IBM Confidential Computing Container Runtime

تم تصميم هذه البيئة المقاومة للعبث لتشغيل أعباء عمل الأصول الرقمية، مثل إدارة المفاتيح، والعقود الذكية، والمحافظ، وعُقد سلسلة الكتل (البلوك تشين)، بمستويات عالية من الأمان.

باعتبارها البنية التحتية الأساسية لـ منصة IBM® Digital Assets، توفِّر هذه البيئة عزلاً وتشفيرًا مدعومَين بالأجهزة للحفاظ على خصوصية البيانات الحساسة وحمايتها، حتى من المستخدمين الداخليين أو مسؤولي الأنظمة. تساعد هذه الحماية المدمجة أمناء الحفظ والجهات المُصدِرة على العمل بثقة في البيئات الخاضعة للتنظيم.