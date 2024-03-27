ما هي بيانات RUM؟ على عكس ما قد تعتقد، فإن بيانات RUM ليست مؤشرًا لأداء Captain Morgan، أو السياحة الكوبية، أو امتياز فيلم ديزني.

بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) هي معلومات حول كيفية تفاعل الأشخاص مع التطبيقات عبر الإنترنت. فكر في الأمر على أنه استطلاع فوري دائم لتجربة المستخدمين عبر الإنترنت. تُعدّ بيانات RUM مكونًا مهمًا لتحسين أداء التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.

فمن خلال تحليل المعلومات حول وجهة المستخدمين وتجربتهم، يمكن للشركات التعامل بشكل استباقي مع سوء التهيئة وبطء الاتصالات وغيرها من مؤشرات جودة الخدمة.