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Rational Host Integration Solution

 IBM Rational Host Integration Solution
حل متكامل للوصول إلى تطبيق المضيف وتحديثه
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أشكال هندسية باللونين الرمادي والأزرق

حل متكامل

يوفر Rational Host Integration Solution من IBM حلاً متكاملاً للوصول إلى المضيف والتحديث لبيئات متعددة. يمكنك الوصول إلى تطبيقات الشاشة الخضراء بغض النظر عن النظام الأساسي أو الشبكة أو الاتصال أو نظام المضيف.
العناصر الأساسية
خدمات تحويل الوصول إلى المضيف (HATS)

قم بتوسيع نطاق وصول التطبيقات الطرفية إلى الويب باستخدام واجهة مستخدم حديثة أو كخدمات ويب متوافقة مع معايير الصناعة.

 استكشف IBM Host Access Transformation Services
المضيف حسب الطلب (HOD)

احصل على دعم أمني قوي وإمكانية الوصول من الويب إلى المضيف وبرمجة التطبيقات المستندة إلى الويب من خلال واجهة واحدة لأنظمة TN3270E وTN5250 وVT52 وVT100 وVT220 وVT420 وتطبيقات ®IBM CICS وخوادم FTP.

 استكشف IBM Host On-Demand
Personal Communications

استخدام الاتصالات التقليدية للمضيف والمحاكاة الطرفية التقليدية للوصول إلى تطبيقات المضيف وبياناته.

 استكشف Personal Communications من IBM

حل واحد لتلبية جميع الاحتياجات

تطوير تطبيقات الجيل التالي

قم بتطوير تطبيقات جديدة تنشئ واجهة مستخدم رسومية (GUI) لتطبيقات 3270 و5250 باستخدام مجموعة أدوات خدمات تحويل الوصول إلى المضيف المنطقية. يمكنك الوصول إلى تطبيقات الاستضافة الخاصة بك من متصفح أو بوابة أو عميل غني أو جهاز محمول. يمكنك أيضًا إنشاء كائنات التكامل، وهي عبارة عن JavaBeans التي تغلف التفاعلات مع تطبيق مضيف لإنشاء خدمات الويب.
إنشاء تطبيقات حسب الطلب

أنشئ تطبيقات مخصصة حسب الطلب باستخدام مجموعة أدوات Java وHost Access Beans الخاصة بها لـ Java. بإمكانك استخدام واجهة المتصفح الغنية بالأمان لاستضافة الوصول للمستخدمين في بيئات الإنترنت والإنترانت. ستحصل أيضًا على دعم للعديد من الأنظمة المضيفة بما في ذلك TN3270E وTN5250 وVT100 وVT220 وVT420 وSecure Shell (SSH) وCICS Transaction Gateway من IBM وFTP.
الحصول على دعم اتصالات متقدم

احصل على وظائف الشبكات الشخصية لمحطة العمل التي تسمح لك باستخدام قدرات الشبكات الحالية لديك، بما في ذلك تطبيقات وتقنيات SNA. توفر لك IBM Personal Communications اتصال المضيف والمحاكاة الطرفية من خلال محاكاة 3270 و5250 وVT، ودعم تطبيق عميل FTP وهندسة الشبكة SNA واتصال TCP/IP. كما يمكنك الحصول على دعم واسع النطاق لواجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات اللغة عالية المستوى للمحاكي (EHLLAPI) من خلال لغات مثل ++C وJava.
الاتصال عبر شبكات متنوعة

احصل على دعم موثوق وغني بالأمان للاتصال بتطبيقات المضيف وبياناته عبر شبكات متنوعة. يتضمن حل Rational Host Integration Solution دعمًا للعديد من بيئات البروتوكولات وأنظمة التشغيل، بما في ذلك SNA وTCP/IP والإنترانت والإكسترانت وLinux وعائلة Microsoft Windows وIBM z/OS. يمكنك أيضًا التكامل مع WebSphere Application Server وWebSphere Application Server Network Deployment لعمليات نشر سلسة تقريبًا.
تطوير تطبيقات الجيل التالي

قم بتطوير تطبيقات جديدة تنشئ واجهة مستخدم رسومية (GUI) لتطبيقات 3270 و5250 باستخدام مجموعة أدوات خدمات تحويل الوصول إلى المضيف المنطقية. يمكنك الوصول إلى تطبيقات الاستضافة الخاصة بك من متصفح أو بوابة أو عميل غني أو جهاز محمول. يمكنك أيضًا إنشاء كائنات التكامل، وهي عبارة عن JavaBeans التي تغلف التفاعلات مع تطبيق مضيف لإنشاء خدمات الويب.
إنشاء تطبيقات حسب الطلب

أنشئ تطبيقات مخصصة حسب الطلب باستخدام مجموعة أدوات Java وHost Access Beans الخاصة بها لـ Java. بإمكانك استخدام واجهة المتصفح الغنية بالأمان لاستضافة الوصول للمستخدمين في بيئات الإنترنت والإنترانت. ستحصل أيضًا على دعم للعديد من الأنظمة المضيفة بما في ذلك TN3270E وTN5250 وVT100 وVT220 وVT420 وSecure Shell (SSH) وCICS Transaction Gateway من IBM وFTP.
الحصول على دعم اتصالات متقدم

احصل على وظائف الشبكات الشخصية لمحطة العمل التي تسمح لك باستخدام قدرات الشبكات الحالية لديك، بما في ذلك تطبيقات وتقنيات SNA. توفر لك IBM Personal Communications اتصال المضيف والمحاكاة الطرفية من خلال محاكاة 3270 و5250 وVT، ودعم تطبيق عميل FTP وهندسة الشبكة SNA واتصال TCP/IP. كما يمكنك الحصول على دعم واسع النطاق لواجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات اللغة عالية المستوى للمحاكي (EHLLAPI) من خلال لغات مثل ++C وJava.
الاتصال عبر شبكات متنوعة

احصل على دعم موثوق وغني بالأمان للاتصال بتطبيقات المضيف وبياناته عبر شبكات متنوعة. يتضمن حل Rational Host Integration Solution دعمًا للعديد من بيئات البروتوكولات وأنظمة التشغيل، بما في ذلك SNA وTCP/IP والإنترانت والإكسترانت وLinux وعائلة Microsoft Windows وIBM z/OS. يمكنك أيضًا التكامل مع WebSphere Application Server وWebSphere Application Server Network Deployment لعمليات نشر سلسة تقريبًا.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف حلاً متكاملاً للوصول إلى تطبيقات المضيف وتحديثها مع حل Rational Host Integration Solution من IBM.

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