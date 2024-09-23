يُعدّ IBM Storage كخدمة حلًا لتخزين البيانات في البيئات المحلية، حيث توفر IBM وتدير جهازَي نظام الذاكرة الوميضية وIBM DS8900F ويتم تسعيرها من خلال نموذج مرن مشابه للسحابة يعتمد على الاستهلاك.
يمكن أن يساعدك IBM Storage كخدمة في تقليل الإنفاق على تقنيات المعلومات من خلال توفير حل تخزين فعّال من حيث التكلفة وقابل للتطوير وموثوق به. تمكّن من تقليل الحاجة إلى استثمارات باهظة الثمن في الأجهزة والبرامج، وخفض تكاليف الصيانة واستمتع بأسعار يمكن التنبؤ بها لتلبية احتياجاتك ذات الصلة بالتخزين.
وفقًا لتقرير حديث أجرته Gartner، يمكن لميزة التخزين كخدمة "تقليل تكاليف البنية التحتية للتخزين بنسبة 40% أو أكثر". اكتشف الأسباب التي تدفع قادة تقنية المعلومات إلى استبدال بنيتهم التحتية للتخزين بنماذج استهلاك التخزين كخدمة.
اطّلِع على مقدمة تفصيلية عن IBM Storage كخدمة.
استمتع بالمرونة مع التخزين كخدمة لتزويد شركتك بما تحتاجه، عند حاجتك إليه.
استفد من IBM Storage كخدمة للدفع فقط مقابل ما تستخدمه، عند استخدامك له.
تجنّب أي عقوبة فيما يتعلق بالبيانات التي لا تستفيد من تقنيات ضغط البيانات وإزالة البيانات المكررة.
استمتع بالمرونة والكفاءة والقدرات اللازمة لتوسيع نطاق عملك أو تقليصه مع الدفع مقابل ما تستخدمه فقط.
تمكّن من نشر التطبيقات بسرعة من خلال التخصيص السريع للسعة أو من خلال حوالي 50% من السعة الإضافية للنمو.
احصل على الحماية من الهجمات الإلكترونية باستخدام تقنية مثبتة ومصممة للمرونة الإلكترونية.
بفضل الخدمات المشابهة للسحابة، يمكنك زيادة السعة التخزينية أو تقليلها بشكل ديناميكي والدفع مقابل ما تستخدمه فقط دون الحاجة إلى التخطيط لدورات شراء السعة التخزينية وتوفيرها. صُمّمت الخدمة لتلبية احتياجات البنية التحتية السحابية المحلية والهجينة في مؤسستك، ما سيساعدك على الوصول بسرعة إلى خدمات التخزين التي تحتاجها أينما نُشِرت الموارد.
تُقدِّم ميزة IBM Storage كخدمة سعرًا موحدًا للسعة الأساسية والتوسع، ما يتيح لك استخدام السعة التخزينية التي تحتاجها دون القلق من تحمّل رسوم إضافية نتيجة لعدم تقليل حجم البيانات أو تحمّل رسوم مخفية إذا تجاوز استخدامك مستوى الالتزام.
خدمة فائقة الجودة - المستوى الأول
خدمة متميزة - المستوى الثاني
خدمة متوازنة - المستوى الثالث
سعة اقتصادية - المستوى الرابع
زمن الانتقال
بقدر منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية
بقدر منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية
بقدر منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية
بقدر منخفض يصل إلى 50 ميكروثانية
الحد الأدنى للسعة
25 تيرابايت
50 تيرابايت
100 تيرابايت
100 تيرابايت
الحد الأدنى من الأداء من حيث عدد عمليات الإدخال والإخراج في الثانية لكل تيرابايت قابل للاستخدام*
4500
2250
800
المجموعة العادية: 140 - نسبة تقليل حجم البيانات: 60%
الحد الأقصى لمعدل إنتاجية القراءة (جيجابايت/الثانية)**
100
45
45
19
الحد الأقصى لمعدل إنتاجية الكتابة (جيجابايت/الثانية)**
22
22
10
6
الهدف من التوافر
%99.9999/ ضمان 100%***
%99.9999/ ضمان 100%***
%99.9999/ ضمان 100%***
%99.9999/ ضمان 100%***
الخدمات
إدارة دورة الحياة
إدارة دورة الحياة
إدارة دورة الحياة
إدارة دورة الحياة
بدءًا من ... دولار أمريكي/... تيرابايت/شهريًا
225 دولارًا أمريكيًا
116 دولارًا أمريكيًا
80 دولارًا أمريكيًا
31 دولارًا أمريكيًا
التكلفة المُرشَّدة لكل عملية ضغط بنسبة 1:2 مع التزام لمدة 5 سنوات دولار أمريكي/... تيرابايت/شهريًا (دولار أمريكي/جيجابابت/شهريًا)
113 دولارًا أمريكيًا (0.113 دولار أمريكي)
58 دولارًا أمريكيًا (0.058 دولار أمريكي)
40 دولارًا أمريكيًا (0.040 دولار أمريكي)
16 دولارًا أمريكيًا (0.016 دولار أمريكي)
التكلفة المُرشَّدة لكل عملية ضغط بنسبة 1:2 مع التزام لمدة 5 سنوات دولار أمريكي/... تيرابايت/شهريًا (دولار أمريكي/تيرابايت/شهريًا)
75 دولارًا أمريكيًا (0.075 دولار أمريكي)
39 دولارًا أمريكيًا (0.039 دولار أمريكي)
27 دولارًا أمريكيًا (0.027 دولار أمريكي)
10 دولارات أمريكية (0.010 دولار أمريكي)
حدد حجم السعة التي تحتاجها اليوم، ويمكنك التوسع فيها إلى ما لا نهاية.
استفد من نموذج الاستهلاك البسيط المصمم ليلائم احتياجاتك.
استمتع بالمرونة اللازمة لتحديث مستويات أداء التخزين.
استفد من الترقيات الحصرية للنظام بكامله كل 3 إلى 4 سنوات.
استخدم IBM Storage Insights لمساعدتك في إدارة معدل استخدام البيانات والتنبؤ به.
احمِ بياناتك باستخدام "نسخة محمية" للمساعدة في تسريع عملية التعافي من الهجمات الإلكترونية.
تمكّن من تبسيط العمليات باستخدام منصة تعتمد على تقنية تخزين موحدة بذاكرة وميضية فقط وذاكرة وميضية هجينة.
يتوفر الدعم والخدمات المُدارة من خلال IBM Expert Care
استكشف نموذج استهلاك مرنًا يمكن توسيع نطاقه أو تحجيمه بشكل ديناميكي. حدد موعدًا لحضور اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع ممثل IBM Storage.
يتم تحديد الأسعار على أساس عدد التيرابايت المخزن شهريًا والقابل للاستخدام لمدة 5 سنوات. تقدم IBM خيارات تعاقد بمدد من 3 إلى 5 سنوات. تختلف الأسعار على أساس السعة المقررة ومدة الاتفاق. تُحدد التكلفة الفعلية على أساس استخدام تقنية تقليل البيانات. يُحدد التسعير على أساس عدد التيرابايت/شهريًا المقرر والقابل للاستخدام لمدة 5 سنوات. تقدم IBM خيارات تعاقد بمدد من 3 إلى 5 سنوات. تختلف الأسعار على أساس السعة المقررة ومدة الاتفاق. تُحدد التكلفة الفعلية على أساس استخدام تقنية تقليل البيانات. يتعين دفع رسوم إعداد لمرّة واحدة قدرها 5,000 دولار أمريكي.
*عمليات الإدخال والإخراج في الثانية/تيرابايت: يحدد هذا المعدل الأدنى لعمليات الإدخال والإخراج في الثانية (IOPS) لكل تيرابايت (TB) فعلية مستخدمة مع استخدام ما يصل إلى 85% من السعة المستخدمة. تُحدد عمليات الإدخال والإخراج في الثانية/تيرابايت على أساس أحمال التشغيل الهجينة للقراءة / الكتابة بنسبة 30:70 و50% منها يتم بنجاح من الذاكرة المخبأة وحجم البيانات في كل عملية هو 16 كيلو بايت، ويتم نقلها باستخدام قناة ألياف ضوئية. يمكن أن تؤثر عمليات التكرار عن بُعد على الأداء. ستختلف النواتج الفعلية باختلاف أحمال التشغيل، وبالتالي يجب استخدام مقياس "عمليات الإدخال والإخراج في الثانية/تيرابايت" هذا لأغراض اختيار مستويات الأداء النسبية.
**الحد الأقصى للإنتاجية للقراءة والكتابة بناءً على حجم الإدخال/الإخراج 256 كيلوبايت باستخدام قناة ألياف ضوئية.
***هدف التوافر هو 99.9999%. يتطلب الحصول على ضمان 100% عملية تهيئة HyperSwap ويتم تثبيتها من خلال IBM Lab Services. تُطبق الشروط والأحكام.
تخضع جميع البيانات المتعلقة بالتسعير الذي تحدده IBM واتجاه منتجها المستقبلي ونواياها للتغيير أو الإلغاء دون إشعار وسوف تمثل الأهداف والغايات فقط. تُعد جميع بنود التسعير المذكورة تقديرات أو خططًا، ولا تعتبر ضمانات. لا يمكن تقديم أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بأي شيء سبق ذكره، ولن يتم تقديمه كجزء من هذا الإفصاح أو أي اتفاق ناجم عن هذا الإفصاح.