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استكشف واجهة برمجة التطبيقات NS1 Connect مركز مساعدة NS1
رسم بياني يوضح التكامل بين العديد من أدوات مراقبة الأداء

يمتاز IBM® NS1 Connect بعمليات تكامل مضمنة مع بعض أدوات البنية التحتية كرموز الأكثر استخدامًا، ما يمكّن فرق عمليات التطوير من إجراء تغييرات نشر موثوقة وآمنة من دون حدوث المشكلات المعتادة في العمليات التقليدية. تتكامل IBM NS1 Connect أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مراقبة الأداء لمساعدتك على تحديد حالات انقطاع الخدمة ومعالجتها. اطّلع على قائمة عمليات التكامل الكاملة أدناه لتتعرف على المزيد.
Terraform

Terraform هو برنامج بنية تحتية كرموز يمكّن فرق عمليات التطوير من إنشاء بنية تحتية للإنتاج وتغييرها وإعادة إنتاجها بأمان وبشكل متوقع. يدعم تكامل IBM® NS1 Connect Terraform Provider إنشاء التكوينات وتحديثها تلقائيًا على نطاق واسع.

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Ansible

Ansible هي مجموعة أدوات فائقة الإمكانات لأتمتة عمليات التطوير. تدعم وحدة NS1 Connect Ansible الإدارة التلقائية لمناطقك وسجلاتك، بما في ذلك الدعم الكامل لتكوين سلاسل التصفية. ادمج IBM® NS1 Connect في مسار عملية أتمتة النشر والتزويد.

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المزيد من عمليات التكامل AppDynamics

استخدم بيانات مراقبة بنية AppDynamics التحتية لتوجيه حركة بيانات التطبيقات بعيدًا عن مشكلات البنية التحتية المحتملة قبل أن تؤثر في تجربة المستخدم النهائي.

 اطّلع على موجز عمليات التكامل AWS CloudWatch

توجيه حركة البيانات لتفادي الموارد المعطلة أو المهملة باستخدام بيانات AWS CloudWatch لمراقبة حالة موارد سحابة AWS. جمع المقاييس وتتبعها وإنشاء لوحات معلومات مخصصة وضبط التنبيهات.

 الاطلاع على الوثائق Catchpoint

اضبط بدقة قرارات إدارة حركة البيانات على مستوى الدولة أو على المستوى المحلي باستخدام بيانات أداء خوادم أسماء النطاقات (DNS) الدقيقة في Catchpoint.

 الاطلاع على الوثائق Datadog

ادفع تنبيهات توافر Datadog إلى NS1 Connect لإدارة حركة البيانات في الوقت الفعلي، أو استخدم وكيل Datadog لإرسال مقاييس أداء NS1 Connect واستخدامه إلى Datadog للمراقبة والملاحظة.

 استكشف التنبيهات الواردة توجه

استخدم NS1 golang client لتعزيز http/clients بإمكانات المصادقة وتحديد المعدل من خلال SDK. ويمكنك إدارة موارد خوادم أسماء النطاقات (DNS) وتكوينات توجيه حركة البيانات تلقائيًا باستخدام واجهة برمجة تطبيق NS1 Connect.

 الاطلاع على الوثائق Kubernetes

استخدم K8s Cert Manager لأتمتة التحقق من صحة خوادم أسماء النطاقات (DNS) بواسطة جهة إصدار الشهادات، أو استخدم شهادات SSL/TLS وأدرها بسهولة في أي نطاق أو نطاق فرعي. استخدم خوادم أسماء النطاقات K8s الخارجية لأتمتة اكتشاف الخدمات الديناميكية والحصول على تحديثات DNS الخاصة بها.

 اطّلع على وثائق Cert Manager اطّلع على وثائق خوادم أسماء النطاقات الخارجية Mux

استخدم بيانات جودة التجربة (QoE) الدقيقة لإبلاغ قرارات توجيه حركة بيانات خوادم أسماء النطاقات (DNS)، وتحسين الأداء بناءً على أنواع أجهزة ومناطق جغرافية محددة، وعوامل أخرى.

 الاطلاع على الوثائق NGINX

استخدم بيانات القياس عن بُعد من أجهزة NGINX لإبلاغ قرارات توجيه حركة البيانات وتحسين التوافر والأداء عبر الشبكة. 

 اطّلع على دليل النشر OctoDNS

استخدم البنية التحتية كرموز لإدارة سجلات خوادم أسماء النطاقات (DNS) بسهولة عبر العديد من مزودي خوادم أسماء النطاقات، خاصةً عند انقسام التفويض.

 انتقل إلى مستودع GitHub شركة Okta

مَكِّن المستخدمين الذين تمت مصادقتهم من خلال Okta من الوصول بسلاسة إلى بوابة NS1 Connect، ما يبسّط إدارة خوادم أسماء النطاقات (DNS) عبر الفرق.

 اطّلع على دليل التكوين OpenStack Designate

أدر الحلول المعرفة بالبرمجيات لتمكين الأتمتة والتنسيق. عَيّن خوادم أسماء النطاقات متعددة المستأجرين كخدمة (DNSaaS) من أجل OpenStack.

 الاطلاع على الوثائق Pager Duty

أدر إشعارات مراقبة خوادم أسماء النطاقات (DNS) لتتناسب مع جدول أولوياتك، مع تقليل التنبيهات إلى الحد الأدنى. 

 الاطلاع على الوثائق Pliant

قم بأتمتة سير عمل خوادم أسماء النطاقات (DNS) باستخدام منصة عديمة الرموز أو ذات رموز منخفضة تتصل بواجهة برمجة التطبيقات NS1 Connect مباشرةً.

 مشاهدة العرض التوضيحي اطّلع على صحيفة البيانات Pingdom

استخدم بيانات مراقبة Pingdom للإبلاغ عن قرارات توجيه حركة البيانات وإدارة استعلامات خوادم أسماء النطاقات (DNS) تلقائيًا بشأن انقطاع الخدمة والموارد المهملة. 

 الاطلاع على الوثائق Python SDK

يمكنك الوصول إلى NS1 Connect من خلال غلاف واجهة برمجة تطبيق REST بالإضافة إلى واجهة ذات مستوى أعلى لإدارة المناطق والسجلات ومواجز البيانات. عمليات النقل المتزامن وغير المتزامن مدعومة من خلال Python v2.7 و v3.3.

 تنزيل الحزمة Slack

قّدم تنبيهات مخصصة إلى فريقك مباشرةً لتقليل أوقات الاستجابة في حال وقوع حادث تشغيلي، ما يسرّع الوقت اللازم لحل المشكلة ويبقي كل شيء على المسار الصحيح.

 الاطلاع على الوثائق ThousandEyes

ارصد تعطل الخدمة أو مشكلات تجربة المستخدم في ThousandEyes وقم بأتمتة إجراءات تجاوز الأعطال في NS1 Connect لتقليل فترة التعطل.

 الاطلاع على الوثائق
اتخِذ الخطوة التالية

حسّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق مع NS1 Connect. تعمق في تفاصيل تكامل NS1 Connect مع العروض التوضيحية وأدلة التكوين والمزيد.

 اطّلع على وثائق مركز المساعدة
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