الصفحة الرئيسية Z software Z security zSCC IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center
تخلص من التعقيد والغموض في عمليات تدقيق الامتثال من خلال جمع الحقائق تلقائيًا وتوفير مطابقة واضحة ومباشرة للوائح التنظيمية
تقرير 2024 X-Force® Threat Intelligence Index البدء
جهاز كمبيوتر محمول يظهر على شاشته IBM Z Security and Compliance

يعمل IBM Z® and LinuxONE Security and Compliance Center على تبسيط إدارة الأمان والامتثال من خلال أتمتة عمليات التقييم والمراقبة وإعداد التقارير لأنظمة IBM Z و LinuxONE. وهو يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية من خلال التشفير المدمج، والمراقبة في الوقت الفعلي، وتبسيط إدارة السياسات.

يُعَد IBM Z Security and Compliance Center (zSCC) مجموعة متكاملة من الخدمات المصغرة التي تجمع بيانات الأدلة من عناصر وبرمجيات IBM المشاركة. وهو يعمل مع المنتجات والعناصر على منصة IBM Z الخاصة بك التي تعمل بنظام ®z/OS أو نظام ®Linux على IBM Z لجمع بيانات الامتثال والتحقق منها.

يوفِّر IBM LinuxONE Security and Compliance Center وظيفة مماثلة لبرنامج IBM Z Security and Compliance Center الخاص بمنصة LinuxONE.
ملخصات الحلول IBM Z Security and Compliance Center IBM LinuxONE Security and Compliance Center
ما الجديد؟

الملف التعريفي لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) متوفر الآن على zSCC
الميزات توفير الوقت والموارد

يمكنك تقليل مدة الإعداد للتدقيق من شهر إلى أسبوع واحد وتقليل حجم الفريق المشارك في الإعداد بنسبة تتجاوز 40%.

 المراقبة المستمرة

يظل التتبُّع المؤتمت محدثًا، حتى مع تغيُّر اللوائح التنظيمية. لوحة معلومات موحدة تتتبَّع الامتثال المستمر.

 توحيد العمليات

توضيح العمليات وتقليل خطر سوء تفسير اللوائح المتغيرة من قِبَل المستخدمين الأقل خبرة.

 الأتمتة والرؤية

أتمتة التحقق من البيانات مقابل الأهداف للمساعدة على زيادة وضوح الثغرات المحتملة في الامتثال.

 التعاون بين المدققين

يتلقى مسؤولو أمن المعلومات والمدققون رؤى محدَّثة حول الامتثال لتسريع عملية المعالجة.

 تحسين الرؤية

أتمتة جمع البيانات والتحقق منها مقابل الأهداف لزيادة وضوح الرؤية حول الثغرات في الامتثال.
المزايا اكتشف كيفية تعزيز الكفاءة الاحتفاظ بالبيانات على المنصة

يتم تكييف الضوابط التنظيمية لتكون ملائمة لأنظمة IBM Z و LinuxONE.

 لوحة معلومات مركزية

مجموعة من المتطلبات الأمنية تحمي بيانات حاملي البطاقات طوال دورة حياتها.

 كتابة الأدلة الأصلية

الأدلة التي يتم توليدها بواسطة النظام والمرفقة بالطابع الزمني توفر أمانًا إضافيًا.

 الامتثال على مستوى المؤسسات

إدارة الأمان والامتثال مدفوعة بالأدلة التي تم تفعيلها.

 أطر عمل الامتثال القابلة للتخصيص

تساعد أطر العمل تلك على تحديد المتطلبات الأمنية لخدمات السحابة التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.

 تحديد التكوينات الخطأ وفقًا لشروط لامتثال

توفِّر Sysplexes البيانات المتوافقة والملائمة وتخزِّنها.

حالات الاستخدام

الامتثال المستمر زيادة الوضوح من خلال ترجمة اللوائح إلى ضوابط محددة لأنظمة IBM Z و LinuxONE. تُعرض المعايير الأساسية على لوحة معلومات تفاعلية مركزية. يمكن جمع الأدلة المرفقة بالطابع الزمني لعدة صناعات.
تتبُّع النجاح تعرَّف على كيفية تأثير متطلبات عملك الجديدة أو المتغيرة في الامتثال للوائح التنظيمية. يساعدك التوصيف -الواضح والخالي من المصطلحات التقنية للوائح- على التحكم في بنية عملك التحتية.
ابقَ مطلعًا دومًا على آخر المستجدات تعرَّف على كيفية تداخل أو تباين اللوائح المختلفة عندما يتعلق الأمر بالضوابط الأمنية. ويمكنك أتمتة عملية جمع البيانات لتوفير الوقت والجهد.
إثبات الامتثال تمكن سريعًا من جمع أدلة يمكن الوثوق بها، وتحمل طابعًا زمنيًا، ولا يمكن تعديلها، من مصدر واضح. يظهر الامتثال عبر الزمن، وليس فقط في لحظة معينة، باستخدام أداة تعمل "بصمت".
التحديث لمواكبة التغيُّرات إن محاولة الحفاظ على امتثال أنظمة الكمبيوتر المركزي يدويًا، من خلال عملية قديمة ودورية ومكتظة بالمهام، أمر لا يستحق المخاطرة. تحافظ أتمتة عملية الامتثال على الميزانية وعلى تركيز الفريق.
معايير الصناعات يتبع IBM Z Security and Compliance Center العديد من المعايير الصناعية لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة على نطاق عالمي. قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)

إطار شامل لإدارة المخاطر، مُلزِم لقطاع المالية في الاتحاد الأوروبي.

 تعرف على المزيد مجلس معايير أمان PCI (اختصارًا PSI SSC)

مجموعة من المتطلبات الأمنية تحمي بيانات حاملي البطاقات طوال دورة حياتها.

 تعرف على المزيد إطار عمل الأمن الإلكتروني الخاص بمعهد NIST (اختصارًا NIST CSF)

أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني للمؤسسات في القطاع الخاص.

 تعرف على المزيد مركز أمن الإنترنت (CIS)

معايير CIS هي مجموعة من أفضل الممارسات الصناعية لتكوين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والشبكات بشكل آمن.

 تعرف على المزيد وكالة نظم المعلومات الدفاعية (DISA)

تحدد أدلة التنفيذ التقني للأمان (STIGs) متطلبات الأمان لخدمات السحابة التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.

 

 تعرف على المزيد
الموارد الأمان على أنظمة IBM Z و LinuxONE

يمكنك حماية بيانات عملك من التهديدات الإلكترونية، داخل مركز البيانات لديك وفي جميع أنحاء السحابة الهجينة التي تستخدمها، باستخدام أنظمة IBM Z و LinuxONE.

 مواكبة الأمن والامتثال على نظام IBM Z

حقِّق الاستفادة القصوى من IBM Z Security and Compliance Center وتعرَّف على كيفية ربط جميع قدرات الأمان الخاصة بنظام IBM Z لتلبية الامتثال وتحسين الوضع الأمني في مؤسستك.

مؤشر IBM Security X-Force Threat Intelligence لعام 2024

اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.

الأسئلة الشائعة

يمكن نشر IBM Z Security and Compliance Center من z15 أو z16. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نشره بشكل أصلي على LinuxOne. يستطيع IBM Z Security and Compliance Center جمع البيانات من أي نظام يعمل بإصدار z/OS 2.4 أو الأحدث.

نعم، تتطلب هذه الحلول استخدام منصة OpenShift للحاويات على Linux على نظام IBM Z. بالإضافة إلى ذلك، ندعم الآن IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift (لنشر z/OS الأصلي).

نعم، إذا كنت تعمل بنظام التشغيل z/OS 2.4 أو الأحدث.

ستتضمن النسخة الأولية المتوفرة من IBM Z Security Compliance Center عمليات ربط واضحة ومباشرة ومحددة مسبقًا للضوابط الخاصة بنظام IBM Z بالمتطلبات المحددة في المعايير التالية.

  1. الإصدار PCI DSS v3.2.1 
  2. الإصدار NIST SP800-53
  3. معايير مركز أمن الإنترنت CIS

سيتم النظر في معايير إضافية في المستقبل بناءً على تعليقات المستخدمين.

نعم، يمكنك إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك ومجموعات من الضوابط باستخدام مجموعة من مئات الفحوصات التقنية التي يستطيع IBM Z Security Compliance Center تنفيذها على الفور. يمكنك أيضًا استيراد مجموعة واسعة من الخرائط المحددة مسبقًا كقاعدة لإجراءات الأمان الخاصة بك.

من خلال هذه العملية، يمكن استخدام التطبيق لتحضير مؤسستك لاُطر العمل التنظيمية التي لم تتم تغطيتها بواسطة الخرائط المحددة مسبقًا المتاحة في البداية، بالإضافة إلى المتطلبات الداخلية الخاصة بمؤسستك.

نعم، في أنظمة z/OS، يمكنك تحديد أي أجزاء منطقية (LPARs) ستكون ضمن نطاق الفحص الخاص بك.

يعمل IBM Z Security Compliance Center على أتمتة جمع البيانات المتعلقة بالامتثال على أنظمة IBM Z و Linux on IBM Z.

التطبيق يحتوي على عمليات ربط مباشرة محددة مسبقًا للضوابط الأمنية المخصصة لعناصر IBM Z (مثل RACF و Db2 و IBM CICS و IBM IMS و IBM MQ) بالمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية (مثل PCI DSS). وقد تم تحديد عمليات الربط هذه بواسطة فريق IBM Z Security وتم التحقق منها مع المدققين.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحل لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص تعرِض الضوابط الأمنية التي تم التحقق منها لكل متطلب، بالإضافة إلى الموارد التي تم اجتيازها والتي فشلت. يقدِّم الحل أيضًا تقارير حول انحراف الامتثال: كيفية تغيُّر وضع الامتثال من نقطة زمنية إلى أخرى.

نعم. يمكنك عرض نتائج الفحص التفصيلية في لوحة معلومات IBM Z Security Compliance Center، أو تقرير تم إنشاؤه بواسطة التطبيق.

بالنسبة إلى كل فحص تقني، يمكنك عرض قائمة بجميع موارد IBM Z التي اجتازت أو فشلت عبر عدة أنظمة Sysplexes.

يمكنك أيضًا عرض منطق كل فحص تم تنفيذه بواسطة التطبيق لمعرفة ما الذي تم فحصه بالضبط.

يتضمن IBM Z Security Compliance Center خدمة مصغَّرة تُرسِل إشارة ENF إلى جميع عناصر IBM Z المتوافقة، ما يحفزها على توليد بيانات الامتثال في سجل SMF مُحسَّن تم بناؤه خصوصًا لهذا التطبيق.
الخطوات التالية

تعرَّف على كيفية إزالة التعقيد والغموض من عمليات تدقيق الامتثال. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z و LinuxONE.

 البدء
الوثائق الدعم الدعم والخدمات مجتمع IBM Z و LinuxONE مجتمع الأمن