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NS1 Connect
يمكنك ربط وتوصيل توجيه حركة مرور الشبكات بشاشات مراقبة، تراقب الحالة، بغرض توجيه حركة المرور عند حدوث حالة من حالات توقُّف الخدمة وانقطاعها.
يمكنك توجيه حركة المرور إلى أفضل شبكة توصيل محتوى (CDN) أو سحابة متاحة في كل لحظة.
تستطيع تقليل حالات انقطاع الخدمة وضعف الأداء من خلال توجيه المستخدمين إلى الموارد ذات السعة المتاحة.
التبديل بسلاسة بين النقاط النهائية (نشط-نشط ونشط-غير نشط).
يمكنك تحسين الأداء حسب الموقع الجغرافي لكل مستخدم.
يمكن زيادة مدة التشغيل عبر استخدام شاشات مراقبة DNS لتعديل قواعد التوجيه بشكل تلقائي.
استخدِم DNS لإدارة حركة المرور في مختلف أجزاء الشبكة، محليًا أو في أي مكان حول العالم.
شاهِد حل NS1 Connect الخاص بسرعة توجيه حركة المرور وهو قيد التنفيذ الفعلي، مع عرض توضيحي لسلاسل التصفية.
يمكنك تحسين الاتصال بالتطبيقات والخدمات والمحتوى حسب الموقع الجغرافي، ومراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM)، وأحمال الشبكة، والمزيد؛ عبر واجهات API أو عبر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.