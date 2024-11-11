الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Cloud Management Console IBM Cloud Management Console
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ما الذي تقدِّمه IBM Cloud Management Console لأعمالك

تعمل IBM® Cloud Management Console كخدمة مستضافة على IBM Cloud، ما يُعفي المؤسسات من عبء صيانة البرامج لمراقبة البنية التحتية. تُتيح العروض الديناميكية للأداء والمخزون وتسجيل الأنشطة لمؤسستك الكاملة على ®IBM® Power، سواء أكانت محليًا أو خارجيًا، تبسيط وتوحيد المعلومات في مكان واحد. ويُتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة أكبر. ومع نمو عمليات نشر البيئات السحابية الخاصة والهجينة، تحتاج الشركات إلى رؤى جديدة حول هذه البيئات. يمكن للأدوات التي توفِّر معلومات موحدة وتحليلات أن تكون عوامل تمكين رئيسية لتيسير عمليات البنية التحتية.
المزايا الحفاظ على الموارد

يُسهم نشر البرمجيات كخدمة في تحرير الموظفين من عمليات تثبيت البرمجيات وصيانتها.

 اكتساب المعارف

تتضمن المعلومات المقدمة حول خوادم Power المجمَّعة بيانات الأداء والمخزون والتسجيل.

 تحديد الحالة

"عروض مختصرة" بترتيبات منطقية توضِّح سلامة النظام، واستهلاك الطاقة، ومقاييس نظام التشغيل.

 التحكم في التكاليف

يمنح تقديم عروض البرامج كخدمة (SaaS) مرونة أكبر في تكلفة الملكية من خلال ميزة الاشتراك الشهري حسب الاستخدام.

 الوصول عند الطلب

خدمات آمنة قائمة على السحابة يمكن الوصول إليها من الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

 رؤية شاملة عبر الأنظمة

أنظمة المخزون بما في ذلك Power و HMC و LPAR والموارد الافتراضية.
الموارد
أمن Cloud Management Console

مستند تقني يناقش بنية الأمن وخيارات التكوين الخاصة بوحدة IBM Cloud Management Console.
بيانات IBM Cloud Management Console في Power Systems

تعرَّف كيف تساعدك IBM على إدارة بنيتك التحتية السحابية على Power Systems باستخدام Cloud Management Console.
منتجات ذات صلة الاستخدام المشترك

توفِّر IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity للمؤسسات استمرارية الأعمال والأمان اللذَين تعوَّدت عليهما من Power، مع مستوى من المرونة والسرعة يماثل الحلول السحابية.

 IBM Power Private Cloud Edition

يمكنك بسهولة نشر وإدارة سحابة خاصة تتمتع بتوافر وأمان عاليين على Power.

 القدرة المرنة

تمكَّن من تفعيل أنوية المعالج أو وحدات الذاكرة حسب الحاجة يوميًا باستخدام Hardware Management Console لتشغيل الموارد بشكل مؤقت.

 IBM PowerVC

وتمكَّن أيضًا من تسريع المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية لأنظمة IBM Power.
الخطوات التالية

حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
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