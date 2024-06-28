يتيح IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لمحللي الأداء إدارة بيئات z/OS Virtual Tape وتحسينها بفاعلية وكفاءة أكبر. يمكنك تجنب المخاطر، وتوفير الوقت، وتكوين البيئة الخاصة بك على النحو الأمثل.
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أشرطة z/OS الأصلية والافتراضية المتصلة، والواردة من عدد من البائعين المختلفين:
جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية مدعومة: CA1 وRMM وTLMS وControl-T وZara.
يتم دعم إحصائيات مكتبة Virtual Tape لكل طرازات مجموعة منتجات IBM TS7700 باستخدام سجلات أنشطة BVIR وOracle StorageTek Virtual Tape. كما يتوفر الدعم لكل من EMC DLm وIBM VTF Mainframe مع بيانات SMF الأصلية.
من أهم أسرار نجاح الأداء العناية بالنطاق الترددي للذاكرة المؤقتة في TS7700. فإذا ما تم استنفاد نطاق تردد ذاكرة التخزين المؤقت، فقد يؤثِّر ذلك في أوقات تشغيل المهام وRPO لمواقع الاسترداد من الكوارث. يوفر IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS رؤى حول الأنشطة التي تستهلك هذا المورد بمرور الوقت.
أصبح العديد من العملاء اليوم يحتفظون بمركز بيانات ثالث في موقع جغرافي بعيد. ولأسباب تتعلق بالأداء، لا يتم عادةً تكرار البيانات الموجودة في هذا الموقع بشكل متزامن؛ لذا من الضروري فهم مقدار البيانات الذي لا يتم تكراره في نقطة زمنية معينة، كما هو الحال في هذا المثال.
السؤال الثاني الذي يُقلق العميل هو عدد الدقائق أو الساعات التي تستغرقها عملية تكرار البيانات قبل إنشاء البيانات. تأتي حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS لتجيبك عن هذا السؤال. وتستغرق معالجة النسخ وقت انتظار طويلًا جدًا حتى تنتهي. ويؤدي هذا إلى إطلاق تحذير استثناء للتحقق من سلامة العملية.
في ترخيص IBM TS7700 الخاص بتمكين ذاكرة التخزين المؤقت، توجد زيادات في معدل إنتاجية المضيف وطول قائمة الانتظار قبل الترحيل. ولكي نعرف هل تم الوصول إلى هذه الحدود أم ليس بعد، يجب مراقبة مقاييس مختلفة. يوضح هذا المثال تراكم الترحيل الذي يوضح مقدار البيانات التي تنتظر في قائمة ما قبل الترحيل والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة تقييد.
توفر حلول IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS إمكانية التخصيص لكي ترى أشهر التطبيقات "الجاهزة للاستخدام". توفر معلومات الشريط الافتراضي معلومات مستمدة من طريق عرض المكونات المادية والأجهزة. تعرض طريقة عرض المضيف عدد عمليات التثبيت ومعدل القراءة أو الكتابة وضغط الإشارات وغير ذلك الكثير.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.
