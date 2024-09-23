يمكن أن يساعدك IBM Storage كخدمة في تقليل الإنفاق على تقنيات المعلومات من خلال توفير حل تخزين فعّال من حيث التكلفة وقابل للتطوير وموثوق به. تمكّن من تقليل الحاجة إلى استثمارات باهظة الثمن في الأجهزة والبرامج، وخفض تكاليف الصيانة واستمتع بأسعار يمكن التنبؤ بها لتلبية احتياجاتك ذات الصلة بالتخزين.

وفقًا لتقرير حديث أجرته Gartner، يمكن لميزة التخزين كخدمة "تقليل تكاليف البنية التحتية للتخزين بنسبة 40% أو أكثر". اكتشف الأسباب التي تدفع قادة تقنية المعلومات إلى استبدال بنيتهم التحتية للتخزين بنماذج استهلاك التخزين كخدمة.