الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة السحابة
راقب السلامة والأداء في النظام البنائي للسحابة الهجينة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار في الترحيل السحابي الخاص بك 
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رسم توضيحي يصور لقطة شاشة للمنتج، ويتضمن طرق عرض لوحة معلومات مراقبة السحابة لـ AWS وAzure وGoogle Cloud

إن ترحيل تطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة ليس كافيًا لنجاح خارطة طريق التحول الرقمي الخاصة بك. تحتاج إلى استراتيجية فعّالة لمراقبة السحابة تستخدم أدوات قوية لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية—مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات الخطأ—لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على موارد السحابة لديك.

يوفر IBM Instana Observability رؤية شاملة في الوقت الفعلي للحالة العامة  لبيئات السحابة الخاصة بك. كما يتيح لفِرق تقنية المعلومات الخاصة بك مراقبة موارد السحابة وإدارتها بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform. حيث إن مراقبة الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا تساعد في تحديد المشكلات وإصلاحها بسرعة قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.

بفضل التحليلات والتقارير الذكية، يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الفعلي لتحسين أداء التطبيق والبنية التحتية واستخدام الموارد وتجربة المستخدم.
ما يمكنك فعله
تحديد مشكلات الأداء وحلها قبل أن يتأثر بها المستخدمون يكتشف Instana تلقائيًا عمليات نشر السحابة الخاصة بك ويعين عمليات نشر السحابة لتوفير رؤية كاملة لكل مكون من مكونات البنية التحتية السحابية وخدمة التطبيق. تعمل تنبيهات الأحداث في الوقت الفعلي وتعيينات التبعيات للجميع، من مشغلي السحابة إلى فِرق عمليات التطوير، على توفير الاستجابة السريعة وتجنب فترات التعطل أو التباطؤ.
تحديد السبب الأساسي لمشكلات الأداء تلقائيًا توفر Instana تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين تحليل السبب الأساسي التلقائي لمشكلات الأداء. تعمل هذه القدرة التحليلية المتقدمة على تحديد ما إذا كان حادث الخدمة ينبع من مشكلة في البنية التحتية أو المنسق أو وقت تشغيل الحاوية أو منصة السحابة أو التعليمة البرمجية بسرعة—ما يوجه فِرق العمل لديك إلى السبب الأساسي لأي مشكلة.
تسريع مراقبة السحابة بفضل الأتمتة تكتشف Instana البنية التحتية السحابية الخاصة بك تلقائيًا، بما في ذلك الحاويات والخدمات المصغرة، بالإضافة إلى تبعياتها. كما أنها تتبع الطلبات عبر جميع المكونات، وتحدد حالات الاختناق سريعًا. يؤدي التكامل مع أدوات عمليات التطوير مثل Jenkins و®Ansible وKubernetes إلى توفير إمكانية تشغيل تدفقات سير عمل المراقبة المؤتمتة.
مراقبة أي شيء تقريبًا على الفور دون أي تدخل بشري

تحتوي Instana على أكثر من 150 مستشعر مراقبة تعمل في حالات العمل بدون نظام تشغيل والمضيفين الافتراضيين والسحابة الخاصة أو العامة والمنصة كخدمة (PaaS) والبنية التحتية كخدمة (IaaS) والبنى التحتية بلا خادم—كل منها مع مجموعة من قواعد السلامة والتنبيهات المضمنة—ما يوفر قابلية الملاحظة الكاملة دون حاجة إلى إجراء أي إعداد يدوي أو تكوين يدوي. 

دراسة حالة

رجل يقود سيارة
نجحت Dealerware في إيقاف زمن الانتقال في مساراتها

منذ استخدام Instana لتوفير قابلية الملاحظة للحاوية المستندة إلى التقنية السحابية، تمكّن فريق تطوير العمليات في Dealerware من تقليل زمن انتقال التسليم بنسبة 98% — من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية. ويستمر الفريق في استخدام Instana للتقدم نحو هدف تحقيق زمن انتقال يقل عن 250 مللي ثانية.

أكثر من 300 تقنية مدعومة

تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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حالات الاستخدام ذات الصلة الترحيل السحابي

يساعدك الترحيل السحابي باستخدام IBM Instana Observability على تخطيط وتنفيذ الانتقال إلى السحابة مع الحفاظ على أداء التطبيق واستقراره في كل خطوة على الطريق.

 واجهة واحدة للمراقبة الشاملة

يساعدك IBM Instana Observability في الحصول على رؤية شاملة ومركزية لمدى سلامة ومستوى أداء النظام البنائي لتقنية المعلومات لديك بالكامل في لوحة معلومات واحدة.

اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.

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