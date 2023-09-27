ما المقصود بإدارة السحابة؟

نظرًا لتزايد عدد الشركات التي تعمل في البيئات السحابية وتعتمد على عدد متزايد من التطبيقات، من الضروري وجود سلسلة من الأدوات والإستراتيجيات والتقنيات لإدارة الزيادة المقابلة في البيانات والأنظمة وأعباء العمل والحفاظ على التحكم في موارد حوسبة السحابة.
توفر إستراتيجيات إدارة السحابة طريقة فعالة وقابلة للتوسع للحصول على رؤية واضحة عبر البيئات مع معارف رئيسية حول أداء خدمات السحابة وتكاليفها وامتثالها وأمنها.
غالبًا ما يتم استضافة التطبيقات على بيئات سحابية مختلفة، مثل:
السحابة العامة: نوع من البيئة السحابية يتحمل فيها مزود خدمة تابع لجهة خارجية مسؤولية البنية الأساسية للسحابة والخدمات.
السحابة الخاصة: عادة ما يتم استضافة البنية الأساسية للسحابة محليًا، مع مزود خدمة سحابية مخصص أو على خادم تابع لجهة خارجية يتم تشغيله حصريًا لشركة واحدة.
السحابة الهجينة: بنية أساسية سحابية تستخدم بيئات سحابية عامة وخاصة.
السحابة المتعددة: تستخدم هذه البيئات خدمات السحابة من أكثر من مزود سحابة واحد.
يؤدي استخدام الخدمات السحابية المختلفة إلى إنشاء مصادر بيانات متباينة يُمكن أن تتسبب، إذا تُركت من دون إدارة، في دفع المؤسسات مقابل الموارد السحابية غير الضرورية وفتحها لمخاطر أمنية مثل اختراق أمن البيانات.
وتساعد إدارة السحابة على الحد من هذه المخاطر من خلال توفير رؤية واضحة لاستخدام السحابة وتخصيص الموارد وأمن السحابة وجميع البيانات ذات الصلة المستندة إلى السحابة من خلال بوابات الخدمة الذاتية. تساعد ممارسة إدارة السحابة الفعالة التي تتميز بمنصات مركزية لمراقبة البنية الأساسية للسحابة أقسام تقنية المعلومات على تطوير بيئات سحابية آمنة وفعالة من حيث التكلفة والحفاظ على التشغيل الفعال للتطبيقات.
مع تزايد استخدام السحابة الهجينة وبيئات السحابة المتعددة، أصبحت إدارة موارد السحابة مهمة معقدة بشكل متزايد نظرًا لأن التطبيقات والموارد الأخرى موزعة على منصات ومراكز بيانات متعددة.
إلى جانب ذلك، غالبًا ما تدير أقسام تقنية المعلومات أعباء عمل كبيرة عبر مئات أو آلاف التطبيقات المستندة إلى السحابة؛ حيث تشير تقارير G2 إلى أن 40% من أقسام تقنية المعلومات تحتاج إلى المساعدة في مراقبة بيئاتها السحابية..1
تتطلب الإدارة الفعالة إستراتيجية سحابة موحدة ومنصة إدارة سحابة توفر أدوات مناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة. تقدم إدارة السحابة قيمة للمؤسسة بعدة طرق.
تسمح المنصة المركزية لإدارة السحابة لفرق عمليات تقنية المعلومات وفرق عمليات التطوير بتخزين بيانات أداء التطبيقات والشبكة ومقارنتها وتحليلها، مثل التوافر وزمن الانتقال والإنتاجية ومعدلات الخطأ، من مصادر مختلفة في مكان واحد.
تُعد هذه الرقابة الشاملة للبنية الأساسية للسحابة أمر أساسي لعدة أسباب: فهي تعزز إمكانية المراقبة وتسمح لفرق الإدارة بقياس صحة وأداء التطبيقات والشبكة بدقة، وتتيح استخدام الموارد بفعالية، وتوفر السياق اللازم لتحليل أقوى وأسرع للأسباب الجذرية.
تساعد أدوات إدارة السحابة في إدارة خدمات تقنية المعلومات على مستوى مراكز البيانات والأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات مثل Kubernetes. تساعد الرؤية في كل جانب من جوانب البنية الأساسية للسحابة في التعامل مع العديد من التحديات التشغيلية، مثل تخفيف الانتشار السحابي.
يحدث الانتشار السحابي عندما لا يكون لدى مسؤولي تقنية المعلومات فهم كامل لنظامهم البنائي السحابي، ما يسمح لمثيلات السحابة ومزوديها بالمرور من دون تحديد. تعرض البيئات السحابية غير المُدارة المؤسسات للدفع مقابل الخدمات السحابية غير المستخدمة بشكل فعال.
غالبًا ما تتضمن حلول إدارة السحابة أدوات مراقبة تسمح لأقسام تقنية المعلومات بتحديد أوقات ذروة حركة البيانات للتطبيقات الرئيسية. وتساعد هذه المعلومات على عملية موازنة التحميل أو توزيع حركة بيانات الشبكة عبر الخوادم. تُعد موازنة التحميل مهمة في التأكد من توزيع أعباء العمل بكفاءة عبر الخوادم، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين تكلفة السحابة، وأن التطبيقات موثوقة ومتاحة بسهولة للمستخدمين.
تساعد أدوات إدارة السحابة على توثيق البيانات وتخطيط الترحيل السحابي وتنفيذه، مع التأكد من ترحيل البيانات والخدمات الأساسية فقط إلى السحابة. وتساعد هذه العملية على توجيه إدارة تكاليف السحابة من خلال تحديد الموارد السحابية غير الضرورية والتخلص منها.
تشتمل إدارة السحابة أيضًا على آثار أمنية. يمكن أن تصبح بيئات السحابة أكثر عرضة للتهديدات الأمنية ومشكلات الامتثال من دون إدارة مناسبة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الرقابة الشاملة على البيئة وبروتوكولات الإدارة الفعّالة في ضمان تحديث جميع التطبيقات، أو إنشاء بيانات اعتماد الوصول المناسبة، وهي ممارسات تعزز أمن السحابة.
تسمح إدارة السحابة أيضًا بتوحيد العمليات وسير العمل وأتمتتها، وهي قدرة مفيدة في الحفاظ على الامتثال التنظيمي. يمكن تحديد العمليات وإعدادها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، ثم أتمتتها لضمان الامتثال المتسق. ويمكن أن يكون هذا مفيدًا في حالة التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية.
وباختصار، تعمل أدوات إدارة السحابة على تبسيط إدارة البيانات والخوادم ودورات حياة التطبيقات، ما يتيح لتقنية المعلومات والعمليات والفرق الأخرى رؤية كيفية استخدام كل جانب من جوانب البنية الأساسية للسحابة وكيفية أدائها.
لإدارة الأنواع المختلفة من عمليات النشر وأعباء العمل في السحابة، يتم استخدام برامج إدارة السحابة على خوادم وقواعد بيانات مستقلة، والتي تستخدم واجهات برمجة التطبيقات لمراقبة النشاط في جميع أنحاء البيئات السحابية.
ونظرًا لاستخدام بيئات سحابية متعددة وزيادة عدد التطبيقات السحابية، فهناك حاجة إلى إستراتيجية شاملة لإدارة السحابة لاستخدام ميزات إدارة السحابة بشكل كامل.
تلعب الأتمتة دورًا كبيرًا في إدارة السحابة الحديثة. ومن خلال أتمتة عمليات سير العمل الشاملة، يمكن للمؤسسات تقليل المهام اليدوية التي تقع على عاتق فرق تقنية المعلومات.
يمكن استخدام الأتمتة لإعادة تخصيص الموارد خلال أوقات ذروة الطلب، وتمكين التكامل والتنسيق المستمرين وتعزيز الأمان وتسريع نشر التطبيقات وتقليل العبء التشغيلي على أقسام تقنية المعلومات بشكل عام.
يمكن لحلول إدارة السحابة أيضًا أتمتة حركة سير العمل من الخدمات السحابية الخاصة إلى الخدمات السحابية العامة من خلال الاندفاع السحابي. يُتيح الاندفاع السحابي للمؤسسات مراقبة الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على التطبيقات وسعة الحوسبة داخل بيئة سحابية خاصة. عندما يصل الطلب إلى حد معين، تتم إعادة توجيه حركة مرور عبء العمل إلى سحابة عامة عند الطلب. ويساعد نقل أعباء العمل إلى بيئة سحابية عامة على تحرير الموارد للتطبيقات المهمة للغاية داخل البيئة السحابية الخاصة.
تتيح إدارة السحابة تزويدًا أكثر كفاءة من خلال مساعدة الفرق على تحسين تخصيص الموارد من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي للخدمات والأداء والاستخدام والأمان.
كما تتيح المنصة المركزية لعرض بيانات الأداء المعقدة فهمًا أكثر شمولاً لكيفية تأثير الوظائف المتعددة على بعضها البعض ولاتخاذ قرارات أكثر استنارة.
تسمح رؤية البنية الأساسية السحابية التي توفرها إدارة السحابة للمؤسسات بتتبع مقاييس الأداء والاستخدام والأمان وتحليلها، وتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبتها، وتوسيع نطاق الموارد السحابية حسب الحاجة. ويمكن استخدام أدوات مثل ®IBM® Turbonomic لأتمتة عملية تخصيص الموارد وتحسين الإنفاق السحابي.
يُعد من الذكاء التركيز على قابلية التوسع عند تصميم إستراتيجية إدارة السحابة ومقارنة قدرات أدوات إدارة السحابة ونماذج التسعير الخاصة بها.
تضمن لك بيئات الحوسبة السحابية القابلة للتطوير والديناميكية القادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للبنية الأساسية السحابية وتقنية المعلومات أن تنمو ممارسات إدارة السحابة وتتطور بسلاسة إلى جانب أعمالك.
يمكن للمؤسسات تحسين قابلية الملاحظة واكتساب فهم أكثر دقة لبيئاتها السحابية من خلال المراقبة والتسجيل.
كما يُمكّن تجميع ملفات السجلات وتحليلها المؤسسات من تحديد المجالات ذات الأداء الضعيف والاستخدام غير الفعّال للموارد بشكل أكثر دقة، وذلك باستخدام الأتمتة لتحسين إدارة الحوادث واستخدام المعارف الناشئة لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر.
تحسين التسجيل وإدارة الوصول، ومراجعة أذونات المستخدم، وإجراء عمليات التدقيق، وتشفير النسخ الاحتياطي، ومراقبة حركة البيانات الواردة والصادرة، وأتمتة تحديثات الأمان لمزيد من الأمان السحابي.
تساعد أدوات إدارة السحابة في التخفيف من اختراق أمن البيانات وبيانات الاعتماد المخترقة والمصادقة المعطلة ومحاولات اختراق الحسابات ومعالجة الثغرات الأمنية الأخرى. كما يمكن استخدامها لإدارة تخزين البيانات وتحديد ما إذا كان من الأفضل تخزين البيانات على سحابة خاصة أو عامة.
تفرض المتطلبات التنظيمية، مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) واللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR)، كيفية تخزين المعلومات الشخصية ومعالجتها. وتتيح حلول إدارة السحابة للمؤسسات وضع ضوابط لمراقبة هذه البيانات وكيفية إدارتها لضمان الامتثال.
تضع منصة قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي المؤتمتة بالكامل من IBM Instana بيانات الأداء في سياقها لتقديم تحديد سريع يُساعد على منع المشكلات ومعالجتها.
تتيح لك منصة تحسين تكلفة السحابة الهجينة Turbonomic أتمتة الإجراءات الهامة باستمرار في الوقت الفعلي والتي توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة للحوسبة والتخزين وموارد الشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من طبقات المجموعة.
تعرَّف على كيفية استخدام IBM Cloud لإنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر التطبيقات الجديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل بناءً على الطلب- كل ذلك ضمن منصة غنية بالأمان.
يتيح لك تطبيق Turbonomic من IBM تشغيل التطبيقات بسلاسة واستمرارية وتكلفة في المتناول للمساعدة في تحقيق أداء فعال للتطبيقات مع خفض التكاليف.
