إن ترحيل تطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة ليس كافيًا لنجاح خارطة طريق التحول الرقمي الخاصة بك. تحتاج إلى استراتيجية فعّالة لمراقبة السحابة تستخدم أدوات قوية لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية—مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات الخطأ—لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على موارد السحابة لديك.
يوفر IBM Instana Observability رؤية شاملة في الوقت الفعلي للحالة العامة لبيئات السحابة الخاصة بك. كما يتيح لفِرق تقنية المعلومات الخاصة بك مراقبة موارد السحابة وإدارتها بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform. حيث إن مراقبة الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا تساعد في تحديد المشكلات وإصلاحها بسرعة قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.
بفضل التحليلات والتقارير الذكية، يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الفعلي لتحسين أداء التطبيق والبنية التحتية واستخدام الموارد وتجربة المستخدم.
تحتوي Instana على أكثر من 150 مستشعر مراقبة تعمل في حالات العمل بدون نظام تشغيل والمضيفين الافتراضيين والسحابة الخاصة أو العامة والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) والبنى التحتية بلا خادم—كل منها مع مجموعة من قواعد السلامة والتنبيهات المضمنة—ما يوفر قابلية الملاحظة الكاملة دون حاجة إلى إجراء أي إعداد يدوي أو تكوين يدوي.
منذ استخدام Instana لتوفير قابلية الملاحظة للحاوية المستندة إلى التقنية السحابية، تمكّن فريق تطوير العمليات في Dealerware من تقليل زمن انتقال التسليم بنسبة 98% — من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية. ويستمر الفريق في استخدام Instana للتقدم نحو هدف تحقيق زمن انتقال يقل عن 250 مللي ثانية.
تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يساعدك الترحيل السحابي باستخدام IBM Instana Observability على تخطيط وتنفيذ الانتقال إلى السحابة مع الحفاظ على أداء التطبيق واستقراره في كل خطوة على الطريق.
يساعدك IBM Instana Observability في الحصول على رؤية شاملة ومركزية لمدى سلامة ومستوى أداء النظام البنائي لتقنية المعلومات لديك بالكامل في لوحة معلومات واحدة.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.