنة لتطوير أحمال تشغيل الكمبيوتر المركزي ومشاركتها.
يسمح محلل شبكة تقنية جاهزية التشفير IBM z/OS، وهو مكون إضافي لـ z/OSMF، بالاستعلام والتحليل السهل لسمات الحماية المشفرة لاتصالات z/OS TCP/IP وموسع المؤسسة لديك.
الوظيفة الجديدة تقارير تحليل البرنامج المرخص للإصدار 2.5
الوظيفة الجديدة تقارير تحليل البرنامج المرخص للإصدار 2.4
يوفر ميزات أمان قوية، بما في ذلك دعم البروتوكولات الآمنة (TLS/SSL) وتصفية بروتوكول الإنترنت واكتشاف التسلل، ما يساعد على حماية البيانات في أثناء النقل والحماية من الوصول غير المصرح به.
يساعد على ضمان التوافر المستمر لخدمات الشبكة مع ميزات مثل دعم Sysplex وتجاوز الفشل التلقائي وموازنة الحمل، ما يجعله مثاليًا للتطبيقات ذات المهام الحساسة التي تتطلب اتصالاً غير متقطع.
يجعل تكوين وظائف الشبكات القائمة على السياسة أسرع وأسهل باستخدام مساعد التكوين.
باعتباره عنصرًا رئيسيًا في دعم منصة حاويات IBM z/OS لـ Kubernetes، يوفر z/OS Communications Server جهاز مستوى التحكم (zCPA) IBM z/OS الذي يعمل كعقدة مستوى تحكم داخل مجموعة Kubernetes. ومن خلال دعم Kubernetes، تتيح منصة حاويات IBM z/OS التنسيق لنشر التطبيقات التي تعمل في حاويات على z/OS وتوسيع نطاقها وإدارتها.
يعمل zCPA ضمن مساحة عنوان z/OS، ما يسمح لواحد أو أكثر من أنظمة z/OS بالمشاركة كعقد مستوى تحكم في مجموعة Kubernetes. كما يوفر z/OS Communications Server اثنين من مرافق خدمات سطر الأوامر z/OS UNIX: مدير أجهزة IBM z/OS لـ Kubernetes (kam) الذي يدير دورة حياة zCPA، و Kubeadm لـ IBM z/OS (kubeadmz) الذي يدير دورة حياة عقد مستوى التحكم والعقد العاملة.
حسّن خادم الاتصالات z/OS 2.5 و3.1 مع APAR PH49323 لدعم موزع Sysplex للأهداف خارج بيئة z/OS التي تعمل بشكل مشترك مع مجموعة z/OS TCP/IP في sysplex.
يمكن استخدام موزع Sysplex لتوفير مجموعات Kubernetes عالية التوفر على z/OS عند تكوين عدة أجهزة مستوى تحكم z/OS للمجموعة. فهو يساعدك على تحسين توزيع أحمال التشغيل وإدارة متطلبات التوافر وقابلية التوسع عبر مجموعة من عقد مستوى التحكم لمجموعة Kubernetes.
يوفر دعم شبكة قويًا لمنصة حاويات IBM z/OS من خلال تقديم ZCONTainer dynamic VIPAs (DVIPAs) والمكونات الإضافية لـ z/OS CNI. يوفر ZCONTainer DVIPAs وصولاً عبر الشبكة لأحمال التشغيل في الحاويات، ما يتيح التكامل والتعايش السلس مع تطبيقات z/OS الأصلية. تنشئ المكونات الإضافية لـ z/OS CNI نسيج شبكة لاتصالات الحاويات داخل sysplex ومع الأنظمة الخارجية، ما يوسع الأداء العالي للخادم وقابلية التوسع إلى البيئات الحديثة المجهزة بالحاويات.
يدمج zERT وأمن طبقة النقل الشفاف للتطبيقات (AT-TLS) المحسن لتعزيز أمن الشبكة وتشفيرها.
يوفر zERT، وهو عنصر أساسي من عناصر التشفير المنتشر ®IBM Z، اكتشاف ومراقبة أمنية ذكية من خلال محلل شبكة zERT، وهو واجهة قائمة على الويب على z/OSMF. وتساعد هذه الأداة على تحديد حماية حركة مرور z/OS TCP وموسع المؤسسة وإدارتها. يقدم الإنفاذ المستند إلى سياسة zERT في z/OS V2R5 قواعد حماية تشفير قابلة للتخصيص، مع تحسينات في z/OS 3.1 لمصادقة قاعدة البيانات وتحسينات في واجهة المستخدم.
يوفر AT-TLS المحسّن تشفير TLS لاتصالات TCP/IP استنادًا إلى السياسات التي عُينت عبر مساعد تكوين شبكة IBM، ما يطبق الحماية على البيانات في طبقة النقل مع الحفاظ على معالجة البيانات المعتادة على مستوى التطبيق.
يعزز z/OS Communications Server أمن البيانات والامتثال التنظيمي من خلال العديد من السمات الرئيسية. فهو يشتمل على تسجيل آمن عبر TCP مع z/OS UNIX syslogd والتحكم في الوصول لخادم FTP JES وسجلات SMF 1154 لأدلة الامتثال. وتعمل هذه التحسينات على تحسين أمان نقل البيانات ودعم إنتاجية أعلى مع المساعدة على ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.
يحدّث z/OS Communications Server التطبيقات ويبسّط إدارة النظام باستخدام سجل وظائف IBM ودعم Java 64 بت. وتعمل هذه التحسينات على تبسيط تطوير التطبيقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع قدرات إدارة الشبكة المتقدمة للخادم من أجل تحسين العمليات التجارية.
يعمل SMC-Dv2 و SMC-Rv2 على تحسين أداء الاتصالات بين الأنظمة ومرونتها، ويتكاملان مع ميزات الأداء وقابلية التوسع في z/OS Communications Server.
يوسع z/OS Communications Server قدراته لدعم التطبيقات المستندة إلى Linux Docker من خلال إضافات حاوية z/OS الأصلية. وتساعد هذه الميزة على ضمان التوافق والأداء الأمثل لأحمال التشغيل المتنوعة، ما يعزز تكامل الخادم مع البيئات الحديثة المجهزة بالحاويات.
تعمل Fiducia و GAD IT AG على تمكين zERT من مراقبة سمات الحماية المشفرة لاتصالات الشبكة المنتهية على z/OS وتسجيلها. باستخدام zERT، يمكن لـ Fiducia و GAD IT AG تحديد أي من الاتصالات كُونت بشكل صحيح أو غير صحيح. ومن المحتمل أن يساعد ذلك الشركة في جهودها لتبسيط عملية إعداد تقارير الامتثال.
يتمتع الحاصل على هذه الشارة بالمعرفة والفهم الجيد لاتصالات الذاكرة المشتركة (SMC). يمكن للفرد شرح ماهية اتصالات الذاكرة المشتركة وتوضيح فوائدها ووصف كيفية استخدامها. كما يفهم أيضًا التقنيات الأساسية لاتصالات الذاكرة المشتركة.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة فهمًا أساسيًا للشبكات على z/OS بما في ذلك مبادئ الشبكات وبروتوكولات الاتصال TCP/IP و SNA والعناصر المنطقية والمادية المرتبطة بها.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة فهمًا أساسيًا لأمن شبكة z/OS، بما في ذلك نظرة عامة على أمن الشبكة ومعرفة عامة بـ IPSec و ZERT و AT-TLS و IDS.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة فهمًا أساسيًا لتهيئة z/OS TCP/IP المقدمة مع مساعد تكوين IBM لـ z/OS Communications Server.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة معرفة وفهمًا عامًا لـ TCP/IP على z/OS.
يمتلك الحاصل على هذه الشارة المعرفة والفهم التأسيسي لتهيئة إنفاذ سياسة zERT باستخدام مساعد تكوين IBM لـ z/OS Communications Server.
تعرف على TCP/IP لـ z/OS Communications Server. يصف Redbook هذا محلل النظام ويوضح تنفيذ الإعدادات العامة والمحلية للبيئات أحادية ومتعددة المجموعة.
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