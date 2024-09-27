الصفحة الرئيسية Z software أدوات تطوير Z Virtual Dev and Test IBM Virtual Dev and Test for z/OS
نظمة IBM® ZSystems الافتراضية لنظام ®z/OS للتطوير والاختبار في ®Linux على بيئات zSystems
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رسم توضيحي لكمبيوتر مركزي في المنتصف والعديد من الأشخاص يعملون حوله
التشغيل الافتراضي لتحقيق البساطة والمرونة

إن Virtual Dev and Test for z/OS عبارة عن منصة تطوير واختبار أنظمة zSystems التي تعمل على Linux on zSystems.  تمكّن منصة ZVDT أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي والبرامج الوسيطة والبرامج الأخرى من العمل على بيئات Linux on zSystems. يتيح هذا الأمر دورة تطوير واختبار رشيقة مع بنية تحتية مرنة وحسب الطلب للمراحل الأولية من التطوير مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.
المزايا تحسين مرونة عمليات التطوير

تحسين ترحيل إصدار إلى إصدار، وتطوير واختبار تطبيقات z/OS باستخدام خوادم Linux on zSystems مع التحكم الكامل في البنية التحتية المستخدمة.

 إزالة الحواجز مع الاختبار المبكّر

تحقيق التكامل المستمر بجودة أعلى وتسليم أسرع من خلال بيئة تطوير واختبار z/OS عالية الدقة تعمل تحت أنظمة Linux on zSystems محلية.

 تمكين فرق عمليات التطوير

يتمكن المبرمجون من إنشاء صور تطبيقات z/OS بسرعة أكبر، مع توفير الأمن والتحكم الذي يطلبونه، بينما يقوم المطورون والمختبرون بنشرها تلقائيًا ببضع نقرات فقط.

 الوصول إلى أحدث أوقات تشغيل z/OS

حزمة تم تكوينها مسبقًا من برنامج IBM zSystems تتضمن z/OS وبرمجيات وسيطة، مثل ®CICS و™IMS و®Db2، مع عناصر z/OS ذات عمليات تطوير متعددة لأدوات أنظمة المؤسسات.
اختبار وتطوير z/OS على أجهزة IBM zSystems ضمن Linux on zSystems، محليًا يوفر IBM Virtual Dev and Test for z/OS بيئة IBM zSystems معزولة غير إنتاجية تعمل على Linux on zSystems محليًا. يُمكنك إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي، وتنفيذ واختبار الرمز والتغييرات البيئية قبل تطبيقها في مرحلة الإنتاج. واجهة مستخدم بسيطة قائمة على الويب

واجهة مستندة إلى الويب لإنشاء وأتمتة نشر بيئات تطوير واختبار تطبيقات z/OS. يمكنك إنشاء صور تطبيق z/OS بسرعة أكبر مع توفر الأمن والتحكم المطلوبين.

 المستويات الحالية من البرمجيات الوسيطة لنظام IBM z/OS مضمّنة

 توزيع برمجيات z/OS كما هي غير مدعومة، بما في ذلك ™IBM IMS وz/OS وDb2 وIBM® WebSphere وz/OS Connect وCOBOL وPL/I وC++ و®Java وHigh Level Assembler HLASM

 واجهة برمجة تطبيقات RESTful API لتكامل مسار عمليات التطوير

يمكن تمكين الأتمتة في عملية إنشاء ونشر بيئات z/OS. من خلال واجهات برمجة تطبيقات RESTful API، يمكنك دمج وظائفنا ضمن مسار عمليات التطوير لديك.
حالات الاستخدام تحسين وقت الوصول إلى السوق

يمكن للعملاء تقليل الوقت اللازم لتسويق منتجاتهم بالاستفادة من بيئات التطوير والاختبار القابلة للتوسع في السوق التي تعمل ضمن Linux on zSystems.

 بناء مهارات الكمبيوتر المركزي لدى فريقك

يمكنك إجراء تعليم IBM zSystem افتراضيًا في أي وقت وفي أي مكان باستخدام البنية التحتية لأنظمة Linux on zSystems—وقم بإجراء التجارب دون الخوف من الإضرار ببيئات الإنتاج بالكمبيوتر المركزي.

 تحسين التطوير والاختبار

احصل على المزايا المتعلقة بالتكلفة لنظام تطوير واختبار موزع مع تحرير سعة الكمبيوتر المركزي لاستخدامه مع أحمال تشغيل إنتاج أكثر قيمة.
الموارد
المدونة

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الخطوات التالية
تعرف على كيفية اختيار بيئة الاختبار المثلى

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 اقرأ المزيد مجتمع الاختبار المؤتمت

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