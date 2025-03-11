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Rapid Infrastructure Automation
فعالية تنسيق الأتمتة الآمنة والقابلة للتوسع والاتصالات للشبكات المعقدة.
يمكنك التخلص من صوامع الأتمتة وتبسيط التنسيق ومهام سير العمل ومزج جميع أنواع واجهات برمجة التطبيقات بسلاسة للحصول على مرونة تكامل لا مثيل لها عبر مجموعة التقنيات بأكملها.
يعمل النظام الآمن الواحد على دمج موارد الأتمتة وتنقيحها، حيث يوفر دعمًا مدمجًا لأدوات الأتمتة الرئيسية ولغات البرمجة النصية لتعديل الأتمتة الجديدة أو الحالية من دون عناء.
إضفاء الطابع المركزي على التحكم والأمان والامتثال من خلال الحوكمة على مستوى المؤسسة ومراقبة أنشطة الأتمتة باستخدام سجلات ولوحات معلومات مفصلة.
يوفر IBM Rapid Nework Automation قابلية التوسع لمساعدة المؤسسات على زيادة الأتمتة إلى أقصى حد وتبسيط العمليات.
يوفر IBM Rapid Network Automation حلاً قابلاً للتوسع يستخدم البيانات في الوقت الفعلي من نظام إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات لأتمتة التحقق من الصحة والتشخيص ومعالجة الحوادث تلقائيًا لتحسين عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستجابة.
تحسين تجميع البيانات على نطاق واسع بما في ذلك البيانات من الأنظمة الأساسية غير المدعومة وتحويل المعارف إلى إجراءات لمعالجة المشكلات تلقائيًا وتطبيق التحديثات وتهيئة الأنظمة بناءً على تنبيهات الأداء.
تحسين خدمات السحابة العامة وإدارة التكاليف بشكل أفضل من خلال أتمتة إنشاء حوادث إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحذف المثيلات غير المستخدمة. مراقبة الخدمات السحابية وتلقي تحديثات مباشرة والحصول على رؤية للأحداث تؤثر في الخدمات.
أتمتة توافق الأجهزة، وعمليات نشر تحديثات البرامج، ومواءمة قاعدة بيانات المخزون، وتخصيصات المستخدم أو إلغاء تنشيطه باستخدام بروتوكولات الأمان المحسّنة حتى تظل شبكتك محدثة، ما يقلل من حالات الانقطاع.