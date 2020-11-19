توفر ®IBM Z منصة لتقنية المعلومات تتميز بالأمن والمرونة والرشاقة لمساعدتك على التحكم في التحول الرقمي الخاص بك. تقدم شركة IBM تدريبًا مخصصًا وشهادة وخبرة عملية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في هذه التقنية.
تعرَّف على كيفية تعاون IBM مع المجتمع الأكاديمي والعملاء والشركاء لبناء جيل جديد من المواهب.
ابدأ في بناء حياتك المهنية بالانضمام إلى مجتمع المطورين.
تُعَدّ مجموعة الكمبيوتر المركزي حساسة لقواعد بيانات الأعمال وخوادم المعاملات والتطبيقات التي تتطلب مرونةً وأمنًا وسرعة عالية.
احصل على خبرة عملية وطوّر مهارات قيّمة واحصل على شارات رقمية. لا يشترط معرفة مسبقة.
استمتع بتجربة المحتوى العملي والمختبرات واحصل على شارات وشهادات ذات رصيد نقاط معترف بها صناعيًّا لبناء المهارات المطلوبة.
استفد من البرامج التعليمية وأنماط رموز التعليمات البرمجية وسلاسل التعلم والمزيد.
ابدأ حياتك المهنية كمسؤول باستخدام هذه المجموعة من الأصول التعليمية.
تعرَّف على كيفية تحديث التطبيقات باستخدام أحدث التقنيات وإجراء التغييرات بسرعة سير الأعمال.
تعرَّف على كيفية تصميم أحمال تشغيل المؤسسة وتكاملها مع السحابة المتعددة الهجينة.
حسّن كل مرحلة من مشاريع عمليات التطوير باستخدام هذه المجموعة الثرية بمواد التمكين التقنية.
استفد من برنامج تسريع التدريب المهني المجاني الخاص بنا لتدريب المواهب الجديدة.
احصل على برنامج شارة IBM z/OS® Mainframe Practitioner الذي يتميز بتجربة معملية عملية باستخدام نظام IBM Z المباشر.
شاهد مقاطع الفيديو التعليمية التي تغطي أساسيات IBM Z ونظام التشغيل IBM z/OS.
احصل على شهادات من مدربين ذوي خبرة من معهد متخصصي مركز البيانات.
مكتبة شاملة من العروض التقديمية والمختبرات والتمارين العملية التي تساعدك على اكتساب المهارات الأساسية.
الموارد التي يمكن للأكاديميين والطلاب الوصول إليها باستخدام z/OS مجانًا لأغراض التدريس والبحث.
الوجهة الشاملة لمعلمي IBM Z للتعاون والعثور على الموارد النافعة.