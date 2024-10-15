يمكنك محاكاة أي تاريخ ووقت من الماضي أو الحاضر أو المستقبل لاختبار تطبيقات z/OS الحساسة للوقت
IBM® HourGlass هو أداة محاكاة للساعة لاختبار تطبيقات الكمبيوتر المركزي ®z/OS،مما يتيح محاكاة التواريخ والأوقات من دون تغيير رمز التطبيق أو الحاجة إلى بيئة حوسبة منفصلة.
استخدم IBM HourGlass لتتمكن من اختبار تطبيقات الكمبيوتر المركزي على IBM z/OS من خلال تعيين تواريخ وأوقات محددة. يساعد على تنسيق الوظائف عبر المناطق الزمنية، ما يعزز اختبار التطبيقات ويحسن دقة التطبيقات ذات المهام الحساسة وموثوقيتها.
يمكنك محاكاة أي تاريخ ووقت حتى عام 2099 على خادم ®IBM Z الذي يعمل بمستوى مدعوم من z/OS. كما يمكنك اختبار التطبيقات الحساسة للوقت بدقة لتجنب المشكلات المكلفة بعد النشر.
اجعل اختبار التاريخ والوقت آليًا من دون تغيير الرمز أو إعادة تعيين عنوان IP أو تغيير JCL لوقت التشغيل. وابحث عن قيم التاريخ والوقت وعدلها ونزلها بسرعة من مستودع HourGlass للفرز والتصفح.
حدد المشكلات المحتملة في التطبيقات التي تطلب تواريخ وأوقات النظام وحلها. واستخدم HourGlass للتحقق من التنفيذ الموثوق للتطبيقات الحساسة للوقت.
وفر الاختبار المرن لسيناريوهات نهاية الفترة (على سبيل المثال، نهاية الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة) أو خلال منتصف الليل أو غيرها من الأحداث الحرجة. واستخدم مركز تحكم HourGlass الذي يستخدم واجهة مرفق إنتاجية النظام التفاعلي (ISPF) البديهية لتحديد اختبارات للوظائف الفردية أو إنشاء سيناريوهات عشوائية عبر برامج متعددة. تتيح لك ميزات الأمان التحكم في الوصول حسب المبرمج ومجموعة المهام أو الفئة. وتتوفر مساعدة شاملة عبر الإنترنت لكل اللوحات.
عدل التاريخ والوقت الذي يتم إرجاعه إلى تطبيقات z/OS أثناء طلبات الوقت (SVC 11 أو طلبات وقت الكمبيوتر الشخصي) من خلال تحديد الأنماط أو التطبيقات أو المعاملات أو المستخدمين أو أسماء مساحات العناوين. واستخدم خادم المعاملات ®IBM CICS لاختبار الأبعاد الزمنية في بيئة المعاملات المفتوحة CICS (OTE) وعملية إدارة وقت مجمع باستخدام IBM HourGlass CICS لتعيين التاريخ والوقت لمنطقة CICS.
يمكن لمستخدمي CICS أيضًا تعيين حقل EIBDATE وتوسيع وظائف الوقت والتاريخ الدقيقة بغض النظر عن المنطقة الزمنية.
أجرِ اختبارات متزامنة مع تواريخ مختلفة للنظام، مع الحفاظ على عرض كل مستخدم للتاريخ بشكل مستقل. وعيّن حقول تاريخ ووقت IMS IOPCB إلى أي قيم مطلوبة من دون الحاجة إلى إعادة ربط التطبيق.