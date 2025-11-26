إمكانية وصول عبر المتصفح تتميز بمستوى عالٍ من الأمان إلى تطبيقات المضيف والبيانات
يوفِّر IBM Host On-Demand (HOD) محاكاةً غنية بالأمان من الويب إلى المضيف لمحطات العمل، إلى جانب دعم برمجة تطبيقات الوصول إلى المضيف، وكل ذلك من خلال واجهة واحدة.
يوفِّر Host On-Demand اتصالاً بأنظمة TN3270E وTN5250 وVT52 وVT100 وVT220 وVT420، وتطبيقات IBM® CICS وخوادم FTP. تحل بيئة Managed Host On-Demand محل المتصفح على الجهاز المحلي وتُلغي الحاجة إلى تنزيل بيئة وقت تشغيل Java (JRE).
يتوفر Host On-Demand كمنتج مستقل أو كجزء من حزمة IBM® Host Access Client Package وحل IBM® Host Integration Solution.
استوعِب جميع مستخدميك من خلال وصول إلى المضيف يستند إلى المتصفح ويتمتع بمستوى عالٍ من الأمان في كلٍ من بيئات الشبكات الداخلية والإنترنت.
احصل على دعم برمجة تطبيقات يستند إلى الويب لإنشاء تطبيقات ويب مخصَّصة.
استخدمه مع أدوات الإدارة المتقدمة وأدوات سطح المكتب لتنفيذ الحلول بسرعة أكبر وزيادة إنتاجية المستخدمين.
احصل على اتصال مستقل بأنظمة المضيف من خلال تشغيل عميل المحاكي على جميع المنصات التي يدعمها IBM Host On-Demand، بما في ذلك متصفحات الويب.
احصل على تتبُّع فوري لعدد التراخيص المستخدمة عبر IBM Host Integration License Manager.
احصل على عائد أكبر على استثماراتك الحالية من خلال الاستفادة من دعم المنصات الواسع وقدرات التكامل.
يتوفر Host On-Demand كمنتج مستقل أو كجزء من حزمة IBM Host Access Client Package ومن حل IBM Host Integration Solution.
استكشف إمكانية وصول عبر المتصفح تتميّز بمستوى عالٍ من الأمان إلى تطبيقات وبيانات المضيف باستخدام Host On-Demand. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.