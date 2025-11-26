IBM® Host On-Demand

إمكانية وصول عبر المتصفح تتميز بمستوى عالٍ من الأمان إلى تطبيقات المضيف والبيانات

لمحة عامة

يوفِّر IBM Host On-Demand (HOD) محاكاةً غنية بالأمان من الويب إلى المضيف لمحطات العمل، إلى جانب دعم برمجة تطبيقات الوصول إلى المضيف، وكل ذلك من خلال واجهة واحدة. 

يوفِّر Host On-Demand اتصالاً بأنظمة TN3270E وTN5250 وVT52 وVT100 وVT220 وVT420، وتطبيقات IBM® CICS وخوادم FTP. تحل بيئة Managed Host On-Demand محل المتصفح على الجهاز المحلي وتُلغي الحاجة إلى تنزيل بيئة وقت تشغيل Java (JRE).

يتوفر Host On-Demand كمنتج مستقل أو كجزء من حزمة IBM® Host Access Client Package وحل IBM® Host Integration Solution.

 تعرّف على الميزات الجديدة والإصلاحات
دعم لمجموعات المستخدمين المتباينة

استوعِب جميع مستخدميك من خلال وصول إلى المضيف يستند إلى المتصفح ويتمتع بمستوى عالٍ من الأمان في كلٍ من بيئات الشبكات الداخلية والإنترنت.
تطبيقات ويب مخصَّصة

احصل على دعم برمجة تطبيقات يستند إلى الويب لإنشاء تطبيقات ويب مخصَّصة.
تنفيذ أسرع

استخدمه مع أدوات الإدارة المتقدمة وأدوات سطح المكتب لتنفيذ الحلول بسرعة أكبر وزيادة إنتاجية المستخدمين.
استقلالية المنصة

احصل على اتصال مستقل بأنظمة المضيف من خلال تشغيل عميل المحاكي على جميع المنصات التي يدعمها IBM Host On-Demand، بما في ذلك متصفحات الويب.
تتبُّع التراخيص في الوقت الفعلي

احصل على تتبُّع فوري لعدد التراخيص المستخدمة عبر IBM Host Integration License Manager.
زيادة عائد الاستثمار

احصل على عائد أكبر على استثماراتك الحالية من خلال الاستفادة من دعم المنصات الواسع وقدرات التكامل.

الميزات

مبرمج يعمل مع كود برنامج
وسِّع نطاق وصولك

يمكنك الوصول إلى أنظمة المضيف لديك من خلال متصفح ويب أو كتطبيق Web Start، وتوسيع نطاق تطبيقات المضيف وبياناته ليشمل المستخدمين عن بُعد وشركاء الأعمال والمورِّدين وفرق المبيعات. ستحصل على دعم لأنظمة مضيفة متعددة، بما في ذلك TN3270E وTN5250 وVT100 وVT220 وVT420 وSecure Shell (SSH) وIBM CICS Transaction Gateway وFTP. يتوافق اتصالك مع معيار المعالجة الفيدرالي للمعلومات (FIPS)، ويوفِّر اتصالاً آمنًا بأنظمة المضيف باستخدام أمان طبقة النقل (TLS).
فتاة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكتب تعليمات برمجية.
أنشئ تطبيقات حسب الطلب

أنشئ تطبيقات مخصَّصة عند الطلب بسرعة باستخدام مجموعة أدوات Java، بما في ذلك Host Access Beans for Java. استخدم مكتبة Host Access Class Library (HACL) للوصول السريع واليسير إلى تطبيقات المضيف. يمكنك أيضًا إنشاء وحدات واجهة (portlets) مخصَّصة للوصول إلى تطبيقات المضيف من خلال بوابة IBM WebSphere Portal.
فريق من المبرمجين في مركز بيانات مسؤول عن أعمال الإصلاح.
بسِّط أعمال الصيانة والترقيات

أنشئ ملفات مخصَّصة تحتوي على معلومات تكوين مختلفة لجلسات المضيف باستخدام معالج النشر سهل الاستخدام. بسِّط أعمال الصيانة والترقيات من خلال التثبيت والإدارة مباشرةً من خادم الويب. يحصل المستخدمون لديك على وظائف Scratch Pad وScreen History وHot Spots وQuick Connect وFind Text وDisplay Session Watermark.

 
رجال أعمال يتناقشون بشأن خطة عمل أثناء جلوسهم والنظر إلى كمبيوتر محمول داخل مكتب
كن مستقلاً عن المنصة

احصل على محاكي Host On-Demand مستقل كجزء من تثبيت خادم HOD. يُجمَّع المحاكي في ملف مضغوط بصيغة zip يمكن تنزيله على سطح مكتب العميل. المحاكي مبنيّ على Java، لذلك فهو مستقل عن المنصّة ويمكن تشغيله على جميع المنصّات المدعومة لعملاء HOD.
رجل مبرمج في مكتب يعمل على كمبيوتر محمول لكتابة تعليمات برمجية.
احصل على بيانات تفصيلية عن العملاء

سجِّل معلومات أكثر تفصيلاً عن العملاء، بما في ذلك المنتج، والعميل الفرعي، والإصدار، وعنوان IP، وعنوان MAC، واسم الجهاز، واسم مستخدم النظام، والطابع الزمني لتسجيل الترخيص. يمكنك عدّ تراخيص HOD وPCOMM في الوقت نفسه باستخدام IBM Host Integration License Manager المركزي المعتمد على الويب.

 تعرّف على كيفية تثبيت خادم License Manager لمحاكي HOD وتكوينه.
مبرمج يعمل في مكتب.
بسِّط الاتصال

بسِّط احتياجات الاتصال بالمضيف باستخدام واجهة واحدة للتعامل مع أنظمة مضيفة متعددة. يمكنك تثبيت IBM Host On-Demand على أي منصّة خادم تقريبًا لتلبية احتياجات المؤسسات بمختلف أحجامها أو فروعها. ويدعم Host On-Demand أنظمة IBM® AIX وIBM® i5/OS وLinux وOracle Solaris وMicrosoft Windows وIBM® z/OS.
المنتجات التي تستخدم HOD

IBM CL/SuperSession
يوفِّر وصولاً سريعًا وآمنًا ومُدارًا ومتزامنًا إلى تطبيقات z/OS متعددة من خلال واجهة 3270 واحدة.
IBM Communications Server for Data Center Deployment
يربط المستخدمين بتطبيقات وبيانات المضيف المؤسسي عبر شبكات متنوِّعة، ويُوسِّع الاتصال بأنظمة AIX وLinux وLinux on IBM Z.
IBM Graphical Data Display Manager
مجموعة من البرامج توفِّر واجهات لعرض الرسومات الصادرة عن برامج الكمبيوتر المركزي.
IBM Screen Definition Facility II
أداة برمجية لإنشاء تخطيطات الشاشات وخرائط الإدخال للمحطات الطرفية ذات الشاشة الكاملة من نوع 3270.

منتجات ذات صلة

يتوفر Host On-Demand كمنتج مستقل أو كجزء من حزمة IBM Host Access Client Package ومن حل IBM Host Integration Solution.
﻿﻿شخص يكتب على لوحة مفاتيح مع صور تجريدية لخادم سحابي.
برنامج يتيح الوصول عن بُعد ومحاكاة المحطات الطرفية لأنظمة z/OS. يشمل IBM Personal Communications وIBM Host On-Demand وIBM Host Access Client Package Extended Edition.
غرفة خوادم، وكمبيوتر محمول متصل بالشبكة، وأشخاص يعملون على إدارة البرمجيات.
حلٌّ متكامل للوصول إلى المضيف وتحديثه عبر بيئات متعددة. يشمل الحل IBM Host Access Transformation Services وIBM Host On-Demand وIBM Personal Communications.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف إمكانية وصول عبر المتصفح تتميّز بمستوى عالٍ من الأمان إلى تطبيقات وبيانات المضيف باستخدام Host On-Demand. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 التخطيط لاستخدام Host On-Demand
