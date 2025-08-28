يُعَد Flexible Capacity on Demand for IBM Power نموذج تسعير قائمًا على الاستخدام لخوادم IBM Power في البيئات المحلية.

حافِظ على استمرارية الأعمال باستخدام خيارات الاستهلاك المرنة على IBM Power. مع ميزة Elastic Capacity، يمكنك إنشاء سعة مؤقتة عن طريق تفعيل وتعطيل نوى المعالج ووحدات الذاكرة لتلبية متطلبات فترات الذروة في عملك. يمكن بعد ذلك مشاركة التنشيطات عبر أي أنظمة تُديرها. قم بشراء أي عدد من التنشيطات مقدمًا وسيقوم النظام تلقائيًا بتتبُّع استخدامها وتنبيهك عند استهلاكها. إنها الطريقة السهلة لتوسيع سعة أجهزة Power10 وPower9.

