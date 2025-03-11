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Rapid Infrastructure Automation

 IBM Rapid Network Automation
تحقيق أتمتة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات القابلة للتوسع والشاملة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسستك
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Rapid Infrastructure Automation

الأتمتة والتنسيق على نطاق واسع

فعالية تنسيق الأتمتة الآمنة والقابلة للتوسع والاتصالات للشبكات المعقدة. 
أتمتة المجموعة الكاملة واتصالها

يمكنك التخلص من صوامع الأتمتة وتبسيط التنسيق ومهام سير العمل ومزج جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات بسلاسة للحصول على مرونة تكامل لا مثيل لها عبر مجموعة التقنيات بأكملها.
مركزية المنصات المتعددة

يعمل النظام الآمن الواحد على دمج موارد الأتمتة وتنقيحها، حيث يوفر دعمًا مدمجًا لأدوات الأتمتة الرئيسية ولغات البرمجة النصية لتعديل الأتمتة الجديدة أو الحالية من دون عناء.
الحوكمة والرقابة على نطاق واسع

إضفاء الطابع المركزي على التحكم والأمان والامتثال من خلال الحوكمة على مستوى المؤسسة ومراقبة أنشطة الأتمتة باستخدام سجلات ولوحات معلومات مفصلة.

تبسيط الأتمتة وتوسيع نطاقها

يوفر IBM Rapid Nework Automation قابلية التوسع لمساعدة المؤسسات على زيادة الأتمتة إلى أقصى حد وتبسيط العمليات.
توصيل الأدوات الجديدة والحالية لإدارة جميع عمليات الأتمتة وتنظيمها من حل مركزي لمزيد من قابلية التوسع وتعزيز عائد الاستثمار. تعرف على المزيد
تحسين الأمان والأداء والرؤية عبر مؤسستك من خلال الخدمات الآلية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات. تعرف على المزيد
توفير التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار والإدارة المركزية ومعلومات المراقبة التفصيلية لوحة المراقبة أماناً شاملاً وشفافية تشغيلية. تعرف على المزيد
استخدام مهام سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية أو كتل الإجراءات الجاهزة أو اللغات الشائعة بما في ذلك JSON و YAML لتنسيق عمليات الأتمتة عبر مجموعتك التقنية الكاملة. تعرف على المزيد
توصيل الأدوات الجديدة والحالية لإدارة جميع عمليات الأتمتة وتنظيمها من حل مركزي لمزيد من قابلية التوسع وتعزيز عائد الاستثمار. تعرف على المزيد
تحسين الأمان والأداء والرؤية عبر مؤسستك من خلال الخدمات الآلية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات. تعرف على المزيد
توفير التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار والإدارة المركزية ومعلومات المراقبة التفصيلية لوحة المراقبة أماناً شاملاً وشفافية تشغيلية. تعرف على المزيد
استخدام مهام سير العمل منخفضة التعليمات البرمجية أو كتل الإجراءات الجاهزة أو اللغات الشائعة بما في ذلك JSON و YAML لتنسيق عمليات الأتمتة عبر مجموعتك التقنية الكاملة. تعرف على المزيد

تحقيق الأتمتة عبر المجموعات 

تبسيط إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يوفر IBM Rapid Network Automation حلاً قابلاً للتوسع يستخدم البيانات في الوقت الفعلي من نظام إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات لأتمتة التحقق من الصحة والتشخيص ومعالجة الحوادث تلقائيًا لتحسين عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستجابة.

 استكشاف المزيد أتمتة قابلية ملاحظة الشبكة

تحسين تجميع البيانات على نطاق واسع بما في ذلك البيانات من الأنظمة الأساسية غير المدعومة وتحويل المعارف إلى إجراءات لمعالجة المشكلات تلقائيًا وتطبيق التحديثات وتهيئة الأنظمة بناءً على تنبيهات الأداء. 

 استكشاف المزيد تحسين إدارة السحابة

تحسين خدمات السحابة العامة وإدارة التكاليف بشكل أفضل من خلال أتمتة إنشاء حوادث إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحذف المثيلات غير المستخدمة. مراقبة الخدمات السحابية وتلقي تحديثات مباشرة والحصول على رؤية للأحداث تؤثر في الخدمات.

 استكشاف المزيد تبسيط الأمان والامتثال

أتمتة توافق الأجهزة، وعمليات نشر تحديثات البرامج، ومواءمة قاعدة بيانات المخزون، وتخصيصات المستخدم أو إلغاء تنشيطه باستخدام بروتوكولات الأمان المحسّنة حتى تظل شبكتك محدثة، ما يقلل من حالات الانقطاع.

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اتخِذ الخطوة التالية

تبسيط تعقيدات البنية التحتية وتعزيز الأتمتة. 

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