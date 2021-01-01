الصفحة الرئيسية Z Linux نظام Linux في الكمبيوتر المركزي IBM Z
يُمكنك توفير الأمن والمرونة لتطبيقات أعمالك والسحابة الهجينة باستخدام Linux في منصة مفتوحة للمؤسسة
استكشف ™Linux on IBM z16
رسم توضيحي للأشكال الهندسية

يوفر نظام التشغيل ®Linux على مستوى المؤسسات أساسًا متينًا للبنية التحتية لتقنية المعلومات للسحابة الهجينة. وتتميز أعباء العمل الجارية في نظام Linux on IBM Z بالموثوقية وقابلية التوسع والأمن لمنصة  ®IBM Z . ويُمكنك دمج أعباء العمل في Linux on IBM Z لمشاركة الموارد وتقليل التكاليف وتحسين الأداء والكفاءة.
Linux on IBM Z

يُمكنك تحديث السحابة الهجينة باستخدام منصة Linux التي توفر الأمن والكفاءة وتساعد في تحقيق أهداف الاستدامة.

المزايا تحقيق الاستدامة

احصل على بنية تحتية مستدامة لتقنية المعلومات باستخدام ™IBM z16. وتشير الدراسات إلى أن إطارًا متعددًا واحدًا من إطارات ™IBM z16 يُمكنه تقديم أداء يكافئ أداء 2000 نواة من نوع x86 أو ما يقرب من ذلك.¹

 استكشف الاستدامة في IBM z16 حماية البيانات

يُمكنك حماية بياناتك من خلال إجراء ما يصل إلى 19 مليار معاملة مشفرة بالكامل يوميًا؛ وإدارة خصوصية البيانات حسب السياسة.

 استكشف مستوى الأمن في IBM Z تحسين الأداء

يُمكنك تقليل زمن الانتقال بمقدار 4.7 مرات وتحسين الإنتاجية من خلال دمج Linux وأعباء العمل الأخرى معًا.

 استكشف الدمج في IBM Z
منصات خادم Linux
تشغيل خوادم المؤسسة بنظام Linux

اكتسب رؤى جديدة إضافة إلى السرعة والمرونة والتوافق مع أعباء عمل IBM z16 for Linux مما يفيد نهج السحابة الهجينة لديك.
منصة خوادم مُحسّنة بما يلائم نظام Linux

يُمكنك تحقيق الاستدامة وقابلية التوسع والأمن والأداء الفائق لتلبية احتياجات عرض البيانات.
المحاكاة الافتراضية لخادم Linux
المحاكاة الافتراضية لـ LPAR

يُمكنك تقسيم الخادم الفعلي إلى أقسام منطقية (LPAR) مع حماية مضمونة لـ +EAL5.

 استكشف الأقسام المنطقية (LPAR)
مراقب الأجهزة الافتراضية من IBM

يُمكنك استضافة الآلاف من الأجهزة الافتراضية في نظام واحد مع قابلية التوسع وإدارة النظام والأداء.

 استكشف ®IBM z/VM
فتح مراقب الأجهزة الافتراضية

يُمكنك إنشاء الأجهزة الافتراضية وإدارتها باستخدام أدوات معروفة باستخدام مراقب الأجهزة الافتراضية KVM hypervisor مفتوح المصدر.

 استكشف KVM
منصات مُختبرة ومعتمدة من Linux

احصل على معلومات عن منصات Linux المعتمدة والمختبرة من قِبل IBM من شركاء التوزيع لدينا.

استكشف منصات Linux

 وثائق المنتج

اطلع على أحدث المعلومات والإرشادات الفنية لنظام Linux on IBM Z وIBM LinuxONE.

 برامج مفتوحة المصدر مُتحقَّق من صحتها

كن على اطلاع دائم بالحزم مفتوحة المصدر التي تم نقلها أو التحقق من صحتها من قِبَل IBM.
برامج السحابة الهجينة الحاويات وأنظمة Kubernetes

يُمكنك إنشاء التطبيقات وتحديثها ونشرها في أي مكان بما يتوافق مع احتياجات عملائك.

 اعرف أكثر عن Red Hat® OpenShift® on IBM Z البنية التحتية كخدمة

يُمكنك تبسيط إدارة أعباء العمل ودمجها بسلاسة في السحابة الهجينة باستخدام واجهات API المتوافقة مع OpenStack.

 استكشف IBM Cloud Infrastructure Center تجربة السحابة الهجينة

يُمكنك تقديم تجربة السحابة الهجينة من خلال البناء والتحديث أسرع في أي بيئة.

 استكشف IBM Cloud® Paks منصة z/OS Dev and Test on Linux

يُمكنك إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبار الرمز والتغييرات البيئية قبل تطبيقها في مرحلة الإنتاج.

 استكشف منصة z/OS Dev and Test on Linux
برامج المرونة الإلكترونية تقنيات التجميع من أجل المرونة

يُمكنك دعم التكرار والتوافر العالي والاسترداد من الكوارث على أي مسافة من خلال التحكم الموحَّد.

 استكشف ®IBM GDPS برامج التخزين لتحقيق المرونة

يُمكنك إدارة البيانات على نطاق واسع وإجراء الأرشفة والتحليلات في مكانها دون أي عقبات.

 استكشِف IBM Storage Scale نقل الخادم لتحقيق التوفر

يُمكن نقل ضيف Linux من نظام z/VM واحد إلى نظام آخر داخل مجموعة Single System Image.

 استكشف z/VM SSI
الموارد توزيعات Linux

تعرّف على توزيعات Linux التي يمكن تشغيلها في خوادم المؤسسة التي تعمل بنظام IBM Z.

معالج Linux المخصص

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 تدريب IBM على نظام Linux

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 خدمات البنية التحتية والبرامج

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 ما البرامج مفتوحة المصدر؟

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الحواشي

¹ تُظهِر اختبارات IBM الداخلية أنه عند إجراء أعباء عمل WebSphere وDb2، يتطلب الإطار المتعدد لنظام IBM z16 عددًا من الأنوية يقل عن أنوية خوادم x86 بمعدل 16 مرة. وعند توسيع نطاق هذا إلى حل كامل لتقنية المعلومات، فهذا يعني أنه عند إجراء عبء العمل هذا، فإن IBM z16 Max 125 سيقدم أداء يقرب من أداء 2000 نواة لخوادم x86 النظيرة.

إخلاء مسؤولية: هذه واحدة من دراسات IBM الداخلية ومصممة لتكرار الاستخدام النموذجي لأعباء عمل عملاء IBM في السوق. وقد تختلف النتائج. جاءت دراسة الدمج الأساسية لتستهدف المقارنة بين الخوادم التالية: يتكون نظام IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFL) ودرجي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين في الشبكة والتخزين الخارجي. ويُعد جهاز Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) من الأجهزة المزودة بمعالجي ®Intel وXeon® Platinum من الجيل الثاني بسرعة 2.1 جيجاهرتز، و16 نواة لكل وحدة معالجة مركزية. وكلا الحلين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى مصفوفة التخزين ذاتها. وتكونت أعباء العمل من تطبيق معاملات كان يجري تشغيله على WebSphere Application Server وIBM Db2 الذي يحاكي الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. واستُنتِجت نتائج الاختبار الفعلية من خوادم x86 المذكورة أعلاه باستخدام مقاييس مؤشر الأداء الكمّي (QPI) الخاص بـ IDC ومنهجية تحديد الحجم من IBM باستخدام الافتراضات التالية في بيئة تقنية معلومات نموذجية لعميل مصرفي يستخدم خوادم x86. وتحتوي بيئة تقنية المعلومات الخاصة بالإنتاج على 16 خادمًا x86 يعمل بمعدل استخدام متوسط يبلغ 50%. ويوجد 48 خادمًا x86 في بيئات تقنية المعلومات غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار تكامل النظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار الأداء (16 خادمًا) )، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار تعديل الإنتاج (8 خوادم). ويبلغ متوسط استخدام وحدة المعالجة المركزية النموذجي 7% في جميع البيئات غير الإنتاجية. ويتطلب حل IBM Machine Type 3931 المكافئ خادمًا واحدًا من نوع Max 125 يعمل بمتوسط استخدام بنسبة 85% في كل بيئات تقنية المعلومات المنفصلة باستخدام تقنية الأقسام المنطقية (LPAR).