IBM Rational Host Integration Solution

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Rational Host Integration Solution
يوفر Rational Host Integration Solution من IBM حلاً متكاملاً للوصول إلى المضيف والتحديث لبيئات متعددة. يمكنك الوصول إلى تطبيقات الشاشة الخضراء بغض النظر عن النظام الأساسي أو الشبكة أو الاتصال أو نظام المضيف.
قم بتوسيع نطاق وصول التطبيقات الطرفية إلى الويب باستخدام واجهة مستخدم حديثة أو كخدمات ويب متوافقة مع معايير الصناعة.
احصل على دعم أمني قوي وإمكانية الوصول من الويب إلى المضيف وبرمجة التطبيقات المستندة إلى الويب من خلال واجهة واحدة لأنظمة TN3270E وTN5250 وVT52 وVT100 وVT220 وVT420 وتطبيقات ®IBM CICS وخوادم FTP.
استخدام الاتصالات التقليدية للمضيف والمحاكاة الطرفية التقليدية للوصول إلى تطبيقات المضيف وبياناته.
اكتشف حلاً متكاملاً للوصول إلى تطبيقات المضيف وتحديثها مع حل Rational Host Integration Solution من IBM.