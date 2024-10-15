IBM z/OS Communications Server

باعتباره عنصرًا رئيسيًا في دعم منصة حاويات IBM z/OS لـ Kubernetes، يوفر z/OS Communications Server جهاز مستوى التحكم (zCPA) IBM z/OS الذي يعمل كعقدة مستوى تحكم داخل مجموعة Kubernetes. ومن خلال دعم Kubernetes، تتيح منصة حاويات IBM z/OS التنسيق لنشر التطبيقات التي تعمل في حاويات على z/OS وتوسيع نطاقها وإدارتها.

يعمل zCPA ضمن مساحة عنوان z/OS، ما يسمح لواحد أو أكثر من أنظمة z/OS بالمشاركة كعقد مستوى تحكم في مجموعة Kubernetes. كما يوفر z/OS Communications Server اثنين من مرافق خدمات سطر الأوامر z/OS UNIX: مدير أجهزة IBM z/OS لـ Kubernetes (kam) الذي يدير دورة حياة zCPA، و Kubeadm لـ IBM z/OS (kubeadmz) الذي يدير دورة حياة عقد مستوى التحكم والعقد العاملة.