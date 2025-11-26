يوفِّر IBM Host On-Demand (HOD) محاكاةً غنية بالأمان من الويب إلى المضيف لمحطات العمل، إلى جانب دعم برمجة تطبيقات الوصول إلى المضيف، وكل ذلك من خلال واجهة واحدة.

يوفِّر Host On-Demand اتصالاً بأنظمة TN3270E وTN5250 وVT52 وVT100 وVT220 وVT420، وتطبيقات IBM® CICS وخوادم FTP. تحل بيئة Managed Host On-Demand محل المتصفح على الجهاز المحلي وتُلغي الحاجة إلى تنزيل بيئة وقت تشغيل Java (JRE).



يتوفر Host On-Demand كمنتج مستقل أو كجزء من حزمة IBM® Host Access Client Package وحل IBM® Host Integration Solution.