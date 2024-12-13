نعم، يمكنك إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك ومجموعات من الضوابط باستخدام مجموعة من مئات الفحوصات التقنية التي يستطيع IBM Z Security Compliance Center تنفيذها على الفور. يمكنك أيضًا استيراد مجموعة واسعة من الخرائط المحددة مسبقًا كقاعدة لإجراءات الأمان الخاصة بك.

من خلال هذه العملية، يمكن استخدام التطبيق لتحضير مؤسستك لاُطر العمل التنظيمية التي لم تتم تغطيتها بواسطة الخرائط المحددة مسبقًا المتاحة في البداية، بالإضافة إلى المتطلبات الداخلية الخاصة بمؤسستك.