مراقبة مدة تشغيل الشبكة

تساعد تحليلات DNS المتكاملة ومراقبة حركة مرورDNS في الوقت الفعلي على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يُتيح لك اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على مدة التشغيل.

احصل على رؤية تفصيلية حول أنماط حركة مرور DNS، وزيادات NXDOMAIN، وحالات الأداء الشاذة لتحسين موثوقية الشبكة وأدائها.