تستخدم IO River خدمة IBM® NS1 Connect لتمكين توجيه دقيق ومرن لحركة مرور البيانات.
تمكن IO River المؤسسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبنيات الحوسبة متعددة الحواف، وذلك عبر التوجيه الذكي لحركة البيانات ونشر مهام الحوسبة عبر مزودي خدمات حافة متعددين. مع تزايد تعقيد استراتيجيات الحوسبة متعددة الحواف، يجب أن تعمل سياسات توجيه حركة البيانات على تحسين الأداء والتكلفة والتوافر—وعلى نطاق واسع.
يجب تنفيذ هذه السياسات فائقة الدقة في نهاية المطاف على طبقة نظام أسماء النطاقات (DNS)، حيث يمكن حتى للقيود الطفيفة أن تؤثر على استمرارية الخدمة وتجربة المستخدم. نظرًا لاعتمادها سابقًا على مزود خدمة DNS واحد، واجهت IO River قيودًا تتعلق بالمرونة وتوفر البدائل. نظراً لأن نظام أسماء النطاقات (DNS) يُعد ركيزة حيوية تعتمد عليها الشبكة، فإن أي ضعف فيه قد يؤثر بشكل مباشر على توجيه حركة المرور، وموثوقية المنصة، وثقة العملاء.
اختارت IO River منصة IBM® NS1 Connect نظراً لمرونتها، وقابلية ضبطها، وتكاملها السلس مع واجهات برمجة التطبيقات. احتاج المزودون الآخرون عمليات تنفيذ أكثر تعقيداً، كما افتقروا إلى الوظائف اللازمة لدعم منطق التوجيه عالي الدقة.
قامت IO River بدمج IBM NS1 Connect لتوجيه حركة البيانات مباشرة في منصتها، محولةً بذلك نظام أسماء النطاقات (DNS) من طبقة إعدادات ساكنة إلى محرك اتخاذ قرار ديناميكي. باستخدام سلاسل تصفية NS1 (NS1 Filter Chains)، تقوم IO River بتحويل السياسات المعقدة التي يحددها العميل إلى منطق DNS دقيق، بما في ذلك التوجيه المستند إلى رقم النظام المستقل (ASN). أدى هذا التكامل إلى تحسين الوفرة، وتقليل الاعتماد على مزود خدمة DNS واحد، كما يتيح للمنصة التوسع مع إدخال مزودي خدمات حافة جدد واستراتيجيات توجيه مستحدثة.
منذ اعتماد IBM NS1 Connect، حققت شركة IO River استمرارية في مدة التشغيل بنسبة 100%. كان لتأثير البنية نتيجة فورية، حيث أدى إلى تعزيز التوافر عبر طبقة الحافة وتحسين مرونة المنصة بشكل عام.
بفضل دعم أنظمة أسماء النطاقات (DNS) متعددة المزودين، نجحت شركة IO River في تقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، وعززت الثقة في موثوقية الخدمة لدى كل من الفرق الداخلية والعملاء. لم يعد نظام أسماء النطاقات (DNS) عاملاً مقيداً، بل أصبح مُمكّناً لقدرات توجيه حركة البيانات المتقدمة، بما في ذلك التوجيه القائم على رقم النظام المستقل (ASN). تمتلك المنصة الآن قاعدة قابلة للتوسع لدعم تحسين الأداء مستقبلاً والمتطلبات المتزايدة لبنيات الحوسبة متعددة الحواف.
تُعد IO River المنصة الحاضنة لحلول الحوسبة متعددة الحواف، حيث تمكّن المؤسسات من بناء ونشر وإدارة توجيه حركة البيانات وحوسبة الحواف عبر مزودي خدمات حواف متعددين—مما يضمن أفضل أداء وأقل تكلفة وأعلى مستويات التوفر.
يوفر IBM NS1 Connect نظام أسماء نطاقات (DNS) ذكياً يعتمد نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً وتوجيهاً لحركة البيانات، حيث يحوّل سياسات التوجيه المعقدة إلى قرارات دقيقة وعالية الأداء. بفضل الإمكانات المتقدمة مثل سلاسل التصفية والتوجيه المستند إلى أرقام الأنظمة المستقلة (ASN)، يمكن للمؤسسات تعزيز مستويات المرونة والتوافر والتحكم عبر البيئات السحابية المتعددة وبيئات الحوسبة متعددة الحواف.
