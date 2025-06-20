مراقبة مدة تشغيل الشبكة

احصل على مدة تشغيل دائمة مطابقة لاتفاقية مستوى الخدمة في حل DNS بفضل مرونة الشبكة المتقدمة

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رسم توضيحي لرجل يراقب مدة تشغيل شبكة باستخدام IBM NS1 Connect

أبقِ تطبيقاتك متصلة على الإنترنت في جميع الأوقات

يوفر IBM NS1 Connect خيارات متعددة لتجاوز الفشل التلقائي من خلال نظام DNS مخصص أحادي المستأجر، ويوجِّه حركة مرور DNS تلقائيًا لتجنب الأعطال وفترات الصيانة، ويوفر حماية مرنة لشبكة DNS، ويتصدى للهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) على نطاق واسع، ويوفر تحليلًا منظمًا لأداء DNS.
تنفيذ التكرار في شبكة DNS

تجنَّب الشبكات أحادية المسار مع بنية تحتية مبتكرة تتكامل بسلاسة مع خيارات DNS الأساسية أو الثانوية. تمكَّن من دمج DNS المخصص لتوفير بيئة أحادية المستأجر مع إمكانية تجاوز الفشل دائمًا.
حسِّن أداء شبكة نظام أسماء النطاقات (DNS)

استخدِم مراقبة أداء DNS مع التحليلات الفورية لضمان مرونة الشبكة. استخدِم بيانات DNS لاكتشاف الأعطال والتكوينات الخطأ قبل أن تتسبب في تعطل الشبكة.
ضمان مرونة شبكة DNS

بفضل مدة التشغيل الدائمة المطابقة لاتفاقية مستوى الخدمة في حل DNS، يضمن IBM® NS1 Connect®‎ توافر التطبيقات دائمًا. تمكَّن من دمج مراقبة مدة تشغيل DNS لتوجيه عملية تجاوُز أعطال الخدمة في الوقت الفعلي.
حماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)

تم تصميم IBM NS1 Connect للتوسع بسهولة ومقاومة التهديدات الإلكترونية الكثيفة، ما يضمن بقاء تطبيقاتك متصلة حتى أثناء الهجمات.

استكشف العرض التوضيحي التفاعلي لخدمة IBM NS1 Connect

تعرَّف على مدى سهولة إعداد مرونة الشبكة وتكرارها من خلال شاشات NS1 Connect وسلاسل التصفية وغير ذلك الكثير.

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سيناريوهات الاستخدام

امرأة تعمل على جهاز كمبيوتر محمول مع رسومات توضيحية تُبرز توجيه حركة المرور باستخدام IBM NS1 Connect
قلِّل فترة التعطل في شبكة DNS

يضمن IBM NS1 Connect بقاء تطبيقاتك متصلة دائمًا من خلال إعادة توجيه الحركة تلقائيًا لتجاوز الانقطاعات ومشكلات زمن الانتقال وفترات الصيانة.

أدمج تكرار الشبكة في DNS المخصص—وهو خيار النسخ الاحتياطي أحادي المستأجر عند تعرض شبكتك الأساسية للخطر. 
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لشبكة عالمية
موازنة تحميل الخادم العالمية لتعزيز أداء الشبكة

يوفر IBM NS1 Connect خيارات متطورة لتقنية توجيه حركة مرور DNS من خلال مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) لموازنة تحميل الخادم العالمية (GSLB).

اضمن توافر الشبكة وأداءها إلى أقصى حد مقابل جزء بسيط من تكلفة حلول موازنة تحميل الخادم العالمية التقليدية.

 تعرّف على المزيد حول موازنة التحميل على الخوادم العالمية
أشعة ضوئية تُشير إلى سرعة الاتصال
تحليلات فورية لنظام أسماء النطاقات (DNS)

تساعد تحليلات DNS المتكاملة ومراقبة حركة مرورDNS في الوقت الفعلي على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يُتيح لك اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على مدة التشغيل.

احصل على رؤية تفصيلية حول أنماط حركة مرور DNS، وزيادات NXDOMAIN، وحالات الأداء الشاذة لتحسين موثوقية الشبكة وأدائها.

 تعرف على المزيد عن قابلية مراقبة DNS
امرأة تعمل على جهاز كمبيوتر محمول مع رسومات توضيحية تُبرز توجيه حركة المرور باستخدام IBM NS1 Connect
قلِّل فترة التعطل في شبكة DNS

يضمن IBM NS1 Connect بقاء تطبيقاتك متصلة دائمًا من خلال إعادة توجيه الحركة تلقائيًا لتجاوز الانقطاعات ومشكلات زمن الانتقال وفترات الصيانة.

أدمج تكرار الشبكة في DNS المخصص—وهو خيار النسخ الاحتياطي أحادي المستأجر عند تعرض شبكتك الأساسية للخطر. 
رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لشبكة عالمية
موازنة تحميل الخادم العالمية لتعزيز أداء الشبكة

يوفر IBM NS1 Connect خيارات متطورة لتقنية توجيه حركة مرور DNS من خلال مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) لموازنة تحميل الخادم العالمية (GSLB).

اضمن توافر الشبكة وأداءها إلى أقصى حد مقابل جزء بسيط من تكلفة حلول موازنة تحميل الخادم العالمية التقليدية.

 تعرّف على المزيد حول موازنة التحميل على الخوادم العالمية
أشعة ضوئية تُشير إلى سرعة الاتصال
تحليلات فورية لنظام أسماء النطاقات (DNS)

تساعد تحليلات DNS المتكاملة ومراقبة حركة مرورDNS في الوقت الفعلي على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يُتيح لك اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على مدة التشغيل.

احصل على رؤية تفصيلية حول أنماط حركة مرور DNS، وزيادات NXDOMAIN، وحالات الأداء الشاذة لتحسين موثوقية الشبكة وأدائها.

 تعرف على المزيد عن قابلية مراقبة DNS
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تعرّف على المزيد

تنفيذ بنية DNS تحتية مرنة

افهم كيف يمكنك الحد من مخاطر DNS DIY

التمييز بين الارتفاعات المفاجئة في حركة مرور DNS والهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)

تحسين DNS باستخدام توجيه حركة المرور المستند إلى مراقبة المستخدم الحقيقية

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