صرح أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين (CEOs) بأن الاستثمارات المستدامة ستحقق خلال السنوات الخمس المقبلة أفضل نتائج أعمال ممكنة.² وبينما نجد أن 86% من الشركات قد وضعت بالفعل استراتيجية للاستدامة، فإن 35% منها فقط هي التي اتخذت إجراءات تقدمية وفق هذه الاستراتيجية.³

يمكن أن يؤدي دمج أعباء عمل Linux على 5 أنظمة IBM z16﻿ بدلًا من تشغيلها على خوادم x86 النظيرة في الظروف نفسها إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما أنه يقلل من المساحة بنسبة 50% ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد على 850 طنًا متريًا سنويًّا.⁴