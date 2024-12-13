يعمل IBM Z® and LinuxONE Security and Compliance Center على تبسيط إدارة الأمان والامتثال من خلال أتمتة عمليات التقييم والمراقبة وإعداد التقارير لأنظمة IBM Z و LinuxONE. وهو يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية من خلال التشفير المدمج، والمراقبة في الوقت الفعلي، وتبسيط إدارة السياسات.
يُعَد IBM Z Security and Compliance Center (zSCC) مجموعة متكاملة من الخدمات المصغرة التي تجمع بيانات الأدلة من عناصر وبرمجيات IBM المشاركة. وهو يعمل مع المنتجات والعناصر على منصة IBM Z الخاصة بك التي تعمل بنظام ®z/OS أو نظام ®Linux على IBM Z لجمع بيانات الامتثال والتحقق منها.
يوفِّر IBM LinuxONE Security and Compliance Center وظيفة مماثلة لبرنامج IBM Z Security and Compliance Center الخاص بمنصة LinuxONE.
الملف التعريفي لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) متوفر الآن على zSCC
يمكنك تقليل مدة الإعداد للتدقيق من شهر إلى أسبوع واحد وتقليل حجم الفريق المشارك في الإعداد بنسبة تتجاوز 40%.
يظل التتبُّع المؤتمت محدثًا، حتى مع تغيُّر اللوائح التنظيمية. لوحة معلومات موحدة تتتبَّع الامتثال المستمر.
توضيح العمليات وتقليل خطر سوء تفسير اللوائح المتغيرة من قِبَل المستخدمين الأقل خبرة.
أتمتة التحقق من البيانات مقابل الأهداف للمساعدة على زيادة وضوح الثغرات المحتملة في الامتثال.
يتلقى مسؤولو أمن المعلومات والمدققون رؤى محدَّثة حول الامتثال لتسريع عملية المعالجة.
أتمتة جمع البيانات والتحقق منها مقابل الأهداف لزيادة وضوح الرؤية حول الثغرات في الامتثال.
يتم تكييف الضوابط التنظيمية لتكون ملائمة لأنظمة IBM Z و LinuxONE.
مجموعة من المتطلبات الأمنية تحمي بيانات حاملي البطاقات طوال دورة حياتها.
الأدلة التي يتم توليدها بواسطة النظام والمرفقة بالطابع الزمني توفر أمانًا إضافيًا.
إدارة الأمان والامتثال مدفوعة بالأدلة التي تم تفعيلها.
تساعد أطر العمل تلك على تحديد المتطلبات الأمنية لخدمات السحابة التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.
توفِّر Sysplexes البيانات المتوافقة والملائمة وتخزِّنها.
إطار شامل لإدارة المخاطر، مُلزِم لقطاع المالية في الاتحاد الأوروبي.
مجموعة من المتطلبات الأمنية تحمي بيانات حاملي البطاقات طوال دورة حياتها.
أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني للمؤسسات في القطاع الخاص.
معايير CIS هي مجموعة من أفضل الممارسات الصناعية لتكوين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والشبكات بشكل آمن.
تحدد أدلة التنفيذ التقني للأمان (STIGs) متطلبات الأمان لخدمات السحابة التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.
يمكنك حماية بيانات عملك من التهديدات الإلكترونية، داخل مركز البيانات لديك وفي جميع أنحاء السحابة الهجينة التي تستخدمها، باستخدام أنظمة IBM Z و LinuxONE.
حقِّق الاستفادة القصوى من IBM Z Security and Compliance Center وتعرَّف على كيفية ربط جميع قدرات الأمان الخاصة بنظام IBM Z لتلبية الامتثال وتحسين الوضع الأمني في مؤسستك.
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
يمكن نشر IBM Z Security and Compliance Center من z15 أو z16. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نشره بشكل أصلي على LinuxOne. يستطيع IBM Z Security and Compliance Center جمع البيانات من أي نظام يعمل بإصدار z/OS 2.4 أو الأحدث.
نعم، تتطلب هذه الحلول استخدام منصة OpenShift للحاويات على Linux على نظام IBM Z. بالإضافة إلى ذلك، ندعم الآن IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift (لنشر z/OS الأصلي).
نعم، إذا كنت تعمل بنظام التشغيل z/OS 2.4 أو الأحدث.
ستتضمن النسخة الأولية المتوفرة من IBM Z Security Compliance Center عمليات ربط واضحة ومباشرة ومحددة مسبقًا للضوابط الخاصة بنظام IBM Z بالمتطلبات المحددة في المعايير التالية.
سيتم النظر في معايير إضافية في المستقبل بناءً على تعليقات المستخدمين.
نعم، يمكنك إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك ومجموعات من الضوابط باستخدام مجموعة من مئات الفحوصات التقنية التي يستطيع IBM Z Security Compliance Center تنفيذها على الفور. يمكنك أيضًا استيراد مجموعة واسعة من الخرائط المحددة مسبقًا كقاعدة لإجراءات الأمان الخاصة بك.
من خلال هذه العملية، يمكن استخدام التطبيق لتحضير مؤسستك لاُطر العمل التنظيمية التي لم تتم تغطيتها بواسطة الخرائط المحددة مسبقًا المتاحة في البداية، بالإضافة إلى المتطلبات الداخلية الخاصة بمؤسستك.
نعم، في أنظمة z/OS، يمكنك تحديد أي أجزاء منطقية (LPARs) ستكون ضمن نطاق الفحص الخاص بك.
يعمل IBM Z Security Compliance Center على أتمتة جمع البيانات المتعلقة بالامتثال على أنظمة IBM Z و Linux on IBM Z.
التطبيق يحتوي على عمليات ربط مباشرة محددة مسبقًا للضوابط الأمنية المخصصة لعناصر IBM Z (مثل RACF و Db2 و IBM CICS و IBM IMS و IBM MQ) بالمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية (مثل PCI DSS). وقد تم تحديد عمليات الربط هذه بواسطة فريق IBM Z Security وتم التحقق منها مع المدققين.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحل لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص تعرِض الضوابط الأمنية التي تم التحقق منها لكل متطلب، بالإضافة إلى الموارد التي تم اجتيازها والتي فشلت. يقدِّم الحل أيضًا تقارير حول انحراف الامتثال: كيفية تغيُّر وضع الامتثال من نقطة زمنية إلى أخرى.
نعم. يمكنك عرض نتائج الفحص التفصيلية في لوحة معلومات IBM Z Security Compliance Center، أو تقرير تم إنشاؤه بواسطة التطبيق.
بالنسبة إلى كل فحص تقني، يمكنك عرض قائمة بجميع موارد IBM Z التي اجتازت أو فشلت عبر عدة أنظمة Sysplexes.
يمكنك أيضًا عرض منطق كل فحص تم تنفيذه بواسطة التطبيق لمعرفة ما الذي تم فحصه بالضبط.
يتضمن IBM Z Security Compliance Center خدمة مصغَّرة تُرسِل إشارة ENF إلى جميع عناصر IBM Z المتوافقة، ما يحفزها على توليد بيانات الامتثال في سجل SMF مُحسَّن تم بناؤه خصوصًا لهذا التطبيق.