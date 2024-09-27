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احصل على كتاب المحاكاة الافتراضية لتقنية KVM
رسم توضيحي يوضح كيفية اتصال مراقب الأجهزة الافتراضية KVM بالبيئات الافتراضية

يُعدّ KVM for IBM Z and LinuxONE بديلًا مفتوح المصدر لمراقب الأجهزة الافتراضية IBM z/VM ويُستخدم للمحاكاة الافتراضية لأعباء عمل Linux على أنظمة IBM Z وIBM LinuxONE.

مع تزايد طلبات البيانات واهتمامات الأمان، يمكن أن يساعدك نظام المحاكاة الافتراضية مفتوح المصدر باستخدام Kernel-based Virtual Machine (KVM) على تلبية هذه المتطلبات بفاعلية على أنظمة IBM Z وLinuxONE لديك. ومرونة تقنية KVM باعتبارها مراقبًا للأجهزة الافتراضية، إلى جانب طبيعتها مفتوحة المصدر، تجعلها خيارًا مثاليًا لتحقيق المحاكاة الافتراضية.
تقنية KVM على أنظمة IBM Z وLinuxONE على منصة Blogspot

تصفَّح مستندات KVM لتتعلم كيفية البدء، وابحث عن آخر الأخبار واحصل على نصائح حول تشغيل KVM على أنظمة IBM Z وLinuxONE.
المزايا التوحيد القياسي للتكوين والعمليات

يُعزز عملية التوحيد القياسي للعمليات من خلال خصائصه المستقلة عن البنية التحتية، ما يجعله متوافقًا مع منصات مثل IBM Z وLinuxONE.

 تمكين الحوسبة السرية

يوفر حوسبة سرية للأجهزة الافتراضية بناءً على IBM Secure Execution for Linux، ما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان.

 الاستفادة من مهارات إدارة Linux الشائعة

يوفر مجموعة قياسية من أدوات Linux وواجهات الاستخدام التي تقدم تجربة مستخدم موحدة عبر مختلف المنصات، ما يسهل على العملاء العثور على موظفين مدربين لإدارة عمليات نشر KVM الخاصة بهم.
المزايا
الأمان استخدام IBM Secure Execution

يعمل IBM Secure Execution على حماية بيانات أعباء العمل التي تعمل ضمن بيئة KVM، ويوفر أمانًا للأجهزة الافتراضية من الفحص أو التعديل أو الاختراق من قِبل أجهزة افتراضية أخرى أو حتى مسؤول KVM نفسه.

 استكشف IBM Secure Execution for Linux
التوفر العالي الترحيل المباشر للخادم الافتراضي

يتيح الترحيل المباشر للخوادم الافتراضية نقل ضيوف Linux بين مجموعة KVM دون التأثير على تشغيل الخادم الافتراضي. 

 استكشف Live Virtual Server Migrate
إدارة البنية التحتية إدارة مبسطة للبنية التحتية

احصل على إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة للبيئة الافتراضية القائمة على Red Hat KVM.

 استكشف IBM Cloud Infrastructure Center
الأمان استخدام واسع للتشفير

يدعم KVM ميزة تسريع التشفير المدمجة في الشريحة ويدعم أيضًا محول Crypto Express المتوفر مع منصات IBM Z وLinuxONE.

 استكشف ميزات IBM Crypto Express
حالات الاستخدام توحيد الخوادم

يمكنك توحيد الخوادم باستخدام KVM على أنظمة IBM Z وLinuxONE القابلة للتوسع بشكل كبير لتحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة والمساحة.

 استكشف الاستدامة مع IBM z16 استكشف الاستدامة مع IBM LinuxONE 4 الحوسبة السرية

احمِ الأصول الرقمية من خلال استضافتها باستخدام KVM على IBM Z وLinuxONE، باستخدام IBM Hyper Protect Virtual Servers لتحقيق عمليات نشر سهلة ومباشرة في البيئة المحلية.

 استكشِف Hyper Protect Virtual Servers

دراسة حالة

شخص يرتدي حقيبة ظهر ويستخدم ماكينة صراف آلي
الخدمات المالية
خدمات مصرفية دون انتظار

يُسرِّع بنك Sagicor Bank Jamaica عملياته الأساسية ويُعد لإطلاق خدمات جديدة باستخدام تقنية KVM وIBM LinuxONE.

الموارد تقنية KVM على IBM Z

اطلع على الوثائق الخاصة بكيفية إعداد وتكوين وتشغيل Linux كضيف على مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.

 تقنية KVM ضمن Red Hat Enterprise Linux

استكشف كيف يمكن تشغيل Red Hat Enterprise Linux في بيئة الكمبيوتر المركزي كبيئة افتراضية عبر مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.

 KVM ضمن SUSE Linux Enterprise Server

استكشف كيف يمكن تشغيل SUSE Linux Enterprise Server في بيئة الكمبيوتر المركزي كبيئة افتراضية عبر مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.

 KVM ضمن Canonical Ubuntu

استكشف كيف يمكن تشغيل Canonical Ubuntu Server في بيئة الكمبيوتر المركزي كبيئة افتراضية عبر مراقب الأجهزة الافتراضية KVM.

 منصة الحاويات Red Hat OpenShift على IBM LinuxONE

يمكنك تثبيت منصة الحاويات Red Hat OpenShift باستخدام الحد الأدنى من المتطلبات ومراقب الأجهزة الافتراضية KVM المقدم من Red Hat Enterprise Linux.
منتجات ذات صلة IBM Cloud Infrastructure Center

استفد من إدارة دورة حياة البنية التحتية الافتراضية التي يوفرها Cloud Infrastructure Center، بناءً على Red Hat KVM (وIBM z/VM)، وذلك بفضل تمكين أتمتة خدمات البنية التحتية.

 IBM z16

استخدم IBM z16 كمنصة أجهزة لبرنامج KVM للاستفادة من قدرات الأداء العالي، والتوفر العالي، وقابلية التوسع العالية، والأمان المتقدم.

IBM LinuxONE 4

ولتحقيق أقصى استفادة من قابلية التوسع، والاستدامة، والأداء المتميز، وميزات الأمان المتقدمة، اختر IBM LinuxONE 4 كمنصة أجهزة لنموذج KVM.

IBM Hyper Protect Virtual Servers

حقق سهولة في نشر ضيوف Secure Execution لتلبية أغراض حالات استخدام الأصول الرقمية، ووسّع نطاق نشر أعباء العمل المعزولة المحمية بواسطة الحوسبة السرية.

IBM z/VM

استخدم نظام تشغيل مزود بتقنيات مراقب الأجهزة الافتراضية والمحاكاة الافتراضية عالية الأمان والقابلة للتوسع، والمصمم لتشغيل الأجهزة الافتراضية على أنظمة التشغيل Linux وz/OS وz/VSE وz/TPF، بالإضافة إلى Red Hat OpenShift على خوادم IBM Z وLinuxONE.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرّف على المزيد حول تقنية المحاكاة الافتراضية مفتوحة المصدر في KVM. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع ممثل IBM Z وLinuxONE.

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