في عالم السحابة الهجينة الذي يتميز باحتياجات الأعمال الديناميكية والتحدي المتمثل في التنبؤ بالطلب على خدمات تقنية المعلومات، صارت المرونة أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.



يوفر التسعير المناسب المخصص لـ ®IBM Z تسعيرًا مرنًا يعتمد على الاستهلاك يشبه السحابة للتعامل مع البرامج والأجهزة والحوسبة المحلية لتبسيط عملية التسعير والتنبؤ بها. ويُساعد ذلك في تحسين استعدادك للتنبؤ بالمتطلبات غير المتوقعة وتلبيتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، على واحدة من أكثر المنصات أمنًا وموثوقيةً.