وصول مرن ومستمر للنظام المضيف، مع إمكانية الاتصال والمحاكاة الطرفية من أجهزة متعددة.
توفِّر IBM Host Access Client Package وصولًا مرنًا وغير منقطع للنظام المضيف، مع إمكانية الاتصال والمحاكاة الطرفية من أجهزة متعددة لمستخدمي Windows وUNIX وIBM Z، سواء أكانوا يعملون محليًّا أو عن بُعد.
تتضمن هذه الحزمة ما يلي:
الوصول إلى تطبيقات وبيانات النظام المضيف، وتنفيذ محاكاة طرفية آمنة، وربط كل ذلك في متصفح واحد.
تسريع جهود التحديث لديك من خلال ربط المستخدمين بكلٍّ من المنصات المستضافة والسحابية.
تمكين الوصول إلى النظام المضيف والمحاكاة الطرفية دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء على أنظمة المستخدم النهائي.
تحقيق عائد استثمار سريع لأدوات الاتصال بالمضيف والمحاكاة الطرفية الرائدة في السوق، والتي تعزز استثماراتك الحالية.
تعزيز الإنتاجية من خلال التكامل مع Microsoft Office ودعم Azure Virtual Desktop (AVD) والمزيد.
تحسين أمان الاتصالات بالمضيف عبر التطبيقات من خلال دعم TLS 1.3، واتصالات LDAP، وميزة Express Logon.
الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات المحسَّنة ودعم المكتبات للأتمتة.
الوصول إلى مضيفي المحطة الطرفية الافتراضية على IBM zSystems وIBM i وDEC UNIX. دعم تقنيات TN3270E وTN5250 وVT52 وغيرها من التقنيات ذات الصلة.
التبديل بسلاسة بين منتجات Host Access Client Package. يتم الاحتفاظ بالتغييرات في جميع المنتجات.
دعم المستخدمين الذين يعملون محليًّا أو عن بُعد من خلال الوصول إلى أجهزة سطح المكتب والويب والأجهزة المحمولة.
إعادة استخدام تطبيقات المحطة الطرفية الحالية لديك وتحويلها.
الحصول على حل متكامل للوصول إلى تطبيقات المضيف وتحويلها وتحديثها.
إنشاء أعباء عمل Linux التي تحتوي على بيانات حساسة ونشرها وإدارتها بأمان على IBM Z وLinuxONE باستخدام تقنيات الحوسبة السرية.
مراقبة تطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي المتطور وإدارتها.