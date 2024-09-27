يُعدّ KVM for IBM Z and LinuxONE بديلًا مفتوح المصدر لمراقب الأجهزة الافتراضية IBM z/VM ويُستخدم للمحاكاة الافتراضية لأعباء عمل Linux على أنظمة IBM Z وIBM LinuxONE.
مع تزايد طلبات البيانات واهتمامات الأمان، يمكن أن يساعدك نظام المحاكاة الافتراضية مفتوح المصدر باستخدام Kernel-based Virtual Machine (KVM) على تلبية هذه المتطلبات بفاعلية على أنظمة IBM Z وLinuxONE لديك. ومرونة تقنية KVM باعتبارها مراقبًا للأجهزة الافتراضية، إلى جانب طبيعتها مفتوحة المصدر، تجعلها خيارًا مثاليًا لتحقيق المحاكاة الافتراضية.
تصفَّح مستندات KVM لتتعلم كيفية البدء، وابحث عن آخر الأخبار واحصل على نصائح حول تشغيل KVM على أنظمة IBM Z وLinuxONE.
يُعزز عملية التوحيد القياسي للعمليات من خلال خصائصه المستقلة عن البنية التحتية، ما يجعله متوافقًا مع منصات مثل IBM Z وLinuxONE.
يوفر حوسبة سرية للأجهزة الافتراضية بناءً على IBM Secure Execution for Linux، ما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان.
يوفر مجموعة قياسية من أدوات Linux وواجهات الاستخدام التي تقدم تجربة مستخدم موحدة عبر مختلف المنصات، ما يسهل على العملاء العثور على موظفين مدربين لإدارة عمليات نشر KVM الخاصة بهم.
يعمل IBM Secure Execution على حماية بيانات أعباء العمل التي تعمل ضمن بيئة KVM، ويوفر أمانًا للأجهزة الافتراضية من الفحص أو التعديل أو الاختراق من قِبل أجهزة افتراضية أخرى أو حتى مسؤول KVM نفسه.
يتيح الترحيل المباشر للخوادم الافتراضية نقل ضيوف Linux بين مجموعة KVM دون التأثير على تشغيل الخادم الافتراضي.
احصل على إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة للبيئة الافتراضية القائمة على Red Hat KVM.
يدعم KVM ميزة تسريع التشفير المدمجة في الشريحة ويدعم أيضًا محول Crypto Express المتوفر مع منصات IBM Z وLinuxONE.
يمكنك توحيد الخوادم باستخدام KVM على أنظمة IBM Z وLinuxONE القابلة للتوسع بشكل كبير لتحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة والمساحة.
احمِ الأصول الرقمية من خلال استضافتها باستخدام KVM على IBM Z وLinuxONE، باستخدام IBM Hyper Protect Virtual Servers لتحقيق عمليات نشر سهلة ومباشرة في البيئة المحلية.
اطلع على الوثائق الخاصة بكيفية إعداد وتكوين وتشغيل Linux كضيف على مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.
استكشف كيف يمكن تشغيل Red Hat Enterprise Linux في بيئة الكمبيوتر المركزي كبيئة افتراضية عبر مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.
استكشف كيف يمكن تشغيل SUSE Linux Enterprise Server في بيئة الكمبيوتر المركزي كبيئة افتراضية عبر مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.
استكشف كيف يمكن تشغيل Canonical Ubuntu Server في بيئة الكمبيوتر المركزي كبيئة افتراضية عبر مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.
يمكنك تثبيت منصة الحاويات Red Hat OpenShift باستخدام الحد الأدنى من المتطلبات ومراقب الأجهزة الافتراضية KVM المقدم من Red Hat Enterprise Linux.
استفد من إدارة دورة حياة البنية التحتية الافتراضية التي يوفرها Cloud Infrastructure Center، بناءً على Red Hat KVM (وIBM z/VM)، وذلك بفضل تمكين أتمتة خدمات البنية التحتية.
استخدم IBM z16 كمنصة أجهزة لبرنامج KVM للاستفادة من قدرات الأداء العالي، والتوفر العالي، وقابلية التوسع العالية، والأمان المتقدم.
ولتحقيق أقصى استفادة من قابلية التوسع، والاستدامة، والأداء المتميز، وميزات الأمان المتقدمة، اختر IBM LinuxONE 4 كمنصة أجهزة لنموذج KVM.
حقق سهولة في نشر ضيوف Secure Execution لتلبية أغراض حالات استخدام الأصول الرقمية، ووسّع نطاق نشر أعباء العمل المعزولة المحمية بواسطة الحوسبة السرية.
استخدم نظام تشغيل مزود بتقنيات مراقب الأجهزة الافتراضية والمحاكاة الافتراضية عالية الأمان والقابلة للتوسع، والمصمم لتشغيل الأجهزة الافتراضية على أنظمة التشغيل Linux وz/OS وz/VSE وz/TPF، بالإضافة إلى Red Hat OpenShift على خوادم IBM Z وLinuxONE.
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