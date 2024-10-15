عدل التاريخ والوقت الذي يتم إرجاعه إلى تطبيقات z/OS أثناء طلبات الوقت (SVC 11 أو طلبات وقت الكمبيوتر الشخصي) من خلال تحديد الأنماط أو التطبيقات أو المعاملات أو المستخدمين أو أسماء مساحات العناوين. واستخدم خادم المعاملات ®IBM CICS لاختبار الأبعاد الزمنية في بيئة المعاملات المفتوحة CICS (OTE) وعملية إدارة وقت مجمع باستخدام IBM HourGlass CICS لتعيين التاريخ والوقت لمنطقة CICS.

يمكن لمستخدمي CICS أيضًا تعيين حقل EIBDATE وتوسيع وظائف الوقت والتاريخ الدقيقة بغض النظر عن المنطقة الزمنية.