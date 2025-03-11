IBM Rapid Network Automation

تحسين تجميع البيانات على نطاق واسع بما في ذلك البيانات من الأنظمة الأساسية غير المدعومة وتحويل المعارف إلى إجراءات لمعالجة المشكلات تلقائيًا وتطبيق التحديثات وتهيئة الأنظمة بناءً على تنبيهات الأداء.