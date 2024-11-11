تعمل IBM® Cloud Management Console كخدمة مستضافة على IBM Cloud، ما يُعفي المؤسسات من عبء صيانة البرامج لمراقبة البنية التحتية. تُتيح العروض الديناميكية للأداء والمخزون وتسجيل الأنشطة لمؤسستك الكاملة على ®IBM® Power، سواء أكانت محليًا أو خارجيًا، تبسيط وتوحيد المعلومات في مكان واحد. ويُتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة أكبر. ومع نمو عمليات نشر البيئات السحابية الخاصة والهجينة، تحتاج الشركات إلى رؤى جديدة حول هذه البيئات. يمكن للأدوات التي توفِّر معلومات موحدة وتحليلات أن تكون عوامل تمكين رئيسية لتيسير عمليات البنية التحتية.