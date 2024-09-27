إن Virtual Dev and Test for z/OS عبارة عن منصة تطوير واختبار أنظمة zSystems التي تعمل على Linux on zSystems. تمكّن منصة ZVDT أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي والبرامج الوسيطة والبرامج الأخرى من العمل على بيئات Linux on zSystems. يتيح هذا الأمر دورة تطوير واختبار رشيقة مع بنية تحتية مرنة وحسب الطلب للمراحل الأولية من التطوير مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
تحسين ترحيل إصدار إلى إصدار، وتطوير واختبار تطبيقات z/OS باستخدام خوادم Linux on zSystems مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
تحقيق التكامل المستمر بجودة أعلى وتسليم أسرع من خلال بيئة تطوير واختبار z/OS عالية الدقة تعمل تحت أنظمة Linux on zSystems محلية.
يتمكن المبرمجون من إنشاء صور تطبيقات z/OS بسرعة أكبر، مع توفير الأمن والتحكم الذي يطلبونه، بينما يقوم المطورون والمختبرون بنشرها تلقائيًا ببضع نقرات فقط.
حزمة تم تكوينها مسبقًا من برنامج IBM zSystems تتضمن z/OS وبرمجيات وسيطة، مثل ®CICS و™IMS و®Db2، مع عناصر z/OS ذات عمليات تطوير متعددة لأدوات أنظمة المؤسسات.
واجهة مستندة إلى الويب لإنشاء وأتمتة نشر بيئات تطوير واختبار تطبيقات z/OS. يمكنك إنشاء صور تطبيق z/OS بسرعة أكبر مع توفر الأمن والتحكم المطلوبين.
توزيع برمجيات z/OS كما هي غير مدعومة، بما في ذلك ™IBM IMS وz/OS وDb2 وIBM® WebSphere وz/OS Connect وCOBOL وPL/I وC++ و®Java وHigh Level Assembler HLASM
يمكن تمكين الأتمتة في عملية إنشاء ونشر بيئات z/OS. من خلال واجهات برمجة تطبيقات RESTful API، يمكنك دمج وظائفنا ضمن مسار عمليات التطوير لديك.
يمكن للعملاء تقليل الوقت اللازم لتسويق منتجاتهم بالاستفادة من بيئات التطوير والاختبار القابلة للتوسع في السوق التي تعمل ضمن Linux on zSystems.
يمكنك إجراء تعليم IBM zSystem افتراضيًا في أي وقت وفي أي مكان باستخدام البنية التحتية لأنظمة Linux on zSystems—وقم بإجراء التجارب دون الخوف من الإضرار ببيئات الإنتاج بالكمبيوتر المركزي.
احصل على المزايا المتعلقة بالتكلفة لنظام تطوير واختبار موزع مع تحرير سعة الكمبيوتر المركزي لاستخدامه مع أحمال تشغيل إنتاج أكثر قيمة.
يشرح خبراؤنا مجموعة الحلول التي يمكن أن تساعدك على تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع.
انضم إلى المجتمع للتعاون والمساهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأقران الذين يقومون ببناء حلول اختبار مؤتمتة على IBM zSystems.
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