ما هي بيانات RUM؟ على عكس ما قد تعتقد، فإن بيانات RUM ليست مؤشرًا لأداء Captain Morgan، أو السياحة الكوبية، أو امتياز فيلم ديزني.
بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) هي معلومات حول كيفية تفاعل الأشخاص مع التطبيقات عبر الإنترنت. فكر في الأمر على أنه استطلاع فوري دائم لتجربة المستخدمين عبر الإنترنت. تُعدّ بيانات RUM مكونًا مهمًا لتحسين أداء التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.
فمن خلال تحليل المعلومات حول وجهة المستخدمين وتجربتهم، يمكن للشركات التعامل بشكل استباقي مع سوء التهيئة وبطء الاتصالات وغيرها من مؤشرات جودة الخدمة.
لماذا مراقبة المستخدم "الحقيقية"؟ هل يعني هذا أن هناك مقاييس مستخدم "مزيفة" أيضًا؟
في الواقع، نعم! البيانات الاصطناعية هي المكان الذي تحاول فيه الخوارزميات والمحاكاة خلق تجربة مستخدم "عادي" بناءً على عينات بيانات تمثيلية. تستخدم الكثير من شركات التحليلات البيانات الاصطناعية لتحليل أداء التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت. والسبب الرئيسي هو التكلفة: يتطلب الأمر قدرًا لا بأس به من الموارد في شكل حوسبة وتكوينات لالتقاط بيانات RUM في الوقت الفعلي.
البيانات الاصطناعية هي تمثيل إحصائي للواقع. قد يعمل ذلك بشكل جيد لتدريب الذكاء الاصطناعي، ولكنه أقل موثوقية بكثير في اكتشاف حالات الأداء الشاذة في الشبكات والتطبيقات. بحكم التعريف، فإن أداء الشبكة الشاذ لا يمكن التنبؤ به. لا يوجد حقًا بديل لتجربة المستخدمين الحقيقية عندما يتعلق الأمر بتحسين التطبيقات والخدمات في العالم الحقيقي.
يستخدم NS1 Connect بيانات RUM لإبلاغ قرارات توجيه DNS من خلال إمكانيات توجيه حركة مرور DNS. تعمل بيانات RUM كمراقب، حيث تجمع المعلومات من التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال مقارنة بيانات RUM من مصادر متعددة، يمكن لـ Pulsar حساب الخيار الأفضل لحل استعلام DNS.
يستخدم بعض موفّري خدمة الشبكة بيانات RUM لإبلاغ قرارات توجيه حركة المرور الفردية. يضيف NS1 طبقة فريدة من الوظائف من خلال تكديس هذه القرارات، وتشكيل سلسلة قابلة للتخصيص. مع IBM ® NS1 Connect Traffic Steering، لن تحتاج إلى الاختيار بين التحسين لأشياء مثل مزود خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم وموقعه الجغرافي. يمكنك استخدام بيانات RUM لأخذ حالة كلا العاملين في الاعتبار، وتحديد أولوياتهما بناءً على منطق تقوم بإنشائه.
يوفر هذا قيمة الأعمال بعدة طرق:
توفر بيانات RUM المعلومات اللازمة في الوقت الفعلي، ما يتيح اتخاذ هذه القرارات بسرعة الشبكة، وتحسين التطبيقات والخدمات بطريقة دقيقة للغاية، وقابلة للتخصيص.
بالنسبة لأولئك الذين يحبون الاطّلاع على التفاصيل، إليكم نظرة عامة تقنية حول كيفية قيام IBM NS1 Connect بجمع بيانات RUM وتحليلها لإبلاغ قرارات توجيه حركة المرور.
يبدأ كل شيء بتهيئة خاصية الويب - سواء كان ذلك تطبيقًا أو خدمة أو آلية توصيل محتوى أخرى. يضيف NS1 Connect علامات JavaScript إلى خاصية الويب تلك التي تجمع معلومات حول حركة مرور المستخدم الواردة. عندما يزور المستخدم النهائي خاصية الويب، تقوم علامة JavaScript هذه بإجراء سلسلة من الاختبارات التي تجمع البيانات حول الأداء والتوافر.
يتم بعد ذلك إرسال نتائج الاختبار إلى NS1 Connect للتحليل. وباستخدام تسلسل هرمي متطور من المعادلات وتقنيات المعالجة، يركز NS1 Connect على عناصر البيانات ذات الصلة لاستخلاص استنتاجات حول الأداء والتوافر. ثم يتم دفع هذه النتائج مرة أخرى إلى NS1 Connect واستخدامها لقرارات توجيه حركة المرور. يتم تلقي تعليمات جديدة لتوجيه حركة المرور كل خمس دقائق تقريبًا للحصول على نتائج محدّثة تعكس ظروف الإنترنت المتغيرة باستمرار (يُشار إليها أحيانًا باسم "طقس الإنترنت").
اكتشف ما يمكنك فعله باستخدام بيانات RUM اليوم.
