يمتاز IBM® NS1 Connect بعمليات تكامل مضمنة مع بعض أدوات البنية التحتية كرموز الأكثر استخدامًا، ما يمكّن فرق عمليات التطوير من إجراء تغييرات نشر موثوقة وآمنة من دون حدوث المشكلات المعتادة في العمليات التقليدية. تتكامل IBM NS1 Connect أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مراقبة الأداء لمساعدتك على تحديد حالات انقطاع الخدمة ومعالجتها. اطّلع على قائمة عمليات التكامل الكاملة أدناه لتتعرف على المزيد.
Terraform هو برنامج بنية تحتية كرموز يمكّن فرق عمليات التطوير من إنشاء بنية تحتية للإنتاج وتغييرها وإعادة إنتاجها بأمان وبشكل متوقع. يدعم تكامل IBM® NS1 Connect Terraform Provider إنشاء التكوينات وتحديثها تلقائيًا على نطاق واسع.
Ansible هي مجموعة أدوات فائقة الإمكانات لأتمتة عمليات التطوير. تدعم وحدة NS1 Connect Ansible الإدارة التلقائية لمناطقك وسجلاتك، بما في ذلك الدعم الكامل لتكوين سلاسل التصفية. ادمج IBM® NS1 Connect في مسار عملية أتمتة النشر والتزويد.
استخدم بيانات مراقبة بنية AppDynamics التحتية لتوجيه حركة بيانات التطبيقات بعيدًا عن مشكلات البنية التحتية المحتملة قبل أن تؤثر في تجربة المستخدم النهائي.
توجيه حركة البيانات لتفادي الموارد المعطلة أو المهملة باستخدام بيانات AWS CloudWatch لمراقبة حالة موارد سحابة AWS. جمع المقاييس وتتبعها وإنشاء لوحات معلومات مخصصة وضبط التنبيهات.
اضبط بدقة قرارات إدارة حركة البيانات على مستوى الدولة أو على المستوى المحلي باستخدام بيانات أداء خوادم أسماء النطاقات (DNS) الدقيقة في Catchpoint.
ادفع تنبيهات توافر Datadog إلى NS1 Connect لإدارة حركة البيانات في الوقت الفعلي، أو استخدم وكيل Datadog لإرسال مقاييس أداء NS1 Connect واستخدامه إلى Datadog للمراقبة والملاحظة.
استخدم NS1 golang client لتعزيز http/clients بإمكانات المصادقة وتحديد المعدل من خلال SDK. ويمكنك إدارة موارد خوادم أسماء النطاقات (DNS) وتكوينات توجيه حركة البيانات تلقائيًا باستخدام واجهة برمجة تطبيق NS1 Connect.
استخدم K8s Cert Manager لأتمتة التحقق من صحة خوادم أسماء النطاقات (DNS) بواسطة جهة إصدار الشهادات، أو استخدم شهادات SSL/TLS وأدرها بسهولة في أي نطاق أو نطاق فرعي. استخدم خوادم أسماء النطاقات K8s الخارجية لأتمتة اكتشاف الخدمات الديناميكية والحصول على تحديثات DNS الخاصة بها.
استخدم بيانات جودة التجربة (QoE) الدقيقة لإبلاغ قرارات توجيه حركة بيانات خوادم أسماء النطاقات (DNS)، وتحسين الأداء بناءً على أنواع أجهزة ومناطق جغرافية محددة، وعوامل أخرى.
استخدم بيانات القياس عن بُعد من أجهزة NGINX لإبلاغ قرارات توجيه حركة البيانات وتحسين التوافر والأداء عبر الشبكة.
استخدم البنية التحتية كرموز لإدارة سجلات خوادم أسماء النطاقات (DNS) بسهولة عبر العديد من مزودي خوادم أسماء النطاقات، خاصةً عند انقسام التفويض.
مَكِّن المستخدمين الذين تمت مصادقتهم من خلال Okta من الوصول بسلاسة إلى بوابة NS1 Connect، ما يبسّط إدارة خوادم أسماء النطاقات (DNS) عبر الفرق.
أدر الحلول المعرفة بالبرمجيات لتمكين الأتمتة والتنسيق. عَيّن خوادم أسماء النطاقات متعددة المستأجرين كخدمة (DNSaaS) من أجل OpenStack.
أدر إشعارات مراقبة خوادم أسماء النطاقات (DNS) لتتناسب مع جدول أولوياتك، مع تقليل التنبيهات إلى الحد الأدنى.
قم بأتمتة سير عمل خوادم أسماء النطاقات (DNS) باستخدام منصة عديمة الرموز أو ذات رموز منخفضة تتصل بواجهة برمجة التطبيقات NS1 Connect مباشرةً.
استخدم بيانات مراقبة Pingdom للإبلاغ عن قرارات توجيه حركة البيانات وإدارة استعلامات خوادم أسماء النطاقات (DNS) تلقائيًا بشأن انقطاع الخدمة والموارد المهملة.
يمكنك الوصول إلى NS1 Connect من خلال غلاف واجهة برمجة تطبيق REST بالإضافة إلى واجهة ذات مستوى أعلى لإدارة المناطق والسجلات ومواجز البيانات. عمليات النقل المتزامن وغير المتزامن مدعومة من خلال Python v2.7 و v3.3.
قّدم تنبيهات مخصصة إلى فريقك مباشرةً لتقليل أوقات الاستجابة في حال وقوع حادث تشغيلي، ما يسرّع الوقت اللازم لحل المشكلة ويبقي كل شيء على المسار الصحيح.
ارصد تعطل الخدمة أو مشكلات تجربة المستخدم في ThousandEyes وقم بأتمتة إجراءات تجاوز الأعطال في NS1 Connect لتقليل فترة التعطل.