IBM Interactive System Productivity Facility

تم تحسين دعم التشفير الشامل (Pervasive Encryption) في z/OS 3.1 من خلال إتاحة تحديد تسمية مفتاح مجموعة البيانات في لوحات ISPF لتخصيص مجموعة بيانات جديدة وتعريف المجموعة.

أصبح عرض قوائم دلائل UNIX الكبيرة في ISPF أبسط بفضل توفير خيار الفرز غير الحساس لحالة الأحرف في أداة قوائم أدلة z/OS UNIX.