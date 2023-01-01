برامج الأمان لنظام IBM Z

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برنامج الأمان Z
يحمي برنامج أمان أجهزة الكمبيوتر المركزي سلامة البيانات والتطبيقات المستضافة على أنظمة IBM Z، ويضمن سريتها وتوافرها ومرونتها.
يعزِّز برنامج أمان IBM Z الحماية الأمنية المتقدمة المستندة إلى الأجهزة، مع أدوات لمراقبة الأمان وإدارته وتطبيقه عبر بنيتك التحتية. فهو يتكامل بسلاسة مع ميزات IBM Z لإدارة التشفير، واكتشاف التهديدات، والمرونة المدمجة، ما يساعد المؤسسات على تأمين البيانات الحيوية، والامتثال للمعايير، وضمان استمرارية العمليات حتى أثناء الأعطال.
تُنظِّم القائمة التالية برامج أمان الحواسيب المركزية في فئات مختلفة، مثل أمن البيانات، وإدارة التهديدات، وإدارة الهوية، والمرونة، والامتثال.
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