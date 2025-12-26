تحسين الوظائف والأتمتة لعمليات مجموعات البيانات الدفعية وعلى الإنترنت
يُعَد IBM® Data Set Commander for z/OS منتجًا برمجيًا يوفر إنتاجية محسَّنة ووظائف مؤتمتة لعمليات مجموعات البيانات على نظام z/OS. يوفر قدرات تفاعلية ودفعيّة للعمل مع مجموعات البيانات المقسَّمة (PDS) ومجموعات البيانات الموسَّعة القابلة للتجزئة (PDSE) وأعضائها، بهدف تعزيز إنتاجية تكنولوجيا المعلومات.
يستفيد Data Set Commander أيضًا من دعم z/OS لـ PDSE V2 وإصدارات أعضاء PDSE.
إدارة ومراقبة ومعالجة مجموعات PDS وPDSE وأعضائها باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات الإنتاجية، سواء عبر الإنترنت أم على دفعات.
الاستفادة من وظائف مثل الضغط التلقائي لمجموعات PDS وتوسيع الدليل، بالإضافة إلى قدرات البحث في وحدات التخزين ومجموعات البيانات وأعضائها والنصوص داخل الأعضاء.
الاستفادة الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل. على سبيل المثال، مراقبة أحداث LLA وتوجيه مرفق z/OS LLA تلقائيًا لتحديث إدخالات دليل LLA لجميع الأعضاء الذين تم تحديثهم وتتم إدارتهم عبر LLA.
متطلبات التثبيت
يتطلب تثبيت وتشغيل Data Set Commander 9.1 أنظمة تشغيل IBM z/OS 2.1 أو أحدث.
تثبيت Data Set Commander لا يتطلب IPL أو الوضع المصرح به. نظرًا لأنه يتم استدعاء Data Set Commander من خلال المكتبات المُشار إليها في إجراء تسجيل الدخول TSO أو CLIST، يمكنك تثبيته على مستوى النظام بأكمله أو لمجموعة محددة من المبرمجين فقط.
الوصول إلى أدوات المؤسسة لتطوير تطبيقات z/OS.
الاستفادة من برمجة REXX وتطوير وتشغيل تطبيقات IBM Z.
التعامل مع أعباء العمل المتغيرة بسرعة والمتنوعة وغير المتوقعة مع تحسين استخدام الموارد والاستثمار.
تبسيط إدارة أعباء العمل وتخصيص وصول المستخدمين للتطبيقات.
تسهيل الاتصال والشبكات لأجهزة المحطات الطرفية المضيفة باستخدام حزمة محاكاة طرفية لنظام Windows للوصول إلى بيانات المضيف.
تحسين دقة وموثوقية التطبيقات الحساسة للوقت.