إن ترحيل تطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة ليس كافيًا لنجاح خارطة طريق التحول الرقمي الخاصة بك. تحتاج إلى استراتيجية فعّالة لمراقبة السحابة تستخدم أدوات قوية لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية—مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات الخطأ—لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على موارد السحابة لديك.

يوفر IBM Instana Observability رؤية شاملة في الوقت الفعلي للحالة العامة لبيئات السحابة الخاصة بك. كما يتيح لفِرق تقنية المعلومات الخاصة بك مراقبة موارد السحابة وإدارتها بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform. حيث إن مراقبة الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا تساعد في تحديد المشكلات وإصلاحها بسرعة قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.

بفضل التحليلات والتقارير الذكية، يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الفعلي لتحسين أداء التطبيق والبنية التحتية واستخدام الموارد وتجربة المستخدم.