في عالم السحابة الهجينة الذي يتميز باحتياجات الأعمال الديناميكية والتحدي المتمثل في التنبؤ بالطلب على خدمات تقنية المعلومات، صارت المرونة أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.
يوفر التسعير المناسب المخصص لـ ®IBM Z تسعيرًا مرنًا يعتمد على الاستهلاك يشبه السحابة للتعامل مع البرامج والأجهزة والحوسبة المحلية لتبسيط عملية التسعير والتنبؤ بها. ويُساعد ذلك في تحسين استعدادك للتنبؤ بالمتطلبات غير المتوقعة وتلبيتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، على واحدة من أكثر المنصات أمنًا وموثوقيةً.
نموذج ترخيص البرامج القائم على الاستخدام والمشابه للسحابة.
مجال من الأجهزة يشبه الاستخدام السحابي ويعمل دائمًا ومستند إلى الاستخدام.
بيئة ®z/OS نشطة دائمًا وبتكلفة تنافسية وسعة عالية.
يقدم نموذج الترخيص تسعيرًا بسيطًا للبرامج.
يتميز بشفافية قيّمة ويمكن التنبؤ بها مع تسعير الاستهلاك لتطبيقات z/OS الجديدة.
اقرأ هذا الدليل للتعرّف على المفاهيم الأساسية اللازمة لفهم كيفية ترخيص البرامج في الكمبيوتر المركزي.
استخدم مجموعات الأدوات هذه للبدء بخيارات تسعير محددة.
اقرأ الدليل المرجعي الذي يوضح منهجيات تسعير برامج IBM Z ونقاط المرونة والقيمة.
استكشف شروط وأحكام الترخيص لمنتجات برامج IBM.