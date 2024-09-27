مع تزايد طلبات البيانات واهتمامات الأمان، يمكن أن يساعدك نظام المحاكاة الافتراضية مفتوح المصدر باستخدام Kernel-based Virtual Machine (KVM) على تلبية هذه المتطلبات بفاعلية على أنظمة IBM Z وLinuxONE لديك. ومرونة تقنية KVM باعتبارها مراقبًا للأجهزة الافتراضية، إلى جانب طبيعتها مفتوحة المصدر، تجعلها خيارًا مثاليًا لتحقيق المحاكاة الافتراضية.