إنشاء ونشر وإدارة أعباء عمل Linux التي تحتوي على بيانات حساسة بأمان على IBM Z وLinuxONE باستخدام تقنيات الحوسبة السرية
يوفِّر IBM Confidential Computing Container Runtime بيئة حوسبة سرية تحمي أحمال التشغيل الحساسة على ®Linux من التهديدات الداخلية والخارجية بالاستفادة من IBM Secure Execution for Linux. يتوفر IBM Confidential Computing Container Runtime محليًا، ويدعم نشرً عالي الأمان، وضبط وصول موثوقًا به، وعمليات سلسة.
يمكن للمطورين بناء التطبيقات في بيئة تنفيذ موثوق بها تحافظ على تشفير البيانات الحساسة وعزلها بشكل دائم.
يمكن للمسؤولين التحقق من مصدر التطبيق وسلامته من خلال استخدام عقود مشفَّرة وآليات إثبات الهوية، لدعم عمليات نشر آمنة تقوم على مبدأ الثقة الصفرية.
يمكن لفرق العمليات إدارة أعباء العمل دون الوصول إلى البيانات الحساسة، ما يقلل من مخاطر التهديدات الداخلية ويعزِّز خصوصية البيانات.
يمكن تشغيل أحمال التشغيل المحمية مع سياسات أمان موحَّدة ودعم لسجل الحاويات.
تعرَّف على متطلبات الأجهزة والبرمجيات المطلوبة لتثبيت IBM Confidential Computing Container.
استخدِم IBM Confidential Computing Container Runtime لنشر حمل تشغيل يستند إلى صور الحاويات الأساسية لنظام SUSE Linux Enterprise في بيئة حوسبة سرية هجينة.
اكتشِف المنتجات الأخرى في محفظة IBM للحوسبة السرية.
مصممة لتجاوز القيود الموجودة في حلول التخزين البارد الحالية للأصول الرقمية. متاحة على ®IBM Z أو IBM LinuxONE.
وفِّر الحماية للبيانات الحساسة بدءًا من مراحل التطوير وحتى النشر وخلال استخدامها داخل التطبيق، باستخدام IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions وIBM Confidential Computing Containers for Red Hat OCP.
اكتشف كيف يُتيح IBM Confidential Computing Container Runtime إنشاء أحمال تشغيل على Linux ونشرها وإدارتها بشكل آمن مع البيانات الحساسة على IBM Z وLinuxONE باستخدام تقنية الحوسبة السرية.