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NS1 Connect

 توجيه حركة المرور لنظام أسماء النطاقات (DNS)
تقديم تجارب مستخدم أسرع وأكثر موثوقية من خلال توجيه حركة المرور القابل للتخصيص بدرجة عالية
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رسم توضيحي لتوجيه حركة مرور NS1 DNS
تحسين تجربة تطبيقات العملاء عن طريق سرعة توجيه حركة مرور IBM® NS1 Connect DNS
  • استفِد من بيانات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM) لتوجيه حركة مرور الشبكات وفق أداء الأجهزة في العالم الواقعي.
  •  استخدِم DNS لتحقيق موازنة تحميل الخوادم العالمية (GSLB) بتكلفة أقل بكثير مقارنةً بالحلول التقليدية المباشرة.
  •  يمكنك سرعة توجيه حركة المرور بين شبكات توصيل المحتوى (CDN) المتعددة لتحسين الأداء والتكلفة واستمرارية التشغيل.
  •  يمكنك توجيه حركة المرور لتفادي حالات انقطاع الخدمة، وحالات الخمول أثناء زمن الانتقال، أو عدم النشاط أثناء فترات الصيانة.
الميزات زيادة مدة التشغيل

يمكنك ربط وتوصيل توجيه حركة مرور الشبكات بشاشات مراقبة، تراقب الحالة، بغرض توجيه حركة المرور عند حدوث حالة من حالات توقُّف الخدمة وانقطاعها.

 إدارة تقديم المحتوى عبر بيئات متعددة السحابات ومتعددة شبكات CDN

يمكنك توجيه حركة المرور إلى أفضل شبكة توصيل محتوى (CDN) أو سحابة متاحة في كل لحظة.

 تجاوز الفشل والتعافي من الكوارث

تستطيع تقليل حالات انقطاع الخدمة وضعف الأداء من خلال توجيه المستخدمين إلى الموارد ذات السعة المتاحة.

السمات الرئيسية

بيانات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM) توجيه حركة المرور عالي التخصيص مزيد من الخيارات المتاحة لتوجيه حركة مرور DNS عمليات تكامل البيانات المتخصصة سهولة الإعداد والتخصيص
حالات الاستخدام
أتمتة تجاوز الفشل

التبديل بسلاسة بين النقاط النهائية (نشط-نشط ونشط-غير نشط).
استهداف مناطق جغرافية معينة

يمكنك تحسين الأداء حسب الموقع الجغرافي لكل مستخدم.
توجيه حركة المرور بعيدًا عن الانقطاعات

يمكن زيادة مدة التشغيل عبر استخدام شاشات مراقبة DNS لتعديل قواعد التوجيه بشكل تلقائي.
موازنة الحمل وموازنة الحمل العالمية للخوادم (GSLB)

استخدِم DNS لإدارة حركة المرور في مختلف أجزاء الشبكة، محليًا أو في أي مكان حول العالم.
التدريب والموارد التوجيه الذكي لحركة المرور باستخدام سلاسل التصفية NS1 Filter Chains

شاهِد حل NS1 Connect الخاص بسرعة توجيه حركة المرور وهو قيد التنفيذ الفعلي، مع عرض توضيحي لسلاسل التصفية.

 حل IBM NS1 Connect لسرعة توجيه حركة المرور

يمكنك تحسين الاتصال بالتطبيقات والخدمات والمحتوى حسب الموقع الجغرافي، ومراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM)، وأحمال الشبكة، والمزيد؛ عبر واجهات API أو عبر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
اتخِذ الخطوة التالية

حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة دومًا بالإنترنت بشكل موثوق به بفضل استخدام NS1 Connect. 

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