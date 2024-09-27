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شغّل أعباء العمل على نظام Linux باستخدام معالج مخصص على IBM Z وLinuxONE بتكلفة فعالة
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نمط جغرافي مجرد

يُعدّ IBM Integrated Facility for Linux (IFL) معالجًا مخصصًا لأعباء العمل في نظام Linux على IBM Z وLinuxONE. يدعم هذا المعالج نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z وIBM LinuxONE، بالإضافة إلى IBM z/VM وKVM. يوفر كل من IBM z16 وLinuxONE 4 قدرة معالجة هائلة، وتسريعًا مدمجًا، وقدرات رائدة في الصناعة توفر مرونة إلكترونية.
نظام التشغيل Linux على IBM z16

تمكّن من تحديث منصتك لتواكب التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام منصة Linux القوية والآمنة للأعمال.
المزايا خفض التكاليف

قلل النفقات التشغيلية والبرمجية ومصاريف المرافق والطاقة بفضل الكثافة العالية لخوادم Linux.

 تقليل المخاطر

حافظ على استمرارية أعمالك دون انقطاعات بفضل ميزة التشخيص التلقائي المدمج الذي يساعد في تحديد المشكلات وعزلها.

 تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي

حقق قيمة جديدة مع كل تفاعل مع العملاء من خلال رؤى الذكاء الاصطناعي ذات الوتيرة السريعة التي يتم الحصول عليها من IBM z16 وLinuxONE 4.
المزايا
سعة معالجة واسعة

يدعم ما يصل إلى 200 معالج IFL قابل للتكوين من قِبل المستخدم، وذاكرة مصفوفة الأقراص المستقلة (RAIM) بسعة تصل إلى 40 تيرابايت. ويعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات القياسية.
مصمم للأداء

يعزز من قدرات الأداء بفضل تقنيات النسبة المتعددة (SMT) والتعليمة الواحدة على بيانات متعددة (SIMD) المحسّنة.
مرونة في إضافة معالجات IFL

يمكن إضافة معالجات IFL فورًا. كما تدعم تقنية IFL خاصية السعة حسب الطلب (On/Off Capacity on Demand)، وترقية السعة حسب الطلب (Capacity Upgrade on Demand)، والنسخ الاحتياطي للسعة (Capacity BackUp).
اتصال عالي السرعة

توفر وظائف IBM HiperSockets وShared Memory Communication (SMC) اتصالًا عالي السرعة بين الأقسام المنطقية.
تسريع مدمج في الشريحة

تُتيح ميزة التسريع المدمج في الشريحة رؤى أسرع للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتسهم في زيادة معدلات نقل البيانات، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية، وتسريع تشفير البيانات باستخدام وحدة مساعدة التشفير (CPACF).
لا يؤثر على تصنيف MSU

لا يؤدي معالج IFL إلى زيادة التكاليف المرتبطة ببرامج IBM Z التي تعمل على المعالجات "القياسية"، كما أنه لا يؤثر على تصنيف MSU أو تسمية نماذج أنظمة IBM Z.
متاح ومدعوم على نطاق واسع

متاح لجميع طرازات IBM z16 وz15 وz14 وz13 وz13s وIBM LinuxONE، ومدعوم من نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z وIBM LinuxONE وz/VM وKVM.
إدارة مرنة للأقسام

يمكن إدارته بواسطة PR/SM أو IBM Dynamic Partition Manager في القسم المنطقي (LPAR) باستخدام معالجات مخصصة أو مشتركة. ويتطلب ذلك تعريف LPAR.
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يوفر إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة (IaaS) لأعباء العمل لديك.

 IBM z/VM

يُحسّن الأداء باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية ومراقب الأجهزة الافتراضية عالية الأمان والقابلة للتوسع.

 IBM z16

يسرِّع وتيرة اتخاذ القرارات، ويوفر حماية من التهديدات، ويتيح التحديث للتقنية السحابية الهجينة.

 IBM LinuxONE 4

منصة خوادم آمنة وقابلة للتوسع تساعد في تقليل تكاليف الطاقة وتقليل الأثر الكربوني.
الخطوات التالية

تعرّف على كيفية تشغيل أعباء العمل على نظام Linux باستخدام معالج مخصص على IBM Z وLinuxONE بتكلفة فعالة. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع ممثل IBM Z وLinuxONE.

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