أصبح العديد من العملاء اليوم يحتفظون بمركز بيانات ثالث في موقع جغرافي بعيد. ولأسباب تتعلق بالأداء، لا يتم عادةً تكرار البيانات الموجودة في هذا الموقع بشكل متزامن؛ لذا من الضروري فهم مقدار البيانات الذي لا يتم تكراره في نقطة زمنية معينة، كما هو الحال في هذا المثال.