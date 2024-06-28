إدارة أداء z/OS Virtual Tape باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

مراقبة أداء Virtual Tape وتوفُّره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
مخطط بياني يوضح العلاقة بين تراكم بيانات التكرار وبيانات التخزين المؤقت ومتوسط مدة صلاحية قائمة الانتظار المؤجلة

يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئات z/OS Virtual Tape وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أشرطة z/OS الأصلية والافتراضية المتصلة، والواردة من عدد من البائعين المختلفين:

  • IBM TS7770 وIBM TS7760 وIBM TS7740 وIBM TS7720
  • EMC DLm
  • Oracle StorageTek VSM
  • الكمبيوتر المركزي IBM VTF
  • حلول أشرطة التخزين المادية من Oracle StorageTek
  • حلول أشرطة التخزين الافتراضية من Luminex Mainframe

جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية مدعومة: CA1 وRMM وTLMS وControl-T وZara.

يتم دعم إحصائيات مكتبة Virtual Tape لكل طرازات مجموعة منتجات IBM TS7700 باستخدام سجلات أنشطة BVIR وOracle StorageTek Virtual Tape. كما يتوفر الدعم لكل من EMC DLm وIBM VTF Mainframe مع بيانات SMF الأصلية.

مراقبة جميع تدفقات ذاكرة التخزين المؤقت في نظام مجموعة TS7700 مراقبة هدف نقطة الاسترداد – تراكم التكرار مراقبة RPO – متوسط مدة صلاحية قائمة الانتظار المؤجلة التحكم في الحدود عرض المضيف لاستخدام شريط التخزين حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
الموارد IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
يستخدم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS المعارف التفصيلية عالية المستوى في z/OS لتوليد مئات المعلومات تلقائيًا وتحسين الرؤية العميقة لعمليات البنية التحتية لنظام z/OS بشكل كبير.
حلقة الوصل التي تقدمها حلول z/OS Virtual Tape بين النشاط المادي والنشاط المنطقي
شاهد كيف يتم تمييز توصيف المشكلة التي قد تحدث في جهاز TS7700 (الاستفادة من وحدة CPU) والرابط المؤدي لاكتشاف نشاط المضيف وقت حدوث أسوأ ما في المشكلة.
التأثير الاقتصادي الإجمالي لبرنامج IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
أجرت شركة الاستشارات Forrester Consulting دراسة حول مدى التأثير الاقتصادي الكلي (TEI)، وتوسعت الدراسة لتشمل المزايا التي يقدمها IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS للمؤسسات من حيث تقليل المخاطر، والأجهزة، والإنتاجية وتوفير التكاليف، وإدارة الأداء بأفضل شكل ممكن.
تحليل أداء TS7700
تعرَّف على كيفية مقارنة طرق عرض الأجهزة تلقائيًا (عبر بيانات BVIR) مع مقاييس عبء العمل للحصول على رؤية لكيفية معالجة الأجهزة الشبكية للمهمة والتكرار بين الوحدات.
كيفية تحقيق أقصى استفادة من حل TS7700 Virtual Tape TS7700 من شركة IBM
شاهد ندوة الإنترنت هذه حين تواجه مشكلات في الأداء تصيبك بالإحباط أو حين تريد التأكد من أن بيئة TS7700 لديك مُحسَّنة وفقًا لأفضل الممارسات.
مراقبة توفر البنية التحتية لنظام z/OS Virtual Tape
اكتشف أفضل الممارسات للبنية التحتية لنظام z/OS Virtual Tape في ندوة الإنترنت هذه. تعلم كيفية التعرف التلقائي على المخاطر وحل المشكلات بسرعة وتقنيات التحسين من خلال العروض التوضيحية.
