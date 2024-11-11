تعمل IBM® Cloud Management Console كخدمة مستضافة على IBM Cloud، ما يُعفي المؤسسات من عبء صيانة البرامج لمراقبة البنية التحتية. تُتيح العروض الديناميكية للأداء والمخزون وتسجيل الأنشطة لمؤسستك الكاملة على ®IBM® Power، سواء أكانت محليًا أو خارجيًا، تبسيط وتوحيد المعلومات في مكان واحد. ويُتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة أكبر. ومع نمو عمليات نشر البيئات السحابية الخاصة والهجينة، تحتاج الشركات إلى رؤى جديدة حول هذه البيئات. يمكن للأدوات التي توفِّر معلومات موحدة وتحليلات أن تكون عوامل تمكين رئيسية لتيسير عمليات البنية التحتية.
يُسهم نشر البرمجيات كخدمة في تحرير الموظفين من عمليات تثبيت البرمجيات وصيانتها.
تتضمن المعلومات المقدمة حول خوادم Power المجمَّعة بيانات الأداء والمخزون والتسجيل.
"عروض مختصرة" بترتيبات منطقية توضِّح سلامة النظام، واستهلاك الطاقة، ومقاييس نظام التشغيل.
يمنح تقديم عروض البرامج كخدمة (SaaS) مرونة أكبر في تكلفة الملكية من خلال ميزة الاشتراك الشهري حسب الاستخدام.
خدمات آمنة قائمة على السحابة يمكن الوصول إليها من الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
أنظمة المخزون بما في ذلك Power و HMC و LPAR والموارد الافتراضية.
مستند تقني يناقش بنية الأمن وخيارات التكوين الخاصة بوحدة IBM Cloud Management Console.
تعرَّف كيف تساعدك IBM على إدارة بنيتك التحتية السحابية على Power Systems باستخدام Cloud Management Console.
توفِّر IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity للمؤسسات استمرارية الأعمال والأمان اللذَين تعوَّدت عليهما من Power، مع مستوى من المرونة والسرعة يماثل الحلول السحابية.
يمكنك بسهولة نشر وإدارة سحابة خاصة تتمتع بتوافر وأمان عاليين على Power.
تمكَّن من تفعيل أنوية المعالج أو وحدات الذاكرة حسب الحاجة يوميًا باستخدام Hardware Management Console لتشغيل الموارد بشكل مؤقت.
وتمكَّن أيضًا من تسريع المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية لأنظمة IBM Power.