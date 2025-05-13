تعد منصة Linux on IBM Z منصة حوسبة مؤسسية قوية تجمع بين مرونة نظام Linux مفتوح المصدر وأداء وموثوقية وأمان أنظمة الكمبيوتر المركزي التي لا مثيل لها من شركة IBM. حيث يُتيح ذلك للمؤسسات تشغيل أحدث التطبيقات وقواعد البيانات وأعباء العمل المعتمدة على الحاويات بكفاءة، مع تقليل بصمة تكنولوجيا المعلومات.
توفِّر منصة Linux on IBM Z (بنية الكمبيوتر المركزي من IBM) مزايا فريدة من نوعها، خاصةً لأعباء عمل المؤسسات:
اكتسِب رؤى جديدة إضافةً إلى السرعة والمرونة والتوافق مع أعباء عمل IBM z17 for Linux ما يفيد نهج السحابة الهجينة لديك.
يُمكنك تحقيق الاستدامة وقابلية التوسع والأمن والأداء الفائق لتلبية احتياجات عرض البيانات.
يُمكنك تقسيم الخادم الفعلي إلى أقسام منطقية (LPAR) مع حماية مضمونة لـ +EAL5.
يُمكنك استضافة الآلاف من الأجهزة الافتراضية في نظام واحد مع قابلية التوسع وإدارة النظام والأداء.
أنشئ الأجهزة الافتراضية وأدِرها باستخدام أدوات مألوفة عبر المشغِّل الافتراضي KVM مفتوح المصدر.
اطلع على أحدث المعلومات والإرشادات الفنية لنظام Linux on IBM Z وIBM LinuxONE.
ابقَ مطلعًا دومًا على حزم المصدر المفتوح التي تم التبليغ عنها أو التحقق من صحتها من قِبَل IBM.
اكتشِف توزيعات Linux (مثل Red Hat وSUSE وUbuntu) التي يمكن تشغيلها على خوادم IBM Z المؤسسية.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من أفضل ما في الكمبيوتر المركزي.
¹ تُظهِر اختبارات IBM الداخلية أنه عند إجراء أعباء عمل WebSphere وDb2، يتطلب الإطار المتعدد للكمبيوتر المركزي IBM z16 عددًا من الأنوية يقل عن أنوية خوادم x86 بمقدار 16 مرة. سيكون الكمبيوتر المركزي IBM z16 Max 125 قادرًا على أداء عمل ما يقارب 2000 نواة من خوادم x86 النظيرة، إذا تم توسيعه ليصبح حلًا كاملًا لتكنولوجيا المعلومات.
إخلاء مسؤولية: هذه واحدة من دراسات IBM الداخلية ومصممة لتكرار الاستخدام النموذجي لأعباء عمل عملاء IBM في السوق. قد تختلف النتائج. استهدفت دراسة الدمج الأساسية المقارنة بين الخوادم التالية: يتكون نظام IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFL) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين في الشبكة والتخزين الخارجي. تم تزويد نظام Lenovo Think System SR650 (2U) بمعالجَين من معالجات Intel Xeon Platinum من الجيل الثاني بسرعة 2.1 جيجاهرتز، و16 نواة في كل وحدة معالجة مركزية. وكِلَا الحلَّين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى مصفوفة التخزين ذاتها. وتكونت أعباء العمل من تطبيق معاملات كان يجري تشغيله على WebSphere Application Server وIBM Db2 الذي يحاكي الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. واستُنتِجت نتائج الاختبار الفعلية من خوادم x86 المذكورة أعلاه باستخدام مقاييس مؤشر الأداء الكمّي (QPI) من IDC ومنهجية تحديد الحجم من IBM باستخدام الافتراضات التالية في بيئة تقنية معلومات نموذجية لعميل مصرفي يستخدم خوادم x86. وتحتوي بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالإنتاج على 16 خادمًا x86 يعمل بمعدل استخدام متوسط يبلغ 50%. ويوجد 48 خادمًا x86 في بيئات تكنولوجيا المعلومات غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار تكامل النظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار الأداء (16 خادمًا) )، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار تعديل الإنتاج (8 خوادم). ويبلغ متوسط الاستخدام المعتاد لوحدة المعالجة المركزية 7% عبر جميع البيئات غير الإنتاجية. ويتطلب حل IBM Machine Type 3931 المكافئ خادمًا واحدًا من نوع Max 125 يعمل بمتوسط استخدام بنسبة 85% في كل بيئات تكنولوجيا المعلومات المنفصلة باستخدام تقنية الأقسام المنطقية (LPAR).