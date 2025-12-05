Unified Key Orchestrator for IBM z/OS، المعروف سابقًا باسم IBM® Enterprise Key Management Foundation-Web Edition، هو برنامج لإدارة المفاتيح يعمل على تنظيم وتأمين دورة حياة مفاتيح التشفير مركزيًا عبر مؤسستك، سواء في البيئات المحلية أم متعددة السحابات، بما في ذلك IBM Cloud وAWS KMS وAzure Key Vault وGoogle Cloud.