يمتاز IBM® NS1 Connect بعمليات تكامل مضمنة مع بعض أدوات البنية التحتية كرموز الأكثر استخدامًا، ما يمكّن فرق عمليات التطوير من إجراء تغييرات نشر موثوقة وآمنة من دون حدوث المشكلات المعتادة في العمليات التقليدية. تتكامل IBM NS1 Connect أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مراقبة الأداء لمساعدتك على تحديد حالات انقطاع الخدمة ومعالجتها. اطّلع على قائمة عمليات التكامل الكاملة أدناه لتتعرف على المزيد.