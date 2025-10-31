IBM® Host Access Client Package

وصول مرن ومستمر للنظام المضيف، مع إمكانية الاتصال والمحاكاة الطرفية من أجهزة متعددة.

خلفية هندسية محايدة

الوصول إلى مضيفي z/OS ومحاكاتهم

توفِّر IBM Host Access Client Package وصولًا مرنًا وغير منقطع للنظام المضيف، مع إمكانية الاتصال والمحاكاة الطرفية من أجهزة متعددة لمستخدمي Windows وUNIX وIBM Z، سواء أكانوا يعملون محليًّا أو عن بُعد.

تتضمن هذه الحزمة ما يلي:

  • IBM Personal Communications (PCOMM)
  • IBM Host On-Demand (HOD)
  • IBM Host Access Client Package Extended Edition (HACP EE)
 استكشِف التحديثات انتقل إلى Passport Advantage
الوصول إلى حزمة شاملة متكاملة

الوصول إلى تطبيقات وبيانات النظام المضيف، وتنفيذ محاكاة طرفية آمنة، وربط كل ذلك في متصفح واحد.
التركيز على التحديث

تسريع جهود التحديث لديك من خلال ربط المستخدمين بكلٍّ من المنصات المستضافة والسحابية.
احصل على حل دون بصمة

تمكين الوصول إلى النظام المضيف والمحاكاة الطرفية دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء على أنظمة المستخدم النهائي.
تحقيق قيمة عالية بتكلفة منخفضة

تحقيق عائد استثمار سريع لأدوات الاتصال بالمضيف والمحاكاة الطرفية الرائدة في السوق، والتي تعزز استثماراتك الحالية.

المنتجات المتضمَّنة

IBM® Personal Communications

تُعَد IBM Personal Communications حزمة للاتصال بالنظام المضيف والمحاكاة الطرفية لنظام Windows. توفِّر الحزمة ميزات مفيدة مثل: 

  • خيارات VT: الاختيار بين المحاكاة الطرفية الافتراضية 3270 و5250.
  • عميل FTP: نقل الملفات باستخدام تكامل File Transfer Protocol.
  • دعم SNA: الحصول على دعم تطبيق Systems Network Architecture (SNA).
  • الاتصال: استخدام اتصال بروتوكول التحكم بالنقل وبروتوكول الإنترنت (TCP/IP).
  • التكامل: الوصول إلى دعم Azure Virtual Desktop (AVD وتكامل Microsoft Office.
  • تحسينات الأتمتة: الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات Macro PasteText ودعم مكتبة EHLLAPI بنظام 64 بت.
 نظرة عامة على Personal Communications

IBM® Host On-Demand

يُعَد IBM Host On-Demand تطبيق ويب للوصول إلى النظام المضيف والمحاكاة الطرفية، مع دعم برمجة التطبيقات بلغة Java. ويوفر ميزات قوية مثل: 

  • قوي وخفيف: تبسيط عملية النشر عن طريق استبدال المتصفح على الجهاز المحلي وإلغاء الحاجة إلى تحميل بيئة تشغيل Java.
  • عميل FTP: التحويل مع دعم تحويل صفحات الرموز وتحسينات أداء أخرى.
  • الاتصال: الربط بأنظمة TN3270E وTN5250 وVT52 وVT100 وVT220 وVT420 وIBM CICS وFTP.
  • قابلية التخصيص: إنشاء تطبيقات حسب الطلب باستخدام مجموعة أدوات Java.
  • سهولة الاستخدام: إنشاء ملفات مخصصة بإعدادات مختلفة باستخدام معالج النشر سهل الاستخدام.
 نظرة عامة على Host on-Demand

IBM Host Access Client Package Extended Edition

يُتيح إصدار Extended Edition للمستخدمين الاتصال بأنظمة IBM Z وIBM i عبر HOD على متصفح الجهاز المحمول. ويوفر للمستخدمين النهائيين ميزات مثل: 

  • دون بصمة: الانتقال إلى حل خالٍ من البصمة بحيث لا يتم تنزيل أي شيء على أنظمة المستخدمين النهائيين.
  • التحديث: عرض البيانات وتمثيلها رسوميًّا باستخدام Host Access Client Package Extended Edition، لأنه أكثر من مجرد أداة محاكاة. 
  • سرعة وسهولة: الاختيار من بين الخيارات السريعة لتحويل المحطة الطرفية بالكامل أو جزئيًا إلى الويب.
  • تكوينات متعددة: استرجاع تكوينات جلسات عرض 3270/5250 من صفحات النماذج المعتمدة على HTML، أو النماذج المدمجة، أو الخادم المخصص للتكوين.
  • واجهة مستخدم بسيطة: عرض بيانات النظام المضيف باستخدام عناصر واجهة سهلة الاستخدام. يتميز إصدار Extended Edition بتصميم بديهي يركِّز على المستخدم.
  • مستقل: التحوُّل إلى حل مستقل عن المنصة دون الاعتماد على Java أو أي مكوّنات إضافية للمتصفح.

تنزيل Host Access Client Package

يمكنك تنزيل Host Access Client Package من موقع Passport Advantage. إذا لم يكن لديك حساب، فانقر فوق "التسجيل في Passport Advantage".

 انتقِل إلى Passport Advantage عبر الإنترنت

حالة الاستخدام نتائج أسرع

تعزيز الإنتاجية من خلال التكامل مع Microsoft Office ودعم Azure Virtual Desktop (AVD) والمزيد.

 اتصالات آمنة

تحسين أمان الاتصالات بالمضيف عبر التطبيقات من خلال دعم TLS 1.3، واتصالات LDAP، وميزة Express Logon.

 سهولة الاستخدام

الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات المحسَّنة ودعم المكتبات للأتمتة.

 استخدام منصات متعددة

الوصول إلى مضيفي المحطة الطرفية الافتراضية على IBM zSystems وIBM i وDEC UNIX. دعم تقنيات TN3270E وTN5250 وVT52 وغيرها من التقنيات ذات الصلة.

 عمليات سلسة

التبديل بسلاسة بين منتجات Host Access Client Package. يتم الاحتفاظ بالتغييرات في جميع المنتجات.

 وصول مرن

دعم المستخدمين الذين يعملون محليًّا أو عن بُعد من خلال الوصول إلى أجهزة سطح المكتب والويب والأجهزة المحمولة.

منتجات ذات صلة

IBM® Host Access Transformation Services

إعادة استخدام تطبيقات المحطة الطرفية الحالية لديك وتحويلها.

 IBM® Rational Host Integration Solution

الحصول على حل متكامل للوصول إلى تطبيقات المضيف وتحويلها وتحديثها.

 IBM® Hyper Protect Virtual Servers

إنشاء أعباء عمل Linux التي تحتوي على بيانات حساسة ونشرها وإدارتها بأمان على IBM Z وLinuxONE باستخدام تقنيات الحوسبة السرية.

 IBM® OMEGAMON

مراقبة تطبيقات وبيئات الكمبيوتر المركزي المتطور وإدارتها.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف حزمة IBM® Host Access Client Package. حدِّد موعدًا لإجراء اجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 تنزيل Host Access Client Package
