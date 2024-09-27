يُعدّ IBM Integrated Facility for Linux (IFL) معالجًا مخصصًا لأعباء العمل في نظام Linux على IBM Z وLinuxONE. يدعم هذا المعالج نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z وIBM LinuxONE، بالإضافة إلى IBM z/VM وKVM. يوفر كل من IBM z16 وLinuxONE 4 قدرة معالجة هائلة، وتسريعًا مدمجًا، وقدرات رائدة في الصناعة توفر مرونة إلكترونية.