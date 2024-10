إن Virtual Dev and Test for z/OS عبارة عن منصة تطوير واختبار أنظمة zSystems التي تعمل على Linux on zSystems. تمكّن منصة ZVDT أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي والبرامج الوسيطة والبرامج الأخرى من العمل على بيئات Linux on zSystems. يتيح هذا الأمر دورة تطوير واختبار رشيقة مع بنية تحتية مرنة وحسب الطلب للمراحل الأولية من التطوير مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.