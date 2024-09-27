يُعدّ IBM Integrated Facility for Linux (IFL) معالجًا مخصصًا لأعباء العمل في نظام Linux على IBM Z وLinuxONE. يدعم هذا المعالج نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z وIBM LinuxONE، بالإضافة إلى IBM z/VM وKVM. يوفر كل من IBM z16 وLinuxONE 4 قدرة معالجة هائلة، وتسريعًا مدمجًا، وقدرات رائدة في الصناعة توفر مرونة إلكترونية.
تمكّن من تحديث منصتك لتواكب التقنية السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام منصة Linux القوية والآمنة للأعمال.
قلل النفقات التشغيلية والبرمجية ومصاريف المرافق والطاقة بفضل الكثافة العالية لخوادم Linux.
حافظ على استمرارية أعمالك دون انقطاعات بفضل ميزة التشخيص التلقائي المدمج الذي يساعد في تحديد المشكلات وعزلها.
حقق قيمة جديدة مع كل تفاعل مع العملاء من خلال رؤى الذكاء الاصطناعي ذات الوتيرة السريعة التي يتم الحصول عليها من IBM z16 وLinuxONE 4.
يدعم ما يصل إلى 200 معالج IFL قابل للتكوين من قِبل المستخدم، وذاكرة مصفوفة الأقراص المستقلة (RAIM) بسعة تصل إلى 40 تيرابايت. ويعمل بشكل غير متزامن مع المعالجات القياسية.
يعزز من قدرات الأداء بفضل تقنيات النسبة المتعددة (SMT) والتعليمة الواحدة على بيانات متعددة (SIMD) المحسّنة.
يمكن إضافة معالجات IFL فورًا. كما تدعم تقنية IFL خاصية السعة حسب الطلب (On/Off Capacity on Demand)، وترقية السعة حسب الطلب (Capacity Upgrade on Demand)، والنسخ الاحتياطي للسعة (Capacity BackUp).
توفر وظائف IBM HiperSockets وShared Memory Communication (SMC) اتصالًا عالي السرعة بين الأقسام المنطقية.
تُتيح ميزة التسريع المدمج في الشريحة رؤى أسرع للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتسهم في زيادة معدلات نقل البيانات، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية، وتسريع تشفير البيانات باستخدام وحدة مساعدة التشفير (CPACF).
لا يؤدي معالج IFL إلى زيادة التكاليف المرتبطة ببرامج IBM Z التي تعمل على المعالجات "القياسية"، كما أنه لا يؤثر على تصنيف MSU أو تسمية نماذج أنظمة IBM Z.
متاح لجميع طرازات IBM z16 وz15 وz14 وz13 وz13s وIBM LinuxONE، ومدعوم من نظام التشغيل Linux لنظام IBM Z وIBM LinuxONE وz/VM وKVM.
يمكن إدارته بواسطة PR/SM أو IBM Dynamic Partition Manager في القسم المنطقي (LPAR) باستخدام معالجات مخصصة أو مشتركة. ويتطلب ذلك تعريف LPAR.
يوفر إدارة مبسطة للبنية التحتية كخدمة (IaaS) لأعباء العمل لديك.
يُحسّن الأداء باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية ومراقب الأجهزة الافتراضية عالية الأمان والقابلة للتوسع.
يسرِّع وتيرة اتخاذ القرارات، ويوفر حماية من التهديدات، ويتيح التحديث للتقنية السحابية الهجينة.
منصة خوادم آمنة وقابلة للتوسع تساعد في تقليل تكاليف الطاقة وتقليل الأثر الكربوني.
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